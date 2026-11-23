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Με δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες ξεκινά η νέα εβδομάδα στις διεθνείς αγορές, καθώς οι ασιατικές μετοχές δέχονται νέο κύμα ρευστοποιήσεων, την ώρα που τα αμερικανικά χρηματιστηριακά συμβόλαια καταγράφουν ισχυρή ανάκαμψη, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος των μεγάλων απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας.

Το επίκεντρο των πιέσεων παραμένει ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης (AI), με τους επενδυτές να επανεξετάζουν τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών ημιαγωγών και των τεχνολογικών κολοσσών, καθώς αυξάνονται οι αμφιβολίες για τις αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI.

Οι παρεμβάσεις των αρχών σε Νότια Κορέα, Κίνα και Ταϊβάν, αναφέρει το Bloomberg, δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να αποκαταστήσουν πλήρως την εμπιστοσύνη, με τις ασιατικές αγορές να παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες στις αναταράξεις του τεχνολογικού κλάδου.

Πτώση άνω του 3% στον Kospi, πιέσεις σε Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις των ασιατικών αγορών, ο νοτιοκορεατικός Kospi υποχωρεί κατά 3,03%, στις 4.722,59 μονάδες, έχοντας χάσει 147,37 μονάδες. Νωρίτερα, οι απώλειες του δείκτη είχαν φτάσει έως και το 5,8%, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν τις μαζικές ρευστοποιήσεις σε τεχνολογικές μετοχές.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημειώνει πτώση 0,64%, στις 22.267,10 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite χάνει 0,96%, στις 3.499,91 μονάδες.

Αρνητική είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής, με τον Sensex της Ινδίας να υποχωρεί κατά 0,70%, στις 83.334,31 μονάδες, και τον δείκτη της Σιγκαπούρης να καταγράφει απώλειες 1,11%, στις 4.919,76 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, το χρηματιστήριο του Τόκιο παραμένει κλειστό σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, λόγω της αργίας για την Ημέρα Ευχαριστιών για την Εργασία. Ο Nikkei 225 είχε ολοκληρώσει τη συνεδρίαση της Παρασκευής με βουτιά 5,06%, στις 56.436,65 μονάδες, χάνοντας 3.007,56 μονάδες, σε μία από τις ισχυρότερες ημερήσιες υποχωρήσεις των τελευταίων μηνών.

Οι πιέσεις είναι ιδιαίτερα έντονες στη Νότια Κορέα, όπου οι μετοχές των δύο κορυφαίων κατασκευαστών ημιαγωγών, Samsung Electronics και SK Hynix, υποχωρούν περίπου 3,6% και 3,2% αντίστοιχα.

Η νοτιοκορεατική αγορά, η οποία είχε καταγράψει σε κάποια στιγμή του έτους άνοδο άνω του 110%, έχει περιορίσει τα σωρευτικά της κέρδη για το 2026 κοντά στο 10%, αποτυπώνοντας το μέγεθος της ανατροπής του επενδυτικού κλίματος.

Wall Street: Άλμα άνω του 2% στα futures μετά το τεχνολογικό sell-off

Σε αντίθετη τροχιά από τις ασιατικές αγορές κινούνται τα αμερικανικά futures, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις σημαντικά χαμηλότερες αποτιμήσεις που προέκυψαν από τις μαζικές ρευστοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 ενισχύονται κατά 2,03%, ενώ τα futures του Nasdaq 100 καταγράφουν άνοδο 2,76%, υποδηλώνοντας ισχυρή προσπάθεια ανάκαμψης στον τεχνολογικό κλάδο.

Αντίστοιχα, τα futures του Dow Jones Industrial Average σημειώνουν άνοδο 673 μονάδων ή 1,4%.

Η αντίδραση έρχεται μετά από μία εξαιρετικά δύσκολη εβδομάδα για τη Wall Street, κατά την οποία και οι τρεις βασικοί αμερικανικοί δείκτες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές σε περιοχή τεχνικής διόρθωσης, δηλαδή περισσότερο από 10% χαμηλότερα από τα πρόσφατα υψηλά τους.

Ο Nasdaq Composite και ο Dow Jones κατέγραψαν τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή τους σε περισσότερα από έξι χρόνια, ενώ ο S&P 500 σημείωσε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Απρίλιο του 2025.

Ο Nasdaq πέρασε μάλιστα σε αρνητικό έδαφος από την αρχή του έτους, ενώ ο Nasdaq 100 βρέθηκε ενδοσυνεδριακά την Παρασκευή σε περιοχή bear market, με πτώση τουλάχιστον 20% από τα υψηλά του. Με βάση το κλείσιμο, ωστόσο, παρέμεινε οριακά πάνω από αυτό το όριο.

Στο επίκεντρο της αναταραχής βρίσκεται η υποχώρηση της εμπιστοσύνης στις τεχνολογικές εταιρείες, την οποία δεν κατάφερε να αντιστρέψει ούτε η ιστορική δημόσια εγγραφή της Anthropic.

Η μετοχή της εταιρείας, παρά το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ντεμπούτο, δέχθηκε ισχυρές πιέσεις στη συνέχεια, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις του κλάδου.

Παρεμβάσεις σε Νότια Κορέα, Κίνα και Ταϊβάν για να ανακοπεί η πτώση

Οι κυβερνήσεις και οι εποπτικές αρχές στην Ασία κινητοποιήθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ανακοινώνοντας μέτρα για τη σταθεροποίηση των χρηματιστηρίων, καθώς το sell-off στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης απειλεί να συμπαρασύρει ευρύτερα τις αγορές.

Στη Νότια Κορέα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα χαλαρώσουν για τρεις μήνες τους ημερήσιους περιορισμούς στις επαναγορές ιδίων μετοχών από τις εισηγμένες εταιρείες, ενώ ξεκινούν προετοιμασίες για την ενεργοποίηση ταμείου σταθεροποίησης της χρηματιστηριακής αγοράς, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Το συγκεκριμένο εργαλείο είχε χρησιμοποιηθεί για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Λι Χιουνγκ Ιλ, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφή τη δέσμευσή της για τη σταθεροποίηση της αγοράς, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι παρεμβάσεις θα συμβάλουν στη βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας.

Στην Ταϊβάν, οι εποπτικές αρχές διεύρυναν τους περιορισμούς στις ανοικτές πωλήσεις μετοχών (short selling), μετά τη χειρότερη εβδομαδιαία πτώση του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη της χώρας εδώ και 35 χρόνια.

Παράλληλα, το Εθνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης, ύψους 500 δισ. δολαρίων Ταϊβάν (περίπου 15 δισ. δολάρια ΗΠΑ), ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί αγορές μετοχών για τη στήριξη της αγοράς.

Η προσπάθεια αναχαίτισης των ρευστοποιήσεων δυσχεραίνεται από τη μαζική απομόχλευση που καταγράφηκε την Παρασκευή, όταν οι επενδυτές προχώρησαν στη μεγαλύτερη μείωση μοχλευμένων θέσεων των τελευταίων τουλάχιστον τριών δεκαετιών.

Κίνα: Μέτρα που μπορούν να απελευθερώσουν 60 δισ. δολάρια

Στην Κίνα, τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια ενίσχυσαν τις παρεμβάσεις τους στις αγορές, πραγματοποιώντας την Παρασκευή αγορές διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF) σε επίπεδα ρεκόρ.

Παράλληλα, τα τρία μεγάλα χρηματιστήρια της χώρας ανακοίνωσαν ότι από τις 30 Νοεμβρίου θα μειωθεί από το 100% στο 80% η ελάχιστη απαίτηση περιθωρίου ασφάλισης για αγορές τίτλων με δανεισμό.

Η αλλαγή αντιστρέφει την αυστηροποίηση που είχε εφαρμοστεί τον Ιανουάριο, όταν το σχετικό ποσοστό είχε αυξηθεί προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι από την υπερβολική μόχλευση.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, επικαλούμενο τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, η παρέμβαση θα μπορούσε να απελευθερώσει σχεδόν 400 δισ. γουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 60 δισ. δολάρια, ενισχύοντας τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για επενδύσεις σε μετοχές.

Επιπλέον, το χρηματιστήριο της Σενζέν πρότεινε την εισαγωγή ειδικών διαπραγματευτών (market makers) στην αγορά ChiNext, με στόχο την αύξηση της ρευστότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διαμόρφωση των τιμών.

Παρά τις παρεμβάσεις, οι κινεζικές αγορές συνεχίζουν να υποχωρούν, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης του Χονγκ Κονγκ κινείται προς ένα ιστορικό αρνητικό σερί.

Αναλυτές: Τα μέτρα προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, όχι αλλαγή τάσης

Οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τη δυνατότητα των κρατικών παρεμβάσεων να αντιστρέψουν τη γενικευμένη υποχώρηση των αγορών.

«Αυτές οι παρεμβάσεις λειτουργούν περισσότερο ως μηχανισμοί ανάσχεσης παρά ως σημείο καμπής», ανέφερε η Ντιλίν Γου, στρατηγική αναλύτρια της Pepperstone Group.

Όπως εξήγησε, τα μέτρα ενδέχεται να σταθεροποιήσουν προσωρινά τις τιμές, αλλά δεν μπορούν από μόνα τους να αντιστρέψουν την ευρύτερη επαναξιολόγηση των αποτιμήσεων της τεχνητής νοημοσύνης ή να επαναφέρουν τους ξένους επενδυτές.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Φου Τζιφένγκ, επικεφαλής επενδύσεων της Shanghai Chengzhou Investment Management, εκτίμησε ότι οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται περισσότερο στην ψυχολογία και τη ρευστότητα της αγοράς παρά στη μεταβολή των θεμελιωδών συνθηκών.

Η μείωση των απαιτήσεων περιθωρίου, όπως εξήγησε, περιορίζει κυρίως τις πιέσεις για αναγκαστικές πωλήσεις και δίνει περισσότερο χρόνο στους επενδυτές να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, χωρίς απαραίτητα να προσελκύει σημαντικά νέα κεφάλαια.

Wall Street: Εβδομάδα Thanksgiving με το βλέμμα στην τεχνολογία

Η νέα εβδομάδα θα είναι συντομότερη για τη Wall Street λόγω της αμερικανικής γιορτής των Ευχαριστιών.

Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ενώ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί νωρίτερα, στη 1 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης.

Το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι εάν οι ισχυρές απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας σηματοδοτούν την ολοκλήρωση του sell-off ή εάν οι αγορές έχουν ακόμη περιθώριο περαιτέρω υποχώρησης.

Ο Ντρου Πέτιτ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Roundhill, εκτίμησε μιλώντας στο CNBC ότι οι μαζικές πωλήσεις που επεκτάθηκαν πέρα από τις τεχνολογικές μετοχές ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη ότι η διόρθωση πλησιάζει στο τέλος της.

Ωστόσο, επισήμανε ότι οι αγοραστές θα χρειαστούν μια σειρά από θετικούς καταλύτες για να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα και να αποδείξουν ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρικής κερδοφορίας παραμένουν ισχυρές.