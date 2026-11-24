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Οι νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ επανέφεραν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο τις τιμές του αργού πετρελαίου την Τρίτη, έπειτα από μια συνεδρίαση έντονων διακυμάνσεων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 2,03 δολάρια ή 2,27%, κλείνοντας στα 91,40 δολάρια το βαρέλι, ανακάμπτοντας από τα χαμηλότερα ενδοσυνεδριακά επίπεδα από τις 27 Αυγούστου.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 1,88 δολαρίων ή 2,35%, στα 82,05 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα, οι πιέσεις στις χρηματιστηριακές αγορές είχαν οδηγήσει το Brent έως τα 88,10 δολάρια και το WTI έως τα 79,07 δολάρια, με το τελευταίο να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Αυγούστου.

Νέες επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έγινε στόχος επίθεσης, καθώς ακολουθούσε «μη εγκεκριμένη» διαδρομή κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, η βρετανική υπηρεσία παρακολούθησης της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO) ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα τρία πλοία επλήγησαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά. Και τα τρία συνέχισαν την πορεία τους, χωρίς να αναφερθούν απώλειες μεταξύ των μελών των πληρωμάτων.

«Οι προσδοκίες για πλεονάζουσα προσφορά εξακολουθούν να περιορίζουν την ανάκαμψη των τιμών, με την αγορά πετρελαίου να παραμένει ευαίσθητη στο κατά πόσο νέες επιθέσεις θα προκαλέσουν πραγματικές διαταραχές στις παραδόσεις», ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές της Gelber & Associates.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι αμερικανικές Αρχές διερευνούν την πιθανή εμπλοκή του Ιράν σε κυβερνοεπιθέσεις εναντίον έως και 50 δεξαμενόπλοιων.

Τα μηνύματα από την πλευρά της προσφοράς

Στη Λιβύη, επαναλειτούργησε ο πετρελαιαγωγός Sharara, μετά τη διακοπή της λειτουργίας του από ομάδα που είχε κλείσει βαλβίδα του δικτύου. Το πετρέλαιο άρχισε εκ νέου να διοχετεύεται στις δεξαμενές αποθήκευσης των εγκαταστάσεων Akakus στη Ζαουίγια.

Αντίθετα, η παραγωγή στο κοίτασμα Johan Castberg της Equinor στη Θάλασσα του Μπάρεντς περιορίστηκε προσωρινά στο ελάχιστο επίπεδο, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα εκφόρτωσης.

Στο μεταξύ, Κίνα και Ινδία οδεύουν προς ιστορικό ρεκόρ εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου το 2026, καλύπτοντας μέρος του κενού στην προσφορά που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων και πηγές του κλάδου.

Οι προσωρινές εξαιρέσεις από τις αμερικανικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο διεύρυναν τις επιλογές πλοίων και προμηθευτών για τις δύο ασιατικές οικονομίες. Ωστόσο, τα συνεχιζόμενα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές περιόρισαν τις διαθέσιμες ποσότητες.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε την Τρίτη ότι η Μόσχα θα απαντήσει αναπόφευκτα στις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων, ζητώντας από την κυβέρνησή του να εξετάσει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει ρητά από την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια.

Το πλεόνασμα προσφοράς συγκρατεί τις τιμές

Παρά την αναζωπύρωση των γεωπολιτικών κινδύνων, οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου εξακολουθούν να συγκλίνουν στην προοπτική πλεονάζουσας προσφοράς.

Σύμφωνα με την Deutsche Bank, τα καταγεγραμμένα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου και άλλων υγρών καυσίμων αυξήθηκαν τον Οκτώβριο, υποδηλώνοντας πλεόνασμα προσφοράς της τάξης των 1,7 εκατ. βαρελιών ημερησίως.

Η γερμανική τράπεζα επισημαίνει ότι πληθαίνουν οι ενδείξεις μετάβασης της παγκόσμιας αγοράς σε συνθήκες πλεονάσματος, αν και ενδεχόμενες νέες διαταραχές θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τη διαδικασία.

Παράλληλα, προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters έδειξε ότι τα αμερικανικά αποθέματα αργού και πετρελαϊκών προϊόντων πιθανότατα αυξήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αναλυτής της UBS, Τζοβάνι Σταουνόβο, επισήμανε ότι οι τιμές του πετρελαίου δέχονται ήπιες καθοδικές πιέσεις από δύο παράγοντες: αφενός οι αγορές περιορίζουν το ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου για τη Μέση Ανατολή και αφετέρου η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων διατηρεί την προσφορά σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, παρά τις μειωμένες εξαγωγές της περιοχής και την αυξημένη κινεζική ζήτηση.

Νέα εστία αβεβαιότητας αναδεικνύεται, τέλος, στο Ιράκ, όπου ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στο ομοσπονδιακό υπουργείο Πετρελαίου να αναλάβει τη διαχείριση των κοιτασμάτων σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας, εξέλιξη που ενδέχεται να οξύνει τις σχέσεις μεταξύ της Βαγδάτης και της ημιαυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν.