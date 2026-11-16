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Σε παράγοντα ενεργειακής ασφάλειας εξελίσσεται η ηλεκτροκίνηση, καθώς η διεύρυνση του στόλου ηλεκτρικών αυτοκινήτων περιορίζει τις ποσότητες πετρελαίου που απαιτούνται καθημερινά για τις μετακινήσεις. Το όφελος αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία η εξάρτηση από τα υγρά καύσιμα εξακολουθεί να εκθέτει οικονομίες και καταναλωτές στις αναταράξεις της διεθνούς αγοράς.

Με βάση τις ισχύουσες πολιτικές, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εκτιμάται ότι θα εξοικονομούν περίπου 5,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως το 2034. Η προοπτική αυτή δείχνει πόσο μπορεί να ενισχυθεί η συμβολή τους μέσα στα επόμενα χρόνια, καθώς περισσότερα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα αντικαθίστανται από ηλεκτρικά.

Πρόκειται για μια μεταβολή με άμεση σχέση με την ενεργειακή εξάρτηση των μεταφορών. Όσο μεγαλύτερο μέρος των διαδρομών καλύπτεται με ηλεκτρική ενέργεια, τόσο μικρότερη είναι η ανάγκη αγοράς πετρελαϊκών καυσίμων για την εκτέλεσή τους. Η επίδραση συσσωρεύεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των οχημάτων που χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Το σημερινό αποτύπωμα στην κατανάλωση

Η αλλαγή είναι ήδη ορατή. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν παγκοσμίως περιορίζουν την κατανάλωση πετρελαίου κατά περίπου 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Το 2021, η αντίστοιχη εξοικονόμηση ανερχόταν σε μόλις 215.000 βαρέλια ημερησίως, γεγονός που σημαίνει ότι το όφελος έχει πλέον υπερπενταπλασιαστεί.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή οι οδικές μεταφορές καταναλώνουν σχεδόν το μισό πετρέλαιο παγκοσμίως. Κατά συνέπεια, η αλλαγή της τεχνολογίας κίνησης στα αυτοκίνητα, στα λεωφορεία και στα φορτηγά επηρεάζει έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της διεθνούς ζήτησης.

Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων και φορτηγών συνεχίζει να αυξάνεται. Η ηλεκτροκίνηση λειτουργεί επομένως ως ανάχωμα στην πρόσθετη κατανάλωση καυσίμων που θα προκαλούσε η επέκταση του στόλου, περιορίζοντας την πίεση που ασκούν οι αυξανόμενες ανάγκες μεταφοράς στην αγορά πετρελαίου.

Το αποτέλεσμα δεν προϋποθέτει ότι έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση. Ακόμη και με τη σημερινή διείσδυση, η αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων έχει μετρήσιμο αντίκτυπο. Η περαιτέρω αύξηση του ηλεκτρικού στόλου μπορεί να διευρύνει αυτό το όφελος, επηρεάζοντας σταδιακά μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης στις οδικές μεταφορές.

Η συμβολή λεωφορείων και φορτηγών

Η μετάβαση επεκτείνεται και πέρα από την ιδιωτική μετακίνηση. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία αντιπροσωπεύουν πλέον το 5% του παγκόσμιου στόλου, ενώ τα ηλεκτρικά φορτηγά βρίσκονται στο 1%. Παρότι τα ποσοστά παραμένουν σχετικά περιορισμένα, σε ορισμένες χώρες οι ηλεκτρικές επιλογές υπερβαίνουν ήδη το μισό των νέων πωλήσεων στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Η κυκλοφορία ηλεκτρικών λεωφορείων και φορτηγών επιτρέπει εξοικονόμηση έως και 320.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως. Έτσι, η ανανέωση των επαγγελματικών στόλων προσθέτει ένα ακόμη πεδίο περιορισμού της εξάρτησης από τα συμβατικά καύσιμα.

Μαζί με το ενεργειακό όφελος καταγράφεται και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα: τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται σήμερα αποτρέπουν ετησίως εκπομπές άνω των 200 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.

Αγορές όπως η Νορβηγία, η Δανία και το Χονγκ Κονγκ, όπου οι ηλεκτρικές πωλήσεις έχουν ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση, δείχνουν την κατεύθυνση της μετάβασης. Καθώς ανανεώνεται ο στόλος τους, περιορίζεται η εξάρτηση των μετακινήσεων από το πετρέλαιο και ενισχύεται η ανθεκτικότητά τους απέναντι στις πετρελαϊκές κρίσεις.