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Η εμπορία καυσίμων δύσκολα συγκαταλέγεται στις πλέον ελκυστικές επενδυτικές ιστορίες, κάτι που αποτυπώνεται στους σχετικά χαμηλούς πολλαπλασιαστές κερδών των εισηγμένων του κλάδου. Ωστόσο, οι θετικές επιχειρηματικές επιδόσεις αξίζουν προσοχής, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου η ηλεκτροκίνηση μεταβάλλει σταδιακά τη ζήτηση και ο ανταγωνισμός απαιτεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην ποιότητα των προϊόντων και στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Revoil διευρύνει την παρουσία της σε δραστηριότητες που μπορούν να δημιουργήσουν έσοδα πέρα από την παραδοσιακή αγορά καυσίμων. Ο όμιλος διαθέτει ήδη σε λειτουργία έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 24,4 MW, με στόχο να φθάσει τα 200 MW έως το 2030, εκ των οποίων τα 111 MW θα αφορούν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, προχωρά στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, επιδιώκοντας την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων συνολικής ισχύος 174 MW. Η πρώτη φάση, ισχύος 50 MW, εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2027.

Η θετική έκπληξη ωστόσο ήρθε από την εξαγορά της Μαλτέζος, μια από τις γνωστότερες εταιρίες στην κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων η οποία φέτος στο εννεάμηνο εμφανίζει αύξηση πωλήσεων 109% με 7.027 μονάδες. Το πλάνο της διοίκησης στοχεύει με μικρής κλίμακας επενδύσεις (2-3 εκατ. ευρώ) την παραγωγή 20.000 μονάδων ετησίων από τις οποίες το 50% θα εξάγεται. Η δραστηριότητα αυτή εξαγοράστηκε το 2025 έναντι 2,86 εκατ. ευρώ (για το 96,9%) και στο εξάμηνο έχει συνεισφέρει 5,3 εκατ. ευρώ σε τζίρο, 1,17 εκατ. ευρώ λειτουργικά κέρδη και 1 εκατ. ευρώ κέρδη προ φόρων.

Στην εγχώρια εμπορία καυσίμων, παρά την αύξηση των διεθνών τιμών και την υποτονική ζήτηση, ο όμιλος ενίσχυσε τα μερίδιά του σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων που διακινεί μέσω του δικτύου του. Στις βενζίνες, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 7,98%, έναντι πτώσης της αγοράς κατά 1,18%, με το μερίδιο να διαμορφώνεται σε 7,05% από 6,50%. Στο πετρέλαιο κίνησης, οι όγκοι ενισχύθηκαν κατά 10,96%, έναντι υποχώρησης της αγοράς κατά 1,85%, ανεβάζοντας το μερίδιο σε 10,45% από 9,20%. Συνολικά στα καύσιμα κίνησης, η Revoil πέτυχε αύξηση όγκων κατά 9,95%, όταν η αγορά υποχώρησε κατά 1,57%, διευρύνοντας το μερίδιό της σε 9% από 8,05%. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, η μείωση των πωλήσεων κατά 10,94% ήταν ηπιότερη από την πτώση της αγοράς κατά 16,79%. Έτσι, στο σύνολο των λευκών καυσίμων, οι όγκοι του ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,34%, έναντι υποχώρησης της αγοράς κατά 3,23%.

Για το σύνολο του 2026, η λειτουργική κερδοφορία αναμένεται να προσεγγίσει τα 17,8 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη τα 3,5 εκατ. ευρώ. Με αυτές τις παραδοχές, η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου 11 φορές τα εκτιμώμενα καθαρά κέρδη, με μερισματική απόδοση 3,3%. Η περαιτέρω διείσδυση στην αγορά καυσίμων, η επέκταση στις ΑΠΕ και στην αποθήκευση ενέργειας, καθώς και η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της Μαλτέζος, αποτελούν τους βασικούς άξονες ανάπτυξης. Το ζητούμενο πλέον είναι η σταδιακή μετατροπή αυτών των επενδύσεων σε επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και ταμειακές ροές, ώστε η διαφοροποίηση του ομίλου να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος και στην αποτίμησή του.

Η Revoil είναι μια εταιρεία μικρής κεφαλαιοποίησης, η οποία ωστόσο κάθε άλλο παρά εφησυχασμένη δείχνει από την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά καυσίμων. Με στοχευμένες εξαγορές και επενδύσεις στις ΑΠΕ και στην αποθήκευση ενέργειας, διευρύνει τις πηγές εσόδων της και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο ανάπτυξής της. Και αυτό μπορεί να της δώσει την ώθηση για μια ουσιαστική και συνολική αναθεώρηση της αξίας που έχει η μετοχή της στο ταμπλό.

Πως εξελίσσονται τα μεγέθη της Revoil