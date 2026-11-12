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H Revoil διέψευσε ευχάριστα την αναφορά μας σε προηγούμενο άρθρο καθώς με το σετ αποτελεσμάτων του εννεαμήνου δείχνει ότι φέτος τα μεγέθη της κερδοφορίας της δεν θα είναι απλά δυνατά αλλά θα κινηθούν σε ιστορικά υψηλά ξεπερνώντας με άνεση την επίδοση λειτουργική κερδοφορίας του 2025 (14,87 εκατ. ευρώ) ενώ θα προσεγγίσει και το ιστορικό υψηλό της κερδοφορίας του 2022 (5,78 εκατ. ευρώ).

Στο τρίτο τρίμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 47,6%, στα 298,27 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 41%, στα 5,54 εκατ ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν στα 2,66 εκατ. ευρώ από 1,13 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη στα 1,86 εκατ. ευρώ από 813 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 128,9%. Σχεδόν το μισό της καθαρής κερδοφορίας του εννεαμήνου δημιουργήθηκε στο διάστημα Ιουλίου–Σεπτεμβρίου. Το δ’ τρίμηνο από πλευράς κερδοφορίας είθισται να είναι πιο αδύναμο από το γ’ τρίμηνο, ωστόσο φέτος ο όμιλος έχει πλεονέκτημα σύγκρισης λόγω της προσθήκης της Μαλτέζος στο επιχειρηματικό μίγμα.

Ο τομέας ηλιακών συστημάτων και μονάδων θέρμανσης και ψύξης συνεισέφερε EBITDA €1,44 εκατ. και κέρδη προ φόρων €1,23 εκατ., ποσά που αντιστοιχούν περίπου στο 10% των EBITDA και στο 21% των κερδών προ φόρων του Ομίλου. Η θυγατρική επωφελήθηκε από την υψηλή ζήτηση που δημιούργησε το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα». Για τη συνέχεια, η διοίκηση εστιάζει στην περαιτέρω διείσδυση στην εγχώρια αγορά και στην ανάπτυξη των εξαγωγών. Η διατήρηση της δυναμικής πέρα από τη ζήτηση που συνδέεται με το επιδοτούμενο πρόγραμμα θα καθορίσει τη διάρκεια της συνεισφοράς της νέας δραστηριότητας.

Στις ΑΠΕ, αντίθετα, η εικόνα παρέμεινε ασθενέστερη. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στις €575 χιλ., μειωμένα κατά περίπου 35%, ή €308 χιλ., ενώ ο τομέας εμφάνισε ζημίες προ φόρων €490 χιλ. Η εταιρεία αποδίδει την κάμψη στις εκτεταμένες περικοπές παραγωγής που επιβλήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο, λόγω υπερπροσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μηδενικών ή αρνητικών τιμών στην αγορά. Η διοίκηση προσβλέπει σε ανάκαμψη των εσόδων μέσω της σταδιακής αποκλιμάκωσης των περικοπών και της πλήρους λειτουργίας νέων έργων τους επόμενους μήνες, συγκεκριμένα ενός αιολικού πάρκου 3 MW και ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 6 MW.

Για το κλείσιμο της χρήσης, η διοίκηση χαρακτηρίζει ενθαρρυντική την εξέλιξη της περιόδου θέρμανσης, παρά τις συγκριτικά υψηλότερες τιμές. Τα καύσιμα και η Μαλτέζος στηρίζουν την ανοδική πορεία, ενώ η ενίσχυση των ΑΠΕ παραμένει συνδεδεμένη τόσο με την προσθήκη νέας ισχύος όσο και με τις συνθήκες απορρόφησης της παραγωγής. Με τα νέα δεδομένα η εκτιμώμενη κερδοφορία για το σύνολο της χρήσης κινείται πλέον πέριξ των 5,5 – 6,0 εκατ. ευρώ όταν η κεφαλαιοποίηση στο ταμπλό είναι 40 εκατ. ευρώ. Ακόμα και για το είδος της εταιρίας ένα ΡΕ 6,5- 7,0 φορές δεν το λες ακριβό. Ειδικά όταν συνοδεύεται και από μέρισμα.