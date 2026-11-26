Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το ότι το 2026 θα ήταν καλύτερο από το 2025 το γνωρίζαμε από το εξάμηνο όταν τα Πλαστικά Θράκης προσέγγισαν οριακά την επίδοση της περυσινής τελικής γραμμής. Το εννεάμηνο έδωσε μια συντριπτική απάντηση καθώς ο όμιλος όχι απλά έδειξε καλύτερες επιδόσεις από πέρυσι στο γ’ τρίμηνο αλλά έφερε κερδοφορία που σε άλλες περιόδους επιτυγχάνει σε ένα εξάμηνο.

Τα Πλαστικά Θράκης αναμένεται να επιστρέψουν σε μια κερδοφορία που μπορεί να συγκριθεί μόνο με την περίοδο της πανδημίας όταν ο όμιλος είχε εμφανίσει 72 εκατ. ευρώ το 2021 και 32,3 εκατ. ευρώ το 2020. Το κοντέρ στο εννεάμηνο έχει σταματήσει στα 32,07 εκατ. ευρώ και η χρήση σύμφωνα με την καθοδήγηση της διοίκησης δεν θα κλείσει κάτω από 37 εκατ. ευρώ, αφού η λειτουργική κερδοφορία αναμένεται κερδοφορία στα ίδια ή υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Στις επιμέρους δραστηριότητες ο κλάδος των τεχνικών υφασμάτων παρουσίασε σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης κατά το γ΄ τρίμηνο, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 27,2% στα 82,3 εκατ. ευρώ και τα EBITDA κατά 60,3% στα 11,5 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης 45,3% στο πρώτο εξάμηνο. Το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε κατά 290 μ.β. σε 14,0%, ενώ η μείωση των αποσβέσεων κατά 6,1% συνέβαλε στην αύξηση του EBIT κατά 161,4%.

Τα καθαρά κέρδη τριπλασιάστηκαν στα €5,8 εκατ. Στην συσκευασία ο κλάδος διατήρησε την ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική του, με αύξηση πωλήσεων κατά 29,1% y-o-y στα €49,5 εκατ. και EBITDA κατά 71,2% στα €11,9 εκατ. Αξιοσημείωτη είναι η διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA κατά 593 μ.β. σε 24,1%. Παρά την αύξηση των αποσβέσεων κατά 21,2%, τα λειτουργικά κέρδη διπλασιάστηκαν στα 8,8 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος της συσκευασίας παρήγαγε υψηλότερο EBITDA από τα τεχνικά υφάσματα, παρά το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών του είναι κατά 40% μικρότερος.

Παράλληλα τα καλά νέα από το μέτωπο της κερδοφορίας συνοδεύονται από ισχυρές ταμειακές ροές με επιστροφή σε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές προ εξαγορών, ύψους 15 εκατ., ευρώ έναντι αρνητικών ροών 11,5 εκατ. ευρώ στο περσινό εννεάμηνο. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 10,4 εκατ. ευρώ εντός του γ΄ τριμήνου, εξέλιξη που επιβεβαιώνει την ισχυρή ταμειακή επίδοση της περιόδου.

Σε σχέση με το τέλος του 2025, ο καθαρός δανεισμός είναι αυξημένος μόλις κατά 4,2 εκατ. ευρώ, παρά τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της BHA και τη διανομή μερισμάτων. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια υποχώρησε στο 19,7% από 20,5%, ενώ ο καθαρός δανεισμός αντιστοιχεί πλέον σε λιγότερο από μία φορά το προσαρμοσμένο EBITDA μόνο του εννεαμήνου, καταδεικνύοντας τη σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου.

Πέρα από την κερδοφορία το 2026 χαρακτηρίζεται και από τις κινήσεις επέκτασης στο εξωτερικό. Μέσω της κατά 100% θυγατρικής του Synthetic Holdings Ltd, ο όμιλος προχώρησε στην εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της αυστραλιανής BHA Holdings Pty Ltd, έναντι συνολικού τιμήματος 13,5 εκατ. ευρώ.

Η εξαγοραζόμενη εταιρεία δραστηριοποιείται στις αγορές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, με αντικείμενο την εμπορία μεγασάκων (FIBCs), εξοπλισμού εκφόρτωσης, συστημάτων αποθήκευσης και διακίνησης υλικών, εξυπηρετώντας τους κλάδους της γεωργίας, της εξόρυξης, της χημικής βιομηχανίας και των τροφίμων.

Κατά την οικονομική χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2025, η BHA εμφάνισε πωλήσεις 22,8 εκατ. ευρώ, EBITDA 2,5 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 2 εκατ. ευρώ, με το τίμημα της συναλλαγής να αντιστοιχεί σε 5,4x EBITDA. Η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε μέσω εξωτερικού δανεισμού και εντάσσεται στη στρατηγική παγκόσμιας επέκτασης της δραστηριότητας των μεγασάκων, ενισχύοντας τη γεωγραφική διαφοροποίηση και την εμπορική παρουσία του Ομίλου στην Ωκεανία.

Ακόμα, έξω από την εξεταζόμενη περίοδο του γ’ τριμήνου, στις 27 Οκτωβρίου, η κατά 100% θυγατρική του Ομίλου Thrace Nonwovens and Geosynthetics υπέγραψε οριστική και δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του 100% της ιταλικής εμπορικής εταιρείας Plydex S.r.l., έναντι τιμήματος 2,35 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μέσω εξωτερικού δανεισμού.

Η Plydex δραστηριοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια στην ιταλική αγορά, με αντικείμενο την εμπορία γεωσυνθετικών προϊόντων για έργα υποδομών, τεχνικά έργα, γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Το 2025 παρουσίασε κύκλο εργασιών 5,9 εκατ. ευρώ, EBITDA 0,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ, με το τίμημα εξαγοράς να αντιστοιχεί σε 4,7x EBITDA.

Η συναλλαγή ενισχύει την εμπορική παρουσία του Ομίλου στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων στην ιταλική αγορά, δημιουργώντας προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των πωλήσεων μέσω της προώθησης του ευρύτερου προϊοντικού χαρτοφυλακίου και της αξιοποίησης εμπορικών και λειτουργικών συνεργειών.

Με αυτά τα δεδομένα η μετοχή των Πλαστικών Θράκης διαπραγματεύεται με το ζόρι στις 5,8 φορές τα εκτιμώμενα καθαρά κέρδη του 2026 ενώ σε όρους επιχειρηματικής αξίας η διαπραγμάτευση γίνεται στις 3,8 φορές τα λειτουργικά κέρδη. Τα επόμενα καλά νέα θα έρθουν από το μέρισμα για το οποίο ο όμιλος φροντίζει πλέον να καταβάλλεται σε δύο δόσεις.