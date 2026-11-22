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Η στροφή προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν αποτελεί μόνο ζήτημα περιορισμού των εκπομπών ρύπων, αλλά και σημαντική οικονομική παράμετρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χρόνο, δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε τρίτες χώρες για την προμήθεια πετρελαίου που καταναλώνεται από τα συμβατικά οχήματα, διατηρώντας την ευρωπαϊκή οικονομία εξαρτημένη από τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Μόνο το 2025, η Ευρώπη δαπάνησε περίπου 67 δισ. ευρώ για εισαγωγές πετρελαίου που χρησιμοποιήθηκε κυρίως από επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Το ποσό αναδεικνύει το οικονομικό βάρος της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Η περιορισμένη εγχώρια παραγωγή πετρελαίου αναγκάζει την ΕΕ να καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών της μέσω εισαγωγών, διαθέτοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για ενεργειακά προϊόντα.

Η σταδιακή αύξηση των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων δημιουργεί, ωστόσο, μια διαφορετική προοπτική, καθώς η αντικατάσταση των συμβατικών αυτοκινήτων περιορίζει την κατανάλωση πετρελαίου και, κατ’ επέκταση, τις εισαγωγικές ανάγκες.

Εισαγωγές αργού άνω των 212 δισ. ευρώ το 2025

Το μέγεθος της ευρωπαϊκής ενεργειακής εξάρτησης αποτυπώνεται στις εισαγωγές αργού πετρελαίου.

Το 2025, η συνολική αξία τους ξεπέρασε τα 212 δισ. ευρώ, ενώ οι ποσότητες που εισήχθησαν ανήλθαν περίπου σε 435 εκατομμύρια τόνους.

Μεταξύ των σημαντικότερων προμηθευτών της ευρωπαϊκής αγοράς συγκαταλέγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Καζακστάν και η Νορβηγία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν από κοινού περίπου το 40% των εισαγωγών αργού.

Η μεγάλη εξάρτηση από ξένους προμηθευτές καθιστά την ευρωπαϊκή οικονομία ευάλωτη στις μεταβολές των διεθνών τιμών και στις διαταραχές της ενεργειακής αγοράς.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των μεταφορών στη συνολική κατανάλωση.

Οι οδικές μεταφορές απορροφούν περίπου το 48% των πετρελαϊκών προϊόντων που καταναλώνονται στην ΕΕ, με τα επιβατικά αυτοκίνητα να αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος αυτής της ζήτησης.

Ενδεικτικά, κατά την εξαετία 2020-2025, η μέση ετήσια δαπάνη για εισαγωγές πετρελαίου που προοριζόταν για την κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώθηκε περίπου στα 80 δισ. ευρώ.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Εξοικονόμηση 2,9 δισ. ευρώ σε έναν χρόνο

Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης έχει ήδη αρχίσει να περιορίζει τις ποσότητες πετρελαίου που χρειάζεται να εισάγει η Ευρώπη.

Το 2025, περίπου 8 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στους ευρωπαϊκούς δρόμους, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων.

Η παρουσία τους εκτιμάται ότι απέτρεψε την κατανάλωση περίπου 46 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσα σε έναν χρόνο.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση περίπου 2,9 δισ. ευρώ από εισαγωγές πετρελαίου, ποσό που διαφορετικά θα κατευθυνόταν στην αγορά του συγκεκριμένου ενεργειακού προϊόντος.

Το οικονομικό αποτύπωμα γίνεται ακόμη πιο σημαντικό σε βάθος δεκαετίας.

Από το 2015 έως το 2025, η σταδιακή διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εκτιμάται ότι περιόρισε τη ζήτηση πετρελαίου κατά περίπου 156 εκατομμύρια βαρέλια.

Η αντίστοιχη σωρευτική εξοικονόμηση υπολογίζεται σε 12 δισ. ευρώ, αναδεικνύοντας τη συμβολή της ηλεκτροκίνησης στη μείωση των ευρωπαϊκών εισαγωγών καυσίμων.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδέει τη μετάβαση στις καθαρότερες μεταφορές με την προσπάθεια περιορισμού της οικονομικής εξάρτησης από τρίτες χώρες.

Έως 180 δισ. ευρώ το όφελος την περίοδο 2026-2035

Οι προοπτικές για την επόμενη δεκαετία είναι ακόμη μεγαλύτερες, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης θα συνεχιστεί με υψηλούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με ένα από τα εξεταζόμενα σενάρια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αποφύγει εισαγωγές περίπου 2,2 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την περίοδο 2026-2035.

Η οικονομική εξοικονόμηση από αυτή τη μείωση της ζήτησης θα μπορούσε να φτάσει τα 180 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα σημαντικό δυνητικό όφελος, το οποίο εξαρτάται από την εξέλιξη του στόλου ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την ταχύτητα με την οποία θα αντικαθίστανται τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Αντίθετα, μια επιβράδυνση της μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση θα διατηρούσε υψηλότερη τη ζήτηση πετρελαίου, περιορίζοντας τα οικονομικά οφέλη από τις εισαγωγές που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Το συγκεκριμένο σενάριο αναδεικνύει ότι η ταχύτητα εξηλεκτρισμού των μεταφορών μπορεί να επηρεάσει άμεσα το μελλοντικό ενεργειακό κόστος της Ευρώπης.

Ο συνολικός ενεργειακός λογαριασμός της ΕΕ

Η εξάρτηση από τις εισαγωγές δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο που καταναλώνουν τα επιβατικά αυτοκίνητα.

Η συνολική αξία των εισαγόμενων ενεργειακών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε το 2025 στα 336,7 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας το ευρύτερο οικονομικό μέγεθος των ενεργειακών αναγκών της ευρωπαϊκής αγοράς.

Παράλληλα, τα στοιχεία για τη διάρθρωση της κατανάλωσης επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο των μεταφορών.

Το 2024, το 47,7% της κατανάλωσης πετρελαίου στην ΕΕ αφορούσε στις οδικές μεταφορές, ποσοστό που αναδεικνύει τη σημασία του συγκεκριμένου τομέα για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Η σταδιακή διεύρυνση του ηλεκτρικού στόλου μπορεί επομένως να λειτουργήσει ως παράγοντας περιορισμού των εισαγωγών πετρελαίου, μειώνοντας τις ανάγκες για καύσιμα που προέρχονται από το εξωτερικό.

Παράλληλα, το ενδεχόμενο εξοικονόμησης 180 δισ. ευρώ έως το 2035 προσθέτει μια σημαντική οικονομική διάσταση στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, πέρα από τα περιβαλλοντικά της οφέλη.