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Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεών του κατέγραψε ο όμιλος Πλαστικά Θράκης στο εννεάμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη να υπερδιπλασιάζονται και τη λειτουργική κερδοφορία να εμφανίζει ισχυρή αύξηση, παρά την αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η άνοδος του κόστους ενέργειας και οι διαταραχές στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου ο όμιλος, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 354,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,1% σε σύγκριση με τα 300,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση στην κερδοφορία, καθώς τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 59,8%, στα 61,3 εκατ. ευρώ, έναντι 38,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ενισχύθηκαν κατά 133,3%, φτάνοντας τα 32,1 εκατ. ευρώ, από 13,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο εννεάμηνο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι, όπως επισημαίνει η διοίκηση, η λειτουργική κερδοφορία του εννεαμήνου έχει ήδη ξεπεράσει την αντίστοιχη επίδοση ολόκληρου του 2025, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σημαντικά ενισχυμένα αποτελέσματα στο σύνολο της φετινής χρήσης.

Ισχυρή αύξηση κερδοφορίας και διεύρυνση περιθωρίων

Η ενίσχυση των πωλήσεων προήλθε τόσο από την αύξηση των ποσοτήτων προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά όσο και από την άνοδο των μέσων τιμών πώλησης.

Ειδικότερα, οι πωληθέντες όγκοι αυξήθηκαν κατά 6,3%, γεγονός που συνέβαλε στη βελτίωση του κύκλου εργασιών, παρά τις απαιτητικές συνθήκες που επικράτησαν διεθνώς.

Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 97,8 εκατ. ευρώ, από 66,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 47,5%.

Παράλληλα, το περιθώριο μικτού κέρδους διευρύνθηκε στο 27,6% από 22,1%, εξέλιξη που αποτυπώνει τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ομίλου.

Ακόμη εντονότερη ήταν η άνοδος των λειτουργικών κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT), τα οποία διαμορφώθηκαν στα 39,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 119,6%, έναντι 17,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το περιθώριο EBIT ενισχύθηκε στο 11,1% από 6%, ενώ το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε στο 17,3% από 12,8%.

Σε επίπεδο προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας, τα Adjusted EBITDA έφτασαν τα 62,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 67,5% έναντι των 37,1 εκατ. ευρώ του 2025.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 124,6%, στα 38,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής ανήλθαν σε 31 εκατ. ευρώ, από 13,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 135,3%.

Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,7226 ευρώ, έναντι 0,3068 ευρώ το προηγούμενο εννεάμηνο.

Συσκευασία και Τεχνικά Υφάσματα: Πώς κινήθηκαν οι δύο βασικοί κλάδοι

Σημαντική συμβολή στη βελτίωση των αποτελεσμάτων είχαν και οι δύο βασικοί τομείς δραστηριότητας του ομίλου, αν και οι συνθήκες ζήτησης διαφοροποιήθηκαν.

Στον κλάδο της Συσκευασίας, η ζήτηση κινήθηκε ανοδικά, υποστηριζόμενη από αυξημένες παραγγελίες πελατών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Οι πωλήσεις του συγκεκριμένου τομέα ενισχύθηκαν κατά 21,3%, φτάνοντας τα 136,7 εκατ. ευρώ, έναντι 112,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς τα EBITDA της Συσκευασίας αυξήθηκαν κατά 74,3%, στα 31,7 εκατ. ευρώ, από 18,2 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Το περιθώριο EBITDA του κλάδου διευρύνθηκε στο 23,2%, από 16,2%.

Στον τομέα των Τεχνικών Υφασμάτων, η ζήτηση παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με τη διοίκηση να διαπιστώνει, ωστόσο, ενδείξεις ανάκαμψης σε επιμέρους αγορές.

Παρά το ασθενέστερο περιβάλλον ζήτησης, ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε κατά 16,1%, στα 227,9 εκατ. ευρώ, από 196,3 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA των Τεχνικών Υφασμάτων διαμορφώθηκαν στα 31,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 50,5% σε ετήσια βάση.

Το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 13,6% από 10,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η βελτίωση της κερδοφορίας δεν περιορίστηκε μόνο στον τομέα της Συσκευασίας.

Η εξέλιξη των δύο κλάδων αναδεικνύει τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του ομίλου, η οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των διακυμάνσεων της ζήτησης και του κόστους.

Στα 61,1 εκατ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός – Ενισχυμένες ταμειακές ροές

Βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης σε σχέση με το τέλος του πρώτου εξαμήνου καταγράφει ο όμιλος, παρά την πραγματοποίηση εξαγοράς και τη διανομή μερίσματος.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 61,1 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, έναντι 71,5 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, παρουσιάζοντας μείωση περίπου 10 εκατ. ευρώ μέσα στο τρίτο τρίμηνο.

Σε σύγκριση με το τέλος του 2025, όταν ο καθαρός δανεισμός ανερχόταν σε 56,9 εκατ. ευρώ, καταγράφεται αύξηση, την οποία η εταιρεία αποδίδει κυρίως στη χρηματοδότηση πρόσφατης εξαγοράς ύψους περίπου 13,5 εκατ. ευρώ, στην εποχικότητα της δραστηριότητας και στη διανομή μερίσματος 10,4 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία των λειτουργικών ταμειακών ροών, οι οποίες, μετά τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης, ανήλθαν σε 38,3 εκατ. ευρώ, έναντι 18,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου ανήλθαν σε 33,6 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 26,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Παράλληλα, τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 310 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,7%, ενώ το σύνολο του ενεργητικού έφτασε τα 516,2 εκατ. ευρώ, έναντι 449,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Ενεργειακό κόστος και Μέση Ανατολή: Οι προκλήσεις για το τέταρτο τρίμηνο

Παρά τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, η διοίκηση των Πλαστικών Θράκης διατηρεί επιφυλακτική στάση ως προς την εξέλιξη του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του 2026 προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις στις αγορές πρώτων υλών και ενέργειας, καθώς και στα μεταφορικά κόστη και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν οδήγησε σε μερική αποκλιμάκωση κατά το τρίτο τρίμηνο, χωρίς ωστόσο να εξαλείψει την αβεβαιότητα, καθώς δεν έχει επιτευχθεί οριστική ειρηνευτική συμφωνία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη του ενεργειακού κόστους, με τον όμιλο να επισημαίνει ότι καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετη πίεση στην κοστολογική βάση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση παραμένει ασθενής σε ορισμένες αγορές.

Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία του τέταρτου τριμήνου θα διαμορφωθεί στα ίδια ή υψηλότερα επίπεδα από εκείνα του αντίστοιχου τριμήνου του 2025.

Για το σύνολο του 2026, η εταιρεία προβλέπει σαφώς υψηλότερη ετήσια λειτουργική κερδοφορία, δεδομένου ότι η επίδοση του πρώτου εννεαμήνου έχει ήδη υπερβεί το αποτέλεσμα ολόκληρης της προηγούμενης χρήσης.

Επέκταση στην Ιταλία με την εξαγορά της Plydex

Στο πεδίο των επιχειρηματικών κινήσεων, ο όμιλος συνεχίζει τη στρατηγική ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας του, με επίκεντρο τον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων.

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2026, μέσω της κατά 100% θυγατρικής Thrace Nonwovens and Geosynthetics Single Person S.A., υπεγράφη οριστική και δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ιταλικής Plydex S.r.l.

Η Plydex εδρεύει στο Dueville, στην περιοχή της Βιτσέντσα, και δραστηριοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια στην αγορά των Τεχνικών Υφασμάτων.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην εμπορία γεωσυνθετικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε έργα υποδομών, τεχνικά έργα, γεωτεχνικές εφαρμογές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.

Για την οικονομική χρήση του 2025, η Plydex παρουσίασε κύκλο εργασιών 5,9 εκατ. ευρώ, EBITDA 0,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εξαγορά εντάσσεται στον σχεδιασμό για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας στα Τεχνικά Υφάσματα και τη διεύρυνση της παρουσίας του ομίλου στις διεθνείς αγορές.