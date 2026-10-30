Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του 100% της ιταλικής Plydex υπέγραψε η εταιρεία Πλαστικά Θράκης, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται σε 2,35 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου για στοχευμένη ανάπτυξη στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων και διεύρυνση της διεθνούς εμπορικής του παρουσίας.

Η ανακοίνωση της Πλαστικά Θράκης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 σημείο 12 του Κανονισμού της Euronext Athens, της υπ’ αριθμ. 25 απόφασης (σημείο 12) της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στις 27 Οκτωβρίου 2026, η κατά 100% θυγατρική της «Thrace Nonwovens and Geosynthetics Single Person S.A.» υπέγραψε οριστική και δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Plydex S.r.l., με έδρα το Dueville, Vicenza, Ιταλία (εφεξής η «Plydex» ή η «Εξαγοραζόμενη Εταιρεία»).

Η Plydex δραστηριοποιείται για περισσότερα από είκοσι χρόνια στην ιταλική αγορά, στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων, μέσω της εμπορίας γεωσυνθετικών προϊόντων για έργα υποδομών και τεχνικά έργα, καθώς και για γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υφαντά και μη υφαντά γεωυφάσματα, γεωπλέγματα, αποστραγγιστικά γεωσύνθετα, μεμβράνες EPDM και υλικά ελέγχου διάβρωσης.

Η εξαγορά εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας του στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων και ειδικότερα:

• ενισχύει το διεθνές εμπορικό αποτύπωμα του Ομίλου, διευρύνοντας την παρουσία του στην ιταλική αγορά,

• δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των πωλήσεων και προώθησης της συνολικής προϊοντικής γκάμας του Ομίλου, μέσω της αξιοποίησης εμπορικών και λειτουργικών συνεργειών.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €2,35 εκατ. και χρηματοδοτήθηκε μέσω εξωτερικού δανεισμού. Κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Plydex παρουσίασε Κύκλο Εργασιών €5,9 εκατ., EBITDA €0,5 εκατ. και Καθαρά Κέρδη €0,3 εκατ.

Η συναλλαγή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου για στοχευμένη ανάπτυξη στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων και διεύρυνση της διεθνούς εμπορικής του παρουσίας.