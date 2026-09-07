Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η τεχνολογία επιτάχυνε θεαματικά τη διάδοση της οικονομικής πληροφόρησης, συμβάλλοντας στη λειτουργία πιο αποτελεσματικών αγορών. Η ροή των επιχειρηματικών δεδομένων αυξήθηκε και απέκτησε σχεδόν άμεσο χαρακτήρα. Ωστόσο, ο όρος «πληροφορία» δεν παραπέμπει πάντοτε σε ένα απτό και αδιαμφισβήτητο δεδομένο.

Μπορεί να αφορά μια φήμη, μια υποκειμενική ερμηνεία ή ακόμη και μια λανθασμένη εκτίμηση, η οποία επηρεάζει ουσιαστικά την αντίληψη των επενδυτών για μια εταιρεία. Θα περίμενε κανείς ότι η ορθή διατύπωση ή η αποσαφήνιση μια φήμης ή πληροφορίας θα λειτουργούσε με ανάλογο τρόπο ως προς την αντίληψη που έχουν οι επενδυτές για μια εταιρεία. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.

Ας υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής κατέχει μετοχές της εταιρείας Α και πληροφορείται ότι ένας αναλυτής αύξησε την τιμή-στόχο της. Λίγο αργότερα αποκαλύπτεται ότι η πληροφορία ήταν λανθασμένη: η αναβάθμιση αφορούσε την εταιρεία Β. Θεωρητικά, η αρχική είδηση δεν θα έπρεπε να επηρεάζει πλέον την άποψή του επενδυτή για την εταιρεία Α.

Ας προσθέσουμε, όμως, μία σημαντική λεπτομέρεια. Μαζί με την υποτιθέμενη αύξηση της τιμής-στόχου, ο επενδυτής διαβάζει και ένα θετικό αφήγημα: η εταιρεία διαθέτει εξαιρετική διοικητική ομάδα, συνδυάζει στρατηγικό όραμα με επιχειρησιακή πειθαρχία, δίνει προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και έχει οικοδομήσει μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα. Καλύπτει δηλαδή τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά δεδομένα ώστε να είναι επενδυτικά επιλέξιμη.

Στη συνέχεια μαθαίνει ότι ούτε αυτή η αξιολόγηση αφορούσε την εταιρεία Α, αλλά την εταιρεία Β. Κανονικά, λοιπόν, θα έπρεπε να διαγράψει την πληροφορία από τη σκέψη του και να επανέλθει στην αρχική του εκτίμηση.

Τα αποτελέσματα πειράματος της ερευνητικής ομάδας του Musolff (2026), ωστόσο, δείχνουν κάτι διαφορετικό. Όταν οι επενδυτές πληροφορήθηκαν απλώς ότι ένας αναλυτής είχε αυξήσει την τιμή-στόχο και στη συνέχεια έμαθαν ότι η είδηση ήταν λανθασμένη, η αντίληψή τους για τη μετοχή δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά. Όταν, όμως, η ίδια παραπληροφόρηση συνοδευόταν από μια σύντομη και πειστική ιστορία, εξακολουθούσαν να αξιολογούν θετικά την εταιρεία Α, ακόμη και αφού ενημερώθηκαν ότι το σχόλιο δεν την αφορούσε.

Το πείραμα επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποι λειτουργούν πρωτίστως ως αποδέκτες και φορείς ιστοριών. Οι αριθμοί ξεχνιούνται σχετικά εύκολα και, όταν αποδειχθεί ότι δεν είναι σχετικοί, μπορούν να απορριφθούν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Μια καλοδομημένη αφήγηση, αντίθετα, αφήνει πολύ ισχυρότερο αποτύπωμα. Παραμένει στη μνήμη και συνεχίζει να επηρεάζει την κρίση, ακόμη και όταν έχει αποδειχθεί ότι είναι ανακριβής. Αυτό ακριβώς καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη την παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (και όχι μόνο). Οι ψευδείς ειδήσεις δεν παρουσιάζονται συνήθως ως ξερά δεδομένα, αλλά ως ιστορίες που ακούγονται αληθοφανείς, προκαλούν συναίσθημα και προσφέρουν μια εύκολα κατανοητή εξήγηση.

Ακόμη και όταν παρουσιαστούν πειστικά στοιχεία που διαψεύδουν μια τέτοια ιστορία —και ακόμη κι αν ο ίδιος ο αποδέκτης παραδεχθεί ότι ήταν ψευδής— ένα μέρος της αρχικής εντύπωσης παραμένει. Η διάψευση μπορεί να περιορίσει την επιρροή της παραπληροφόρησης, αλλά δύσκολα την εξαλείφει πλήρως. Η ζημιά προκαλείται τη στιγμή που η ψευδής αφήγηση αποκτά θέση στο μυαλό του αναγνώστη. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια μπορεί να διορθώσει τα γεγονότα, όχι όμως πάντοτε και την εντύπωση που αυτά έχουν ήδη δημιουργήσει. Και η χρησιμότητα αυτής της μελέτης δεν ακουμπά μόνο το κομμάτι της υποδοχής αναληθών πληροφοριών αλλά και της ζημιάς που μπορεί να προκληθεί στην αξία μιας μετοχής από σκόπιμες και παραπλανητικές πληροφορίες που είτε διογκώνουν είτε υποβαθμίζουν επηρεάζοντας τελικά την κρίση και τις αποφάσεις των επενδυτών.

Διαβάστε ακόμη

Στεγαστικό πακέτο 2027: Φθηνά δάνεια, ανοιχτά σπίτια και ακριβότερη «πόρτα» για τους ξένους

Θυρίδες: Το «φετίχ» της Αριστεράς που αντέχει 11 χρόνια (πίνακας)

Πέτρος Παππάς: Με 5-10 ναυτιλιακές μπορούμε να μιλάμε για χρηματιστηριακή αγορά στην Αθήνα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ