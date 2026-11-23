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Σε χαμηλό τριμήνου υποχώρησαν οι τιμές του αργού πετρελαίου τη Δευτέρα, καταγράφοντας απώλειες άνω του 3%, καθώς η αύξηση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή και η επανεκκίνηση σημαντικού πετρελαιαγωγού στη Λιβύη υπερίσχυσαν των ανησυχιών για τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 3,20 δολάρια ή 3,46%, κλείνοντας στα 89,37 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε πτώση 3,24 δολαρίων ή 3,88%, στα 80,17 δολάρια το βαρέλι.

Για το Brent πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 31 Αυγούστου, ενώ το WTI ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 10 Αυγούστου.

Επανεκκίνηση του πετρελαιαγωγού Σαράρα στη Λιβύη

Στη Λιβύη, ο πετρελαιαγωγός Σαράρα επαναλειτουργεί, με το αργό να αρχίζει να διοχετεύεται στις δεξαμενές αποθήκευσης των εγκαταστάσεων της Ακάκους στη Ζαουίγια, όπως δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ο πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις προσδοκίες για αύξηση της διαθέσιμης προσφοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αναλυτές προειδοποιούν για πιθανό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά.

Η JPMorgan προβλέπει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν προς τα υψηλά επίπεδα της ζώνης των 70 δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2027, εξαιτίας του εκτιμώμενου πλεονάσματος προσφοράς. Η αμερικανική τράπεζα αναμένει υψηλότερη παραγωγή από χώρες της Μέσης Ανατολής, εξαιρουμένου του Ιράν, καθώς και αύξηση των προμηθειών από την αμερικανική ήπειρο, με πρωταγωνιστή τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά της, η Bank of America εκτιμά ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τον βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών. Όπως επισημαίνει, τα σχετικά χαμηλά παγκόσμια αποθέματα καθιστούν μεγάλο μέρος της διεθνούς αγοράς ευάλωτο σε ενδεχόμενες διαταραχές της προσφοράς.

«Η πτώση οφείλεται εν μέρει στις αυξανόμενες ενδείξεις υπερπροσφοράς, αλλά κάθε ημέρα που περνά φαίνεται όλο και λιγότερο πιθανό να επιτεθεί ξανά ο Τραμπ», δήλωσε ο Κρις Μπόσαμπ, επικεφαλής αναλυτής αγορών της IG.

Επιθέσεις σε διυλιστήρια και πλοία στον Περσικό Κόλπο

Παρά την υποχώρηση των τιμών, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, με νέες επιθέσεις να καταγράφονται σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και θαλάσσιες μεταφορές.

Την Κυριακή, οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, στην περιοχή Ράμπιγκ.

Παράλληλα, η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανέφερε πολλαπλές επιθέσεις εναντίον πλοίων στον Περσικό Κόλπο και κοντά στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ιρανική επίθεση έπληξε το Σάββατο μη στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στη χώρα.

Σημειώνεται ότι στο Μπαχρέιν εδρεύει ο 5ος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή.

Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας διυλιστήριο της ρωσικής Lukoil στην περιοχή Περμ, προκαλώντας ζημιές σε τρεις μονάδες επεξεργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου στην πλατφόρμα Telegram, στόχος επίθεσης έγινε επίσης ο σταθμός άντλησης πετρελαίου Καλέικινο στο Ταταρστάν, για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Από το νέο πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερις δεξαμενές, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου από τα σημαντικότερα τερματικά της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας αντιμετωπίζουν αυξανόμενες καθυστερήσεις, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των συνεχιζόμενων ουκρανικών επιθέσεων με drones.

Την εικόνα αυτή μετέφεραν στο Reuters παράγοντες της αγοράς και πηγές με άμεση γνώση των προγραμμάτων φόρτωσης και των στοιχείων της ναυτιλιακής κίνησης.

Το ναυάγιο της COP31 και οι αποφάσεις του OPEC+

Στην Τουρκία, οι διαπραγματεύσεις της παγκόσμιας διάσκεψης για το κλίμα COP31 κατέρρευσαν την Κυριακή, σηματοδοτώντας την πρώτη αντίστοιχη αποτυχία από το 2009.

Οι συμμετέχουσες χώρες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη συμπερίληψη αναφοράς στη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στο τελικό κείμενο.

Η Σαουδική Αραβία και άλλες μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες υποστήριξαν ότι τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν ρόλο στην παγκόσμια οικονομία για το προβλεπτό μέλλον.

Σύμφωνα με παρατηρητές της διάσκεψης, οι συγκεκριμένες χώρες άσκησαν πιέσεις προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε αναφορά στα ορυκτά καύσιμα από το τελικό κείμενο.

Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον της πετρελαϊκής αγοράς στρέφεται στην 29η Νοεμβρίου, όταν οι υπουργοί του ΟΠΕΚ+ θα πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων για να καθορίσουν την πολιτική παραγωγής του 2027.

Στον οργανισμό συμμετέχουν τα κράτη του ΟΠΕΚ και άλλοι σημαντικοί παραγωγοί πετρελαίου, μεταξύ των οποίων η Ρωσία.

Τέλος, στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά περίπου 900.000 βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ πέντε αναλυτών.