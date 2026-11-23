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*Του Enrique Diaz-Alvarez

Οι ρευστοποιήσεις στις μετοχές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίχθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε γενικευμένη φυγή από το ρίσκο. Οι αμερικανικές αγορές μετοχών κατέγραψαν τη χειρότερη εβδομάδα τους από το σοκ των δασμών τον Απρίλιο του 2025.

Οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, οδηγώντας την απόδοση του δεκαετούς ξανά κάτω από το 5%, καθώς και στα παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια. Το γεν και το ελβετικό φράγκο κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ενισχύσεις, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε έναντι όλων των υπόλοιπων νομισμάτων. Τα νομίσματα που συνδέονται με εμπορεύματα και οι αναδυόμενες αγορές δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα, επηρεασμένα τόσο από την απότομη πτώση των τιμών των εμπορευμάτων όσο και από τη γενικότερη επανατιμολόγηση του κινδύνου.

Αντίθετα, τα ευρωπαϊκά νομίσματα αποδείχθηκαν σχετικά ανθεκτικά, καταγράφοντας μόνο περιορισμένες απώλειες έναντι του δολαρίου. Με τους επενδυτές να διατηρούν ήδη ισχυρές θέσεις υπέρ του δολαρίου και τις αγορές να περιορίζουν πλέον τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed μετά το πρώτο τρίμηνο του 2027, η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι το ράλι του δολαρίου ενδέχεται να έχει ήδη προχωρήσει υπερβολικά.

Αυτή την εβδομάδα, οι αγορές μετοχών και οι εξελίξεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη θα καθορίσουν και πάλι το κλίμα. Η επενδυτική διάθεση παραμένει εύθραυστη, αν και επισημαίνουμε ότι οι περισσότεροι βασικοί δείκτες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ εξακολουθούν να καταγράφουν κέρδη από την αρχή του έτους και δεν θα πρέπει να υπερτιμάται η έκταση των ρευστοποιήσεων μέχρι στιγμής. Οι προκαταρκτικοί δείκτες PMI Νοεμβρίου τη Δευτέρα θα δείξουν εάν η πτώση του Οκτωβρίου στην Ευρωζώνη, με επίκεντρο τη Γαλλία, ήταν προσωρινή και εάν η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να βελτιώνεται.

Είναι πιθανό να είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αποτυπωθεί η πρόσφατη αναταραχή των αγορών στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα, αν και οι προσδοκίες των επιχειρήσεων μπορεί να δώσουν μια πρώτη ένδειξη. Στις ΗΠΑ, η αργία του Thanksgiving την Πέμπτη συγκεντρώνει μεγάλο μέρος των οικονομικών ανακοινώσεων την Τετάρτη, με τον πληθωρισμό PCE Οκτωβρίου στο επίκεντρο. Μια ακόμη αύξηση 0,3% στις δομικές τιμές θα καθιστούσε σχεδόν βέβαιη μια αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, όμως θα απαιτούνταν σαφής ανοδική έκπληξη για να δικαιολογηθεί νέα αύξηση τον Ιανουάριο. Η ρευστότητα αναμένεται περιορισμένη ενόψει της αργίας, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει τις κινήσεις των αγορών.

Στερλίνα

Η στερλίνα υποχώρησε την Πέμπτη στο χαμηλότερο επίπεδο του έτους έναντι του δολαρίου, αλλά παρέμεινε σταθερή έναντι του ευρώ. Ο πληθωρισμός Οκτωβρίου αυξήθηκε στο 3,6%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και έναν χρόνο. Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες παρέμεινε σταθερός, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν αύξηση. Εν μέρει λόγω των στοιχείων για τον πληθωρισμό και εν μέρει λόγω των ρευστοποιήσεων στις αγορές μετοχών, οι αγορές περιόρισαν την πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Δεκέμβριο, εξακολουθούν όμως να προεξοφλούν δύο ή τρεις αυξήσεις έως το τέλος του επόμενου έτους. Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι αυτό είναι περισσότερο από όσο τελικά θα πραγματοποιήσει η MPC, παραμένουμε όμως θετικοί για τη στερλίνα, δεδομένης της ανθεκτικότητας της βρετανικής οικονομίας.

Ευρώ

Το ευρώ υποχώρησε εκ νέου έναντι του δολαρίου, όμως οι απώλειές του ήταν περιορισμένες σε σύγκριση με τα περισσότερα άλλα νομίσματα. Από τότε που τα spreads των γαλλικών ομολόγων κορυφώθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου, το κοινό νόμισμα συγκαταλέγεται μεταξύ των νομισμάτων με τις καλύτερες επιδόσεις στην ομάδα G10. Η Ευρώπη είναι λιγότερο εκτεθειμένη από τις ΗΠΑ ή την Ασία σε μια επιβράδυνση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ οι επενδυτές διατηρούν ήδη μεγάλες θέσεις που ποντάρουν σε πτώση του ευρώ. Κατά την άποψή μας, αυτό περιορίζει τα περιθώρια για περαιτέρω ρευστοποιήσεις. Οι δείκτες PMI της Δευτέρας θα δείξουν εάν η αδυναμία της γαλλικής οικονομίας αρχίζει να επηρεάζει ευρύτερα την οικονομική δραστηριότητα. Με τον πληθωρισμό να παραμένει αισθητά πάνω από τον στόχο, εξακολουθούμε να αναμένουμε αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Δεκέμβριο.

Δολάριο ΗΠΑ

Σε αντίθεση με την προηγούμενη εβδομάδα, τα κέρδη του δολαρίου προήλθαν κυρίως από τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και όχι από τις αποδόσεις. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν έντονα, ενώ οι αγορές περιόρισαν τις προσδοκίες τους για περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed μετά τον Ιανουάριο. Αυτό συνέβη παρά τη νέα έκκληση του Διοικητή Christopher Waller για αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και τα πρακτικά που έδειξαν σχεδόν ομόφωνη στήριξη για περαιτέρω σύσφιγξη.

Ο επικεφαλής της FED Kevin Warsh παρουσίασε ένα σενάριο των στελεχών της Fed στο οποίο οι προσδοκίες γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη απογοητεύουν, οι αγορές μετοχών υποχωρούν και η οικονομία επιβραδύνεται. Με τις θέσεις υπέρ του δολαρίου να είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένες και την αμερικανική οικονομία να είναι η περισσότερο εκτεθειμένη σε μια διόρθωση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η ζήτηση για ασφαλές καταφύγιο αποτελεί εύθραυστη βάση για περαιτέρω άνοδο του δολαρίου. Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι ο Δεκέμβριος θα σηματοδοτήσει την τελευταία αύξηση επιτοκίων αυτού του κύκλου και οι αγορές αρχίζουν πλέον να συγκλίνουν προς τη δική μας εκτίμηση.

*O Enrique Diaz-Alvarez είναι Chief Economist της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury