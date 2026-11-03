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Αξίζει να είσαι ιδρυτής της Anthropic, και υπάρχουν επτά από αυτούς, οι οποίοι σύντομα αναμένεται να κερδίσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Το έγγραφο S-1 της Anthropic δείχνει ότι οι επτά συνιδρυτές της κατέχουν τεράστια μερίδια σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην ιστορία της Σίλικον Βάλεϊ. Ένας συνιδρυτής, ελάχιστα γνωστός εκτός της εταιρείας, κατέχει περισσότερες μετοχές από τον διευθύνοντα σύμβουλο Ντάριο Αμοντέι.

Οι μεγάλες κατανομές μετοχών στους ιδρυτές δεν είναι ασυνήθιστες στη Σίλικον Βάλεϊ. Ο Έβαν Σπίγκελ και ο Μπόμπι Μέρφι της Snap, για παράδειγμα, διατήρησαν αρκετές μετοχές με δικαίωμα υπερ-ψήφου ώστε να ελέγχουν περίπου το 89% των δικαιωμάτων ψήφου μετά την IPO της εταιρείας το 2017. Αυτό που κάνει την Anthropic μοναδική είναι ο αριθμός των ιδρυτών με τεράστια μερίδια και το πόσο ομοιόμορφα κατανέμονται αυτά τα μερίδια.

Η αίτηση δεν αποκαλύπτει ακόμη την αναμενόμενη τιμή της δημόσιας προσφοράς της Anthropic ούτε τον αριθμό των μετοχών που σχεδιάζει να πουλήσει, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί η ακριβής αξία σε δολάρια αυτών των συμμετοχών. Η εταιρεία αποτιμήθηκε στα 965 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάιο και αναμένεται να αποτιμηθεί σε πάνω από 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια όταν εισαχθεί στο χρηματιστήριο σε λίγες εβδομάδες. Η Anthropic υπέβαλε αίτηση για εισαγωγή στο Nasdaq με το σύμβολο «ANT».

Ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος Πληροφορικής της Anthropic, Τομ Μπράουν, κατέχει περίπου 244 εκατομμύρια μετοχές της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το έντυπο S-1. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά ελάχιστα τις συμμετοχές των έξι άλλων συνιδρυτών της Anthropic, οι οποίοι κατέχουν ο καθένας περίπου 232 έως 243 εκατομμύρια μετοχές. Με αποτίμηση 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, το μερίδιο του Μπράουν στην Anthropic θα μπορούσε να αξίζει περίπου 24 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μπράουν συνίδρυσε την Anthropic μαζί με τα αδέλφια Αμοντέι και τέσσερα ακόμη άτομα τον Ιανουάριο του 2021. Σήμερα κατέχει τη θέση του Chief Compute Officer, όπου ηγείται του τεχνικού τμήματος που είναι υπεύθυνο για την «ασφάλεια, την κλιμάκωση και την αποτελεσματική χρήση» των υπολογιστικών πόρων της Anthropic, σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο Μπράουν διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στην τεχνολογία που οδήγησε στη σημερινή άνθηση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Πριν από την Anthropic, εργάστηκε στην OpenAI, όπου, σύμφωνα με το έντυπο S-1, ηγήθηκε της ανάπτυξης του GPT-3. Ο Μπράουν και ο Ντάριο Αμοντέι συν-εφηύραν επίσης αυτό που η Anthropic αποκαλεί «deep RLHF», το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, ήταν καθοριστικό για τη μετατροπή βασικών μεγάλων γλωσσικών μοντέλων σε βοηθούς συνομιλίας όπως ο Claude.

Μετά τον Μπράουν, ο συνιδρυτής Κρίστοφερ Όλαχ κατέχει το δεύτερο μεγαλύτερο γνωστοποιημένο μερίδιο, με περίπου 242,9 εκατομμύρια μετοχές, ακολουθούμενος από τον επιστημονικό διευθυντή Τζάρεντ Κάπλαν με 242,4 εκατομμύρια και τον Τζακ Κλαρκ με 242,3 εκατομμύρια. Η πρόεδρος της Anthropic, Ντανιέλα Αμοντέι, κατέχει ουσιαστικά 241,4 εκατομμύρια μετοχές.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι κατέχει 240,6 εκατομμύρια μετοχές και ελέγχει επίσης δικαιώματα ψήφου για άλλες 4,6 εκατομμύρια μετοχές.

Η επιρροή των ιδρυτών θα εκτείνεται πολύ πέρα από τα οικονομικά τους συμφέροντα. Αμέσως πριν από την IPO, η Anthropic σχεδιάζει να εκδώσει μια ειδική μετοχή Κατηγορίας F σε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLC) που ελέγχεται από τους επτά συνιδρυτές. Αυτή η μεμονωμένη μετοχή θα διαθέτει το 50,1% της συνολικής ψήφου της Anthropic σε θέματα που υποβάλλονται γενικά στους μετόχους, συμπεριλαμβανομένης της εκλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από εκείνα που επιλέγονται από το Long-Term Benefit Trust της Anthropic.

Σε μια άλλη ασυνήθιστη εξέλιξη, η Anthropic αναφέρει ότι καθένας από τους συνιδρυτές της έχει δεσμευτεί να αφιερώσει το 80% της προσωπικής του συμμετοχής στην εταιρεία σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες και εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου της Silicon Valley αναμένεται επίσης να αποκομίσουν τεράστια κέρδη από το ντεμπούτο της Anthropic στην δημόσια αγορά.

Η Amazon και η Google θα κατέχουν η καθεμία πάνω από 5% της Anthropic μετά τις μετατροπές της δημόσιας προσφοράς, καθιστώντας τις δύο από τους μεγαλύτερους στρατηγικούς μετόχους της εταιρείας. Με αποτίμηση 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η καθεμία αναμένεται να αποκομίσει περισσότερα από 75 δισεκατομμύρια δολάρια από την προσφορά.

Μεταξύ των παραδοσιακών εταιρειών επιχειρηματικών κεφαλαίων, το έγγραφο παρέχει ασυνήθιστα λεπτομερή στοιχεία για την Spark Capital, καθώς η συνεργάτης της Spark, Γιασμίν Ραζάβι, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Anthropic και η εταιρεία της ήταν η πρώτη που επένδυσε όταν η Anthropic αποτιμήθηκε στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023.

Η Menlo Ventures ηγήθηκε ενός γύρου χρηματοδότησης το 2024, όταν η Anthropic αποτιμήθηκε σε περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Lightspeed Venture Partners είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος επιχειρηματικών κεφαλαίων, κατέχοντας σχεδόν το 2% της Anthropic.

Η Iconiq επίσης συγκέντρωσε σημαντικό μερίδιο επενδύοντας 6 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία, σύμφωνα με το Business Insider, αποκτώντας έτσι μερίδιο ιδιοκτησίας μεταξύ 1,5% και 2%.

Η Bessemer Venture Partners επένδυσε για πρώτη φορά στη Σειρά D το 2024 και συνέχισε να επενδύει σε κάθε γύρο από τότε. Έχει δαπανήσει περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια στην Anthropic, καθιστώντας την την μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας μέχρι σήμερα.

Άλλοι σημαντικοί κερδισμένοι περιλαμβάνουν την Coatue, η οποία έχει επενδύσει 4,75 δισεκατομμύρια δολάρια, και την Sound Ventures, η οποία επένδυσε περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια.

Άλλοι σημαντικοί μέτοχοι περιλαμβάνουν τις Altimeter, Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital, Salesforce Ventures, Mubadala και Founders Fund.