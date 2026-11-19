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Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πίεσης για το ευρώ, το οποίο έχει υποχωρήσει σε χαμηλό 18 μηνών, χωρίς να διαφαίνονται ενδείξεις ουσιαστικής ανάκαμψης. Οι επενδυτές προετοιμάζονται για νέα υποχώρηση του κοινού νομίσματος, καθώς οι προεδρικές εκλογές του 2027, η πολιτική πόλωση και οι δημοσιονομικές δυσκολίες της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης αυξάνουν τους κινδύνους για τις ευρωπαϊκές αγορές.

Οι Morgan Stanley και Commerzbank προβλέπουν ότι η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου θα υποχωρήσει στο 1,08 μέσα στο 2027, ενώ τα κερδοσκοπικά στοιχήματα υπέρ της περαιτέρω αποδυνάμωσης του ευρώ βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι και πλέον ετών.

Οι αλλεπάλληλες πολιτικές αναταράξεις στη Γαλλία και οι αμφιβολίες για τη δυνατότητα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού οδήγησαν αυτή την εβδομάδα το ευρώ κάτω από το κρίσιμο όριο του 1,10 δολαρίου, με τις συνολικές απώλειες από τα τέλη Αυγούστου να φτάνουν το 6%.

Λεπέν και Μελανσόν ενισχύουν την αβεβαιότητα

Οι επενδυτές απομακρύνονται από το ευρώ εξαιτίας της αβεβαιότητας που περιβάλλει τις δημοσιονομικές πολιτικές των δύο επικρατέστερων υποψηφίων για τη γαλλική προεδρία: της ηγέτιδας της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, και του ηγέτη της ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Τα δημοσιονομικά προβλήματα της Γαλλίας προκαλούν παράλληλα ερωτήματα για το πόσο μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, περιορίζοντας την ελκυστικότητα του κοινού νομίσματος.

«Οι πολιτικοί κίνδυνοι μετατοπίζονται και πάλι εις βάρος του ευρώ το 2027», δήλωσε η Του Λαν Νγκουέν, επικεφαλής ανάλυσης συναλλάγματος και εμπορευμάτων της Commerzbank.

Η Loomis Sayles & Co. άνοιξε τον τελευταίο μήνα αρνητική θέση στο ευρώ (short position), εξαιτίας της πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία, σύμφωνα με τη Λίντα Σβάιτσερ, συνεπικεφαλής του τμήματος παγκόσμιων επενδύσεων σταθερού εισοδήματος.

Το χρέος των 3,6 τρισ. ευρώ και ο κίνδυνος για τα γαλλικά ομόλογα

Η Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι σχεδιάζει να μειώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ακόμη και στα 60 έτη.

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού έχει επίσης δεσμευτεί να περιορίσει τις γαλλικές εισφορές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργώντας προοπτική εντάσεων με άλλες χώρες του μπλοκ σε περίπτωση εκλογής της.

Την ίδια στιγμή, η αποδυνάμωση των κεντρώων πολιτικών δυνάμεων στη Γαλλία εντείνει τις ανησυχίες για τη διαχείριση του δημόσιου χρέους της χώρας, το οποίο ανέρχεται σε 3,6 τρισ. ευρώ.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, πίσω από τη Λεπέν, έχει υποστηρίξει την επιλογή της μη αποπληρωμής μέρους του χρέους.

Σύμφωνα με τον Λιτζούν Φου, στρατηγικό αναλυτή αγορών σταθερού εισοδήματος της Mizuho, ένα νέο κύμα απότομων ρευστοποιήσεων στα γαλλικά κρατικά ομόλογα (OAT) θα μπορούσε να μεταδοθεί και στις υπόλοιπες αγορές χρέους της Ευρωζώνης, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στο ευρώ.

«Μια επέκταση των πιέσεων στα γαλλικά ομόλογα, που θα εξελισσόταν σε ευρύτερη κρίση κρατικού χρέους ή κατακερματισμού της Ευρωζώνης, θα αύξανε το ασφάλιστρο κινδύνου της περιοχής και θα άνοιγε τον δρόμο για σημαντικότερη υποχώρηση της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου», ανέφερε.

Σε υψηλά έξι ετών τα στοιχήματα κατά του ευρώ

Τα hedge funds και άλλοι κερδοσκοπικοί επενδυτές έχουν αυξήσει τις θέσεις τους υπέρ της περαιτέρω υποχώρησης του ευρώ, με τα σχετικά στοιχήματα να βρίσκονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2020, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία της αμερικανικής Επιτροπής Συναλλαγών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (CFTC).

Παράλληλα, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι επενδυτές που επιδιώκουν να πουλήσουν ευρώ σε ενδεχόμενη ανάκαμψη της ισοτιμίας τοποθετούν τις εντολές τους σε ολοένα χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Η τάση αυτή αντανακλά την εξασθένηση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές του κοινού νομίσματος.

Ο Ρομπέρτο Μιάλιχ, ανώτερος αναλυτής στρατηγικής συναλλάγματος της UniCredit, εκτιμά ότι η μεταβλητότητα ενδέχεται να ενταθεί εφόσον το ευρώ απομακρυνθεί περαιτέρω κάτω από το επίπεδο των 1,10 δολαρίων.

Μια διάσπαση των σημερινών επιπέδων στήριξης θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για υποχώρηση προς τα 1,0730 δολάρια, επίπεδο που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο του 2025.

«Η αγορά πιθανότατα θα αρχίσει γρήγορα να προεξοφλεί ένα νέο εύρος διαπραγμάτευσης για το ζεύγος ευρώ/δολαρίου, μεταξύ 1,05 και 1,10 δολαρίων», ανέφερε.