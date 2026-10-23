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Σε υψηλό έξι μηνών εκτινάχθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι αυξανόμενες εκτιμήσεις για νέα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι σε σαουδαραβικές εγκαταστάσεις και η απόφαση της Saudi Aramco να εκκενώσει τα κεντρικά της γραφεία επιτείνουν το κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 3,1%, κλείνοντας στα 116,72 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση είχαν αγγίξει και τα 117,45 δολάρια, επίπεδο που αποτελεί το υψηλότερο από τις 30 Απριλίου.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 3,8%, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές στα 103,27 δολάρια το βαρέλι.

Η ανοδική δυναμική αποτυπώνεται και στην εβδομαδιαία επίδοση των δύο βασικών δεικτών αναφοράς. Το Brent κατέγραψε κέρδη 6,2%, συμπληρώνοντας τρεις συνεχόμενες εβδομάδες ανόδου, ενώ το WTI σημείωσε εβδομαδιαία αύξηση 2%.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου, σε μια περιοχή με καθοριστικό ρόλο στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Τα σενάρια νέων αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η πιθανότητα επανάληψης των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν, προειδοποιώντας παράλληλα ότι κάτι πρόκειται να συμβεί «αρκετά σύντομα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν πληροφορίες των New York Times, σύμφωνα με τις οποίες Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν προετοιμάσει σχέδια για νέα πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού διαμήνυσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης στρατιωτικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η χώρα είναι «πλήρως προετοιμασμένη για ασύμμετρο πόλεμο», έχοντας ενισχύσει σημαντικά τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και συναγερμός στη Saudi Aramco

Την ίδια ώρα, η κατάσταση επιδεινώνεται από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη διατάξει την αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού του από τη Σαουδική Αραβία, εξαιτίας των επιθέσεων που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

Την Τετάρτη, επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο πετρελαϊκό κοίτασμα Shaybah προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων δύο, σύμφωνα με σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ημέρα, νέα επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Fahd, στην πόλη Νταμάμ, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο νεκρούς και οκτώ τραυματίες.

Οι εξελίξεις έχουν θέσει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και τη Saudi Aramco, τον πετρελαϊκό κολοσσό της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η εταιρεία ζήτησε από τους εργαζομένους της να εκκενώσουν τα κεντρικά γραφεία της στο Νταχράν και να συνεχίσουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, μετά το κύμα επιθέσεων των Χούθι.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής, ενισχύοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Με τις τιμές του πετρελαίου να βρίσκονται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου εξαμήνου, η προοπτική νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων και ο κίνδυνος διαταραχών στην προσφορά παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία της αγοράς. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, αλλά και στις εξελίξεις στη Σαουδική Αραβία, όπου οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να εντείνει την πίεση στις διεθνείς τιμές του αργού.