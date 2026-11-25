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Πτωτικά κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καθώς οι ενδείξεις για αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς αργού υπερισχύουν των ανησυχιών που προκαλεί η κλιμάκωση των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και τις νέες απειλές της Τεχεράνης, οι επενδυτές στρέφουν ολοένα περισσότερο την προσοχή τους στο ενδεχόμενο υπερπροσφοράς πετρελαίου το επόμενο διάστημα.

Το Brent υποχωρεί προς τα 90 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο 2,3% που είχε καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαπραγματεύεται κοντά στα 81 δολάρια.

Η πτώση καταγράφεται παρά τις νέες πληροφορίες για επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τέταρτο δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από νάρκη την Τρίτη, προσθέτοντας ακόμη ένα περιστατικό στη σειρά επιθέσεων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.

Νέες απειλές του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης ότι ενδέχεται να αυστηροποιήσει τον έλεγχο της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά της, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Η προειδοποίηση υπογραμμίζει ότι η προοπτική τερματισμού της σύγκρουσης, η οποία διαρκεί σχεδόν εννέα μήνες, παραμένει μακρινή.

Παρά τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες, ωστόσο, οι εξαγωγές αργού από τον Περσικό Κόλπο έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα μπορούσε να περάσει σε περίοδο αυξημένης προσφοράς, ακόμη και χωρίς ουσιαστική αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προβλέπει ότι η αγορά θα εμφανίσει πλεόνασμα προσφοράς ήδη από το τρέχον τρίμηνο.

«Η πραγματικότητα στο πεδίο μοιάζει περισσότερο με μια κατάσταση “πολέμου χωρίς πόλεμο”, με σποραδικές εξάρσεις βίας», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γιάουγκερ, επικεφαλής του τμήματος ενεργειακών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της Mizuho Securities USA.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον διατηρηθεί αυτή η κατάσταση, το πλεόνασμα προσφοράς αναμένεται να εξελιχθεί στο κυρίαρχο θέμα για την αγορά τις επόμενες εβδομάδες.

Γιατί υποχωρεί το Brent παρά τη σύγκρουση

Το Brent έχει καταγράψει σημαντικές απώλειες μέσα στον Νοέμβριο, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέβαλε την επανάληψη στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.

Η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξαγωγών από τις χώρες του Περσικού Κόλπου, έχει περιορίσει το ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου που ενσωματώνεται στις τιμές.

Ενδεικτικό της αλλαγής των συνθηκών είναι ότι ένας βασικός δείκτης της αγοράς του Dubai crude, του πετρελαίου αναφοράς για τη Μέση Ανατολή, πέρασε αυτή την εβδομάδα σε πτωτική δομή.

Συγκεκριμένα, η διαφορά τιμών μεταξύ συμβολαίων με διαφορετικές ημερομηνίες παράδοσης μεταβλήθηκε με τρόπο που υποδηλώνει ότι η διαθέσιμη προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση.

Πρόκειται για μια ένδειξη ότι οι πιέσεις στην αγορά δεν προέρχονται μόνο από τη μεταβολή των γεωπολιτικών προσδοκιών, αλλά και από την πραγματική ενίσχυση των ποσοτήτων πετρελαίου που είναι διαθέσιμες προς πώληση.

Επιθέσεις των Χούθι και αναχαίτιση drones στη Σαουδική Αραβία

Παρά την πτωτική τάση των τιμών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να διατηρεί τις αγορές σε επιφυλακή.

Οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, συνεχίζουν τις επιθέσεις με στόχο τη σαουδαραβική πρωτεύουσα, Ριάντ.

Παράλληλα, ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός που δραστηριοποιείται στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το Ρας Τανούρα, έναν από τους σημαντικότερους πετρελαϊκούς κόμβους του βασιλείου στον Περσικό Κόλπο.

Οι εγκαταστάσεις του Ρας Τανούρα είχαν αποτελέσει στόχο επίθεσης κατά τα πρώτα στάδια του πολέμου, γεγονός που είχε οδηγήσει σε διακοπή των δραστηριοτήτων διύλισης.

Το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις ή σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παραμένει βασικός παράγοντας αβεβαιότητας για τις διεθνείς τιμές.

ANZ: Τα χαμηλά αποθέματα αφήνουν ανοιχτό τον κίνδυνο νέου ράλι

Παρά τις βελτιωμένες προοπτικές προσφοράς, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε ενδεχόμενες διαταραχές.

Σύμφωνα με την ANZ Group Holdings, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν η προσφορά αυξάνεται, η αγορά ενδέχεται να μην διαθέτει επαρκή αποθέματα ασφαλείας για να απορροφήσει μια αιφνίδια διακοπή των εξαγωγών.

«Αυτό αφήνει την αγορά ιδιαίτερα εκτεθειμένη στον κίνδυνο νέων ισχυρών ανοδικών κινήσεων», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της ANZ, Μπράιαν Μάρτιν και Ντάνιελ Χάινς.

Η επισήμανση αυτή αναδεικνύει το βασικό παράδοξο της σημερινής αγοράς πετρελαίου: οι ενδείξεις υπερπροσφοράς πιέζουν τις τιμές, αλλά τα περιορισμένα αποθέματα μπορούν να προκαλέσουν απότομες ανατιμήσεις εάν υπάρξει σοβαρή διαταραχή στον εφοδιασμό.

ΗΠΑ: Αύξηση αποθεμάτων αργού και αποσταγμάτων

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πρώτα στοιχεία για την πορεία των αποθεμάτων ενισχύουν επίσης την εικόνα αυξημένης διαθεσιμότητας πετρελαίου.

Σύμφωνα με έγγραφο του American Petroleum Institute (API), το οποίο επικαλείται το Bloomberg, τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 100.000 βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα αποθέματα βενζίνης παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ εκείνα των αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, αυξήθηκαν κατά 1,6 εκατ. βαρέλια.

Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα επίσημα δεδομένα για την προσφορά ενέργειας στις ΗΠΑ, τα οποία πρόκειται να δημοσιοποιηθούν αργότερα.

Αποκλιμακώνονται και οι τιμές των καυσίμων

Πτωτικά κινούνται πλέον και οι τιμές των διυλισμένων καυσίμων, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία είχαν καταγράψει ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις από το αργό πετρέλαιο, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ο δείκτης 3-2-1 crack spread, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των περιθωρίων κέρδους από τη μετατροπή αργού πετρελαίου σε βενζίνη και ντίζελ, υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο.

Η αποκλιμάκωση των περιθωρίων διύλισης αντανακλά τη μείωση των πιέσεων στις αγορές καυσίμων, μετά τις έντονες ανατιμήσεις που είχαν προηγηθεί.

Η αργία των Ευχαριστιών και τα στοιχεία που περιμένουν οι αγορές

Η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται να είναι περιορισμένη την Τετάρτη, ενόψει της αμερικανικής αργίας των Ευχαριστιών (Thanksgiving).

Οι χαμηλότεροι όγκοι συναλλαγών ενδέχεται να ενισχύσουν τη μεταβλητότητα, καθώς ακόμη και σχετικά μικρές εντολές αγοράς ή πώλησης μπορούν να προκαλέσουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις τιμές.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται σε μια σειρά νέων οικονομικών και ενεργειακών στοιχείων από τις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας και τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα αργού πετρελαίου.

Η αγορά βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία πλευρά, την αυξημένη προσφορά και τις προσδοκίες για πλεόνασμα, και από την άλλη, τον κίνδυνο νέων επιθέσεων που θα μπορούσαν να διαταράξουν τις εξαγωγές από μια από τις σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγές περιοχές του κόσμου.