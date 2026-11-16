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Σε πώληση 220.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Revoil, συνολικής αξίας 396.000 ευρώ, προχώρησε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος της εταιρείας, Γιώργος Ρούσσος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης στην Euronext Athens, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προβλεπόμενων γνωστοποιήσεων για τις συναλλαγές προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα.

Παράλληλα, με νεότερη ανακοίνωσή της, η Revoil γνωστοποίησε ότι, μετά τις πωλήσεις μετοχών που πραγματοποίησε ο κ. Ρούσσος στις 13 Νοεμβρίου, το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας μειώθηκε κάτω από το όριο του 15%.

Ειδικότερα, η συμμετοχή του περιορίστηκε στο 14,3146%, από 15,3186% προηγουμένως, καταγράφοντας μείωση κατά 1,004 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ανακοίνωση για την πώληση των μετοχών

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ότι ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εκτελεστικό μέλος, πραγματοποίησε την Παρασκευή 13/11/2026 πώληση 220.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ΡΕΒΟΪΛ με την συνολική αξία της συναλλαγής να ανέρχεται σε 396.000,00 Ευρώ.

Η ανακοίνωση για τη μεταβολή του ποσοστού

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και σε συνέχεια ενημέρωσης που έλαβε την 16/11/2026 από τον μέτοχο της κ. Γεώργιο Ρούσσο, ότι την 13η Νοεμβρίου 2026 μετά από πωλήσεις που πραγματοποίησε ο κος Ρούσσος σε μετοχές της Εταιρίας το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του κατήλθε του 15% και συγκεκριμένα από 15,3186% σε 14,3146%.