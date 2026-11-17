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Με περιορισμένα κέρδη ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης οι τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς οι συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και οι εκτιμήσεις για υποχώρηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών. Ωστόσο, η άνοδος περιορίστηκε από τις προβλέψεις για πλεόνασμα προσφοράς στην παγκόσμια αγορά, καθώς οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή ανακάμπτουν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 70 σεντς ή 0,76%, κλείνοντας στα 93,14 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 29 σεντς ή 0,34%, στα 86,01 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη θετική εικόνα της συνεδρίασης, οι απώλειες από τις αρχές Νοεμβρίου παραμένουν σημαντικές. Το Brent έχει υποχωρήσει κατά 20% μέσα στον μήνα, ενώ η αντίστοιχη πτώση για το WTI φτάνει το 16%.

Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Η ένταση στην περιοχή διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, με νέα περιστατικά που εντείνουν την αβεβαιότητα για την ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών.

Την Τρίτη, ιρανικά drones επιτέθηκαν σε αμερικανικό στρατιωτικό σύστημα ραντάρ στο Μπαχρέιν, ενώ στα Στενά του Ορμούζ αγνοείται η τύχη του πληρώματος πλοίου που δέχθηκε δύο πλήγματα.

Την ίδια ημέρα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, πλήττοντας εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων στο νησί Κεσμ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού και εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το ενδεχόμενο το Ιράν να σχεδιάζει επίθεση με τη χρήση της λεγόμενης «βρόμικης βόμβας» στην Ουάσιγκτον.

«Η ρητορική έχει οξυνθεί σημαντικά», σχολίασε ο Μπομπ Γιάουγκερ, επικεφαλής των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ενέργειας στη Mizuho, αναφερόμενος στον κύκλο επιθέσεων και αντιποίνων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ωστόσο, ο ίδιος επισήμανε ότι οι προοπτικές υπερπροσφοράς στην αγορά λειτουργούν ως αντίβαρο στις ανοδικές πιέσεις.

«Δεν βλέπουμε πλέον αυτές τις τεράστιες διακυμάνσεις στις τιμές, όπως συνέβαινε προηγουμένως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάκαμψη των εξαγωγών περιορίζει την άνοδο

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών διαδραματίζουν οι εκτιμήσεις για την πορεία της παγκόσμιας προσφοράς.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προέβλεψε ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα επιστρέψει σε συνθήκες πλεονάσματος κατά το τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή ανακάμπτουν με ταχύτερο ρυθμό από την παγκόσμια ζήτηση.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στη ραγδαία πτώση του κόστους θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου, η οποία υποδηλώνει ότι περιορίζεται το πρόσθετο ασφάλιστρο κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές των ναύλων λόγω του πολέμου.

Οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν ήδη αυξήσει τις εξαγωγές τους, προσεγγίζοντας τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τον Φεβρουάριο.

«Το Brent κινείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών», δήλωσε ο Τάμας Βάργκα, αναλυτής πετρελαίου της χρηματιστηριακής εταιρείας PVM.

Όπως εξήγησε, αυτή την περίοδο στην αγορά λειτουργούν δύο αντίρροπες δυνάμεις: Από τη μία πλευρά, ορισμένοι επενδυτές εκτιμούν ότι η προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα αυξηθεί, ενώ άλλοι επικεντρώνονται στους κινδύνους νέων διαταραχών στην τροφοδοσία εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων.

Νέες επιθέσεις των Χούθι σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Στο ήδη τεταμένο περιβάλλον προστέθηκαν και νέες αναφορές για επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Σαουδική Αραβία.

Οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι εξαπέλυσαν συνολικά πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο σταθμών άντλησης κατά μήκος του στρατηγικής σημασίας πετρελαιαγωγού East-West, στην περιοχή του Ριάντ.

Πρόκειται για έναν κρίσιμο αγωγό μεταφοράς πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των Χούθι.

Η οργάνωση έχει αναλάβει αρκετές φορές μέσα στον Νοέμβριο την ευθύνη για επιθέσεις στον συγκεκριμένο αγωγό, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στους αντάρτες και τον συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

Στο επίκεντρο τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται παράλληλα στα νέα στοιχεία για τα αποθέματα αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα εβδομαδιαία δεδομένα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API) αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Τρίτη στις 20:30 ώρα Γκρίνουιτς, ενώ την Τετάρτη θα ακολουθήσουν τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, οι αναλυτές αναμένουν μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού, εξέλιξη που θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη στήριξη στις τιμές.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η πορεία των στρατηγικών αποθεμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας, τα αποθέματα στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ (SPR) υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα στα 276,4 εκατ. βαρέλια, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 1982.

Οι πρόσφατες μειώσεις συνδέονται με τη συμφωνία της αμερικανικής κυβέρνησης για τη διάθεση συνολικά 172 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των διαταραχών στην ενεργειακή αγορά.