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Η δεύτερη φάση των αξιολογήσεων του ελληνικού αξιόχρεου βρίσκεται σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις αποφάσεις της Moody’s και της Scope Ratings, οι οποίες αναμένεται να δημοσιοποιήσουν τις εκθέσεις τους σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την πρόσφατη αξιολόγηση της DBRS, η οποία αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενώ τώρα οι δύο οίκοι καλούνται να αποτιμήσουν κατά πόσο η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και η αποκλιμάκωση του χρέους μπορούν να αντισταθμίσουν το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον.

Η συγκυρία παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με γεωπολιτικές εντάσεις, πολεμικές συγκρούσεις, ενεργειακές πιέσεις και υψηλότερο κόστος χρήματος. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικότητα, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,9% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ανάπτυξης.

Παράλληλα, η Ελλάδα συνεχίζει την επιθετική στρατηγική μείωσης του δημόσιου χρέους. Από τον Οκτώβριο και έως το τέλος του έτους προγραμματίζεται νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους 6 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των πρόωρων εξοφλήσεων για το 2026 στα 12,84 δισ. ευρώ.

Η αξιολόγηση της Moody’s παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο οίκος διατηρεί σήμερα την Ελλάδα στη βαθμίδα Baa3, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας, με σταθερές προοπτικές.

Στην τελευταία της ανάλυση η Moody’s προχώρησε σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών της για την ελληνική ανάπτυξη, εκτιμώντας πλέον ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 1,7% το 2026 και το 2027, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 2,1%.

Ωστόσο, ο οίκος εξακολουθεί να αναγνωρίζει τα θετικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, όπως τη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων, τη μείωση των δανειακών αναγκών, την ισχυρή απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων και την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Η Scope Ratings βρίσκεται σε διαφορετική αφετηρία, καθώς αξιολογεί την Ελλάδα με BBB και θετικές προοπτικές, δηλαδή μία βαθμίδα υψηλότερα από το ελάχιστο επίπεδο της επενδυτικής κατηγορίας.

Ο οίκος εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό περίπου 2% φέτος, ενώ προβλέπει σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους, με τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ να υποχωρεί στο 136% το 2026 και να κινείται προς το 107% έως το 2031.

Το «όπλο» της μείωσης του χρέους

Το βασικό πλεονέκτημα της ελληνικής πλευράς στις αξιολογήσεις των οίκων παραμένει η ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η σταθερή μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου.

Η στρατηγική των πρόωρων αποπληρωμών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ενίσχυσης της αξιοπιστίας της χώρας, καθώς περιορίζει το βάρος των μελλοντικών υποχρεώσεων και βελτιώνει περαιτέρω το προφίλ του ελληνικού χρέους.

Από τον Οκτώβριο έως το τέλος του έτους η Ελλάδα προγραμματίζει να εξοφλήσει πρόωρα χρέος ύψους 6 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των πρόωρων αποπληρωμών για το 2026 στα 12,84 δισ. ευρώ.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η Ελλάδα να πάψει μέχρι το τέλος του έτους να εμφανίζει το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό του ΑΕΠ, με την Ιταλία να καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη.

Η προσπάθεια αποκλιμάκωσης αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με κυβερνητικό στόχο το δημόσιο χρέος να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029 και κάτω από το 110% έως το 2031.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τους οίκους αξιολόγησης, καθώς η διατηρήσιμη μείωση του χρέους σε συνδυασμό με τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα θεωρείται προϋπόθεση για περαιτέρω αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου.

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