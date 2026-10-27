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Σε πτωτική τροχιά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, αδυνατώντας να ακολουθήσουν το ανοδικό κύμα που κατέκλυσε τη Wall Street και τις ασιατικές αγορές, με κινητήριο δύναμη τον νέο ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη. Η έντονη υποχώρηση της μετοχής της HSBC μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για την αναζωπύρωση του πληθωρισμού λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, περιορίζει τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου στην Ευρώπη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί κατά 0,43%, χάνοντας μέρος των κερδών που είχε καταγράψει στη συνεδρίαση ανακούφισης της Δευτέρας.

Στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,2%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 0,4%. Ισχυρότερες είναι οι πιέσεις στο Λονδίνο, όπου ο FTSE 100 χάνει 1%, με τις τραπεζικές μετοχές να επιβαρύνουν σημαντικά την εικόνα της αγοράς.

Η διαφοροποίηση της Ευρώπης από τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη διαφορετική σύνθεση των χρηματιστηριακών δεικτών της.

Η Wall Street απογειώνεται με την Anthropic, η Ευρώπη ακολουθεί από απόσταση

Το επενδυτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ασία ενισχύθηκε από τη νέα άνοδο των τεχνολογικών μετοχών, μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic, μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τον κλάδο της AI, οδηγώντας σε ισχυρά κέρδη τις τεχνολογικές μετοχές.

Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δεν επωφελούνται στον ίδιο βαθμό από αυτή τη δυναμική.

Η περιορισμένη συμμετοχή μεγάλων τεχνολογικών ομίλων στους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες σημαίνει ότι η περιοχή συχνά μένει εκτός των ισχυρότερων διεθνών ανοδικών κινήσεων που συνδέονται με τον τεχνολογικό κλάδο.

Η διαφορά αποτυπώνεται και στις επιδόσεις από τις αρχές του έτους. Ο STOXX 600 έχει ενισχυθεί περίπου κατά 8%, τη στιγμή που ο αμερικανικός S&P 500, με σημαντικά μεγαλύτερη έκθεση στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, καταγράφει άνοδο άνω του 12%.

Υπάρχουν, πάντως, ορισμένες εξαιρέσεις.

Η μετοχή της BE Semiconductor σημειώνει άλμα 9%, ενώ η Infineon ενισχύεται κατά 1%, καθώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που συνδέονται με τη βιομηχανία ημιαγωγών επωφελούνται από το θετικό κλίμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

HSBC: Βουτιά άνω του 6% παρά την αύξηση των κερδών

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται ο τραπεζικός κλάδος, με την HSBC να καταγράφει ισχυρές απώλειες μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης βλέπει τη μετοχή της να υποχωρεί περισσότερο από 6%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε αύξηση των προ φόρων κερδών της.

Οι επενδυτές εστιάζουν στα επιμέρους στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων, τα οποία αποκαλύπτουν αισθητή επιβράδυνση στον βασικό κλάδο διαχείρισης περιουσίας, καθώς και αύξηση των λειτουργικών δαπανών.

Οι δύο αυτοί παράγοντες επισκιάζουν τη θετική επίδοση των συνολικών κερδών και δημιουργούν προβληματισμό για τη μελλοντική κερδοφορία της τράπεζας.

Η ισχυρή πτώση της HSBC συμπαρασύρει το επενδυτικό κλίμα στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τις αυξημένες απώλειες του χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Στον αντίποδα, η ελβετική φαρμακοβιομηχανία Novartis προσφέρει σημαντική στήριξη στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η μετοχή της ενισχύεται κατά 2,1%, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεων της διοίκησης για τα βασικά λειτουργικά κέρδη στο σύνολο του έτους.

Η θετική αντίδραση καταδεικνύει τη σημασία των αμυντικών κλάδων σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς οι επενδυτές αναζητούν εταιρείες με πιο προβλέψιμη πορεία κερδοφορίας.

Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Η εβδομάδα αναμένεται ιδιαίτερα πυκνή σε εταιρικές ανακοινώσεις, καθώς η περίοδος δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου εισέρχεται στην πιο απαιτητική φάση της.

Περίπου το 30% των εταιρειών που συμμετέχουν στον STOXX 600 πρόκειται να ανακοινώσουν οικονομικά αποτελέσματα μόνο μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Οι ανακοινώσεις αυτές αναμένεται να προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, σε ένα περιβάλλον υψηλού ενεργειακού κόστους, ασθενικής οικονομικής ανάπτυξης και αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Σε αντίθεση με την αμερικανική αγορά, όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα ανόδου, η πορεία των ευρωπαϊκών δεικτών εξαρτάται περισσότερο από τα αποτελέσματα τραπεζών, βιομηχανιών, φαρμακευτικών εταιρειών και επιχειρήσεων καταναλωτικών προϊόντων.

Fed και ΕΚΤ: Δύο κρίσιμες συνεδριάσεις με φόντο την ενέργεια

Πέρα από τις εταιρικές ανακοινώσεις, οι επενδυτές προετοιμάζονται για τις αποφάσεις δύο από τις σημαντικότερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητο το εύρος του βασικού επιτοκίου στο 3,75% έως 4%, κατά την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασής της την Τετάρτη.

Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι θα διατηρήσει σταθερό το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,50% κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Παρότι η διατήρηση των επιτοκίων θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο και στις δύο περιπτώσεις, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται κυρίως στα μηνύματα που θα συνοδεύσουν τις αποφάσεις.

Για την Ευρώπη, ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, σχετικά με τις προοπτικές του πληθωρισμού και την πορεία της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.

Η ενεργειακή ακρίβεια επαναφέρει τους φόβους για αύξηση επιτοκίων

Οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου έχουν επαναφέρει τον προβληματισμό για τον κίνδυνο ενός νέου πληθωριστικού κύματος στην ευρωζώνη.

Αξιωματούχοι της ΕΚΤ προειδοποιούν ολοένα συχνότερα ότι η παρατεταμένη άνοδος του ενεργειακού κόστους μπορεί να προκαλέσει δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις, καθώς οι αυξήσεις μεταφέρονται σταδιακά στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

Η ανησυχία αυτή αποτυπώνεται ήδη στις αγορές παραγώγων επιτοκίων.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες αποτιμήσεις, οι επενδυτές εκτιμούν σε περίπου 80% την πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις αγορές μετοχών, καθώς το υψηλότερο κόστος δανεισμού μπορεί να περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα.

Έτσι, ενώ η Wall Street και οι ασιατικές αγορές εξακολουθούν να αντλούν ώθηση από την τεχνολογική ευφορία, η Ευρώπη παραμένει εγκλωβισμένη ανάμεσα στις πιέσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων και στους φόβους για επίμονο πληθωρισμό.

Η συνέχεια της εβδομάδας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις ανακοινώσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά κυρίως από το εάν η ΕΚΤ θα επιβεβαιώσει τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.