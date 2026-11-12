Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε πτωτική τροχιά κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς η νέα ισχυρή υποχώρηση της Nvidia στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Wall Street αναζωπυρώνει την ανησυχία για τις τεχνολογικές μετοχές και τις προοπτικές του επενδυτικού ράλι της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το διοικητικό συμβούλιο της αμερικανικής εταιρείας ημιαγωγών προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγική σχέση του με στέλεχος της εταιρείας.

Οι εξελίξεις επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις ασιατικές αγορές που έχουν σημαντική έκθεση στον κλάδο των ημιαγωγών, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν παράλληλα τις αυξανόμενες προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 υποχωρεί κατά 0,70%, στις 60.819,36 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi χάνει 0,61%, στις 5.342,73 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng καταγράφει απώλειες 1,30%, στις 24.000,30 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite σημειώνει πτώση 0,67%, στις 3.655,83 μονάδες. Στην Ινδία, ο Sensex κινείται χαμηλότερα κατά 0,09%, στις 81.806,94 μονάδες, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times ενισχύεται οριακά κατά 0,02%, στις 5.290,95 μονάδες.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 0,07%.

Νέες απώλειες στη Nvidia μετά τις αποκαλύψεις για τον Χουάνγκ

Η νέα αναταραχή στις αγορές πυροδοτήθηκε από τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με το μέλλον του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia.

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο επικεφαλής της εταιρείας διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με στέλεχος που εργαζόταν στη Nvidia, ενώ η Wall Street Journal μετέδωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο προετοιμάζεται για την πιθανή απομάκρυνσή του.

Μετά τα δημοσιεύματα, οι μετοχές της Nvidia υποχωρούσαν σχεδόν 10% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές στις ΗΠΑ, ανατρέποντας την ανάκαμψη που είχε προηγηθεί κατά την κανονική συνεδρίαση.

Η εξέλιξη ασκεί ιδιαίτερη πίεση στη Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης Kospi περιλαμβάνει μεγάλους προμηθευτές της Nvidia, όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix.

Wall Street: Ισχυρή άνοδος πριν από το νέο πλήγμα στη Nvidia

Η επιδείνωση του κλίματος ακολούθησε μια θετική συνεδρίαση στη Wall Street την Τετάρτη, κατά την οποία οι βασικοί δείκτες είχαν καταγράψει σημαντικά κέρδη.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά σχεδόν 255 μονάδες ή 0,5%, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,3% και ο τεχνολογικός Nasdaq Composite κέρδισε 1,6%.

Την άνοδο είχαν στηρίξει η ανάκαμψη της Nvidia και η θετική αντίδραση των επενδυτών στα οικονομικά αποτελέσματα της CoreWeave.

Η εταιρεία υποδομών cloud για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε έσοδα υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ αναβάθμισε και τις εκτιμήσεις της για την πορεία των πωλήσεών της.

Οι επιδόσεις αυτές ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι η ζήτηση για υπολογιστικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Ωστόσο, η νέα υποχώρηση της Nvidia επαναφέρει τα ερωτήματα για το κατά πόσο το ράλι των μετοχών που συνδέονται με την AI μπορεί να συνεχιστεί χωρίς νέες έντονες διακυμάνσεις.

Πτώση σχεδόν 1% στα futures του Nasdaq

Οι νέες πιέσεις στη Nvidia αποτυπώνονται και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών.

Τα futures του Nasdaq 100 υποχωρούν κατά 0,97%, ενώ εκείνα του S&P 500 καταγράφουν απώλειες 0,37%. Αντίθετα, τα συμβόλαια του Dow Jones ενισχύονται κατά 0,15%.

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών δεν περιορίζεται στις εξελίξεις γύρω από τη Nvidia.

Η αισιοδοξία για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ενισχύεται και από την επικείμενη χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic, συνυπάρχει με τις ανησυχίες για τον επίμονο πληθωρισμό, τα υψηλότερα επιτόκια και το ενδεχόμενο αυστηρότερης ρύθμισης των data centers.

Ο Σαμίρ Σαμάνα, επικεφαλής παγκόσμιων μετοχών και πραγματικών περιουσιακών στοιχείων στο Wells Fargo Investment Institute, συνιστά μεγαλύτερη επιλεκτικότητα στις τοποθετήσεις, αντί για άκριτη συμμετοχή στο ανοδικό ράλι.

Όπως επισημαίνει, η ανάκαμψη των αγορών χρειάζεται να αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα, καθώς μεταβάλλονται αρκετές σημαντικές παράμετροι, μεταξύ των οποίων ο επίμονος πληθωρισμός, οι πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed, οι υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων, οι πολιτικές αλλαγές στην Ουάσιγκτον και οι απαιτήσεις για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers.

Η μάχη ανάμεσα στην αισιοδοξία για την AI και τον φόβο των επιτοκίων

Ανάλογη είναι η εκτίμηση της Κάλι Κοξ, διευθύντριας επενδυτικής στρατηγικής στην Plancorp, η οποία θεωρεί ότι η σύγκρουση ανάμεσα στις προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη και στους μακροοικονομικούς κινδύνους θα συνεχίσει να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.

«Το τελευταίο διάστημα, το χρηματιστήριο βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια σκληρή μάχη ανάμεσα στην ελπίδα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και στον φόβο για τα επιτόκια και τον πληθωρισμό», επισημαίνει.

Όπως προσθέτει, τα περιθώρια συμβιβασμού ανάμεσα στις δύο αυτές τάσεις φαίνονται περιορισμένα και κάποια στιγμή μία από αυτές ενδέχεται να επικρατήσει.