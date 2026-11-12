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Αύξηση της κερδοφορίας κατέγραψε η Revoil στο εννεάμηνο του 2026, με τα κέρδη προ φόρων να ενισχύονται κατά 151,95%, στα 5,89 εκατ. ευρώ, και τα EBITDA να σημειώνουν άνοδο 34,89%. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 30,07%, στα 798,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλούμενες ποσότητες καυσίμων της μητρικής ενισχύθηκαν κατά 9,94%, στα 638,19 εκατ. λίτρα. Στην ανοδική πορεία συνέβαλε και η θυγατρική Μαλτέζος, με 1,23 εκατ. ευρώ στα κέρδη προ φόρων. Αντίθετα, ο τομέας ΑΠΕ παρουσίασε μείωση λειτουργικής κερδοφορίας κατά 35%, λόγω περικοπών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πορεία αποτελεσμάτων περιόδου 01.01 έως 30.09.2026

Σημαντική αύξηση των EBITDA κατά 34,89 % καθώς και των κερδών προ φόρων κατά 151,95 %

κατά 34,89 % καθώς και των κατά 151,95 % Κέρδη προ φόρων €5,89 εκ. από €2,34 εκ.

€5,89 εκ. από €2,34 εκ. Άνοδος των πωλούμενων όγκων καυσίμων κατά 9,94%

Ο Όμιλος REVOIL ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την εξέλιξη των βασικών οικονομικών του μεγεθών που αφορούν στις επιδόσεις του κατά το τρίτο τρίμηνο της χρήσης του 2026 και συνολικά του εννεαμήνου.

Ο Όμιλος συνεχίζει την ανοδική του πορεία που ξεκίνησε από την αρχή του 2026 με τα κέρδη προ φόρων να κλείνουν στα €2,66 εκατ. το τρίτο τρίμηνο και €5,89 εκατ. συνολικά το εννεάμηνο καταγράφοντας μεγάλη αύξηση 135,74% και 151,95% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2025 συνέπεια:

α) της βελτίωσης της εμπορικής δραστηριότητας της Μητρικής REVOIL με τη σημαντική αύξηση των πωλούμενων όγκων καυσίμων κατά 9,94% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο.

β) της συνεισφοράς της “ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ” κατά € 1,23 εκατ. η οποία ενσωματώθηκε στον Όμιλο τον Νοέμβριο του 2025 και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του 9μηνου 2025.

Ανάλυση Κύκλου Εργασιών & Όγκου Πωλήσεων

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα € 798,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2026 από € 614 εκατ. το αντίστοιχο του 2025 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,07% λόγω της αύξησης των συνολικών πωλούμενων όγκων καυσίμων του Ομίλου καθώς και των υψηλότερων διεθνών τιμών των καυσίμων.

Σε επίπεδο μητρικής οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, marine και λοιπά) τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 ανήλθαν στα 638,19 εκατ. λίτρα έναντι 580,47 εκατ. λίτρα την αντίστοιχη περσινή περίοδο εμφανίζοντας αύξηση 9,94%.

Η άνοδος των συνολικών πωλούμενων όγκων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των motorfuels κατά 9,47% και του marine κατά 35,4%.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε από τις πωλήσεις ηλιακών θερμοσιφώνων της θυγατρικής ΜΑΛΤΕΖΟΣ, η οποία επωφελήθηκε από την υψηλή ζήτηση του κρατικού προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα».

Επιδόσεις Πυλώνων Ανάπτυξης

Η δυναμική πορεία της μητρικής REVOIL και της ΜΑΛΤΕΖΟΣ αντιστάθμισε την προσωρινή κάμψη του τρίτου πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου, αυτού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Η λειτουργική κερδοφορία των Α.Π.Ε. παρουσίασε μείωση κατά 35% (ήτοι κατά €308 χιλ.), λόγω των εκτεταμένων περικοπών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (curtailments) που επιβλήθηκαν από τον Διαχειριστή του Συστήματος κατά το ‘Α εξάμηνο της χρήσης, ως αποτέλεσμα της υπερπροσφοράς ισχύος και των μηδενικών/αρνητικών τιμών στην αγορά.

Στρατηγική και Εκτιμήσεις για το κλείσιμο του έτους