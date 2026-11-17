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Η τεχνητή νοημοσύνη ετοιμάζεται να μεταμορφώσει την αμερικανική οικονομία και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) επιχειρεί να προετοιμαστεί για τις συνέπειες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τα πάντα: από την απασχόληση και την παραγωγικότητα έως τον πληθωρισμό και τα επιτόκια.

«Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής για την αμερικανική οικονομία», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, στη διάρκεια συνεδρίου που διοργάνωσε τη Δευτέρα στο Σαν Φρανσίσκο, με αντικείμενο τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα και την αγορά εργασίας.

Ωστόσο, το πότε και με ποιον τρόπο θα εκδηλωθούν αυτές οι αλλαγές, όπως και οι συνέπειές τους για τη νομισματική πολιτική, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα.

Στη συνάντηση της ειδικής ομάδας εργασίας που έχει συγκροτήσει η Fed για την AI, ο Γουόρς έθεσε δημοσίως ερωτήματα στα οποία οι Αμερικανοί πολίτες και οι αγορές θα αναμένουν σύντομα απαντήσεις από τον ίδιο. Παρότι άφησε να διαφανούν ορισμένες από τις προσωπικές του εκτιμήσεις για τον κίνδυνο μαζικών απολύσεων σε επαγγέλματα γραφείου, προτίμησε να παραχωρήσει τον λόγο στους ειδικούς που έχει επιλέξει για να συμβουλεύουν την κεντρική τράπεζα.

Η ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων, πάντως, περιορίζει τα περιθώρια αναμονής.

Η Anthropic ετοιμάζεται να καθορίσει την Τετάρτη την τιμή διάθεσης των μετοχών της για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, σε μια δημόσια εγγραφή που θα μπορούσε να αντλήσει έως και 64 δισ. δολάρια, με την αποτίμηση της εταιρείας να φθάνει τα 1,4 τρισ. δολάρια.

Την ίδια στιγμή, οι τεράστιες επενδύσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα, αλλά δημιουργούν και πληθωριστικές πιέσεις. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει τη Fed να εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, προκειμένου να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών.

Οι αντιδράσεις για τα data centers

Η ραγδαία επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης δεν συναντά, ωστόσο, μόνο ενθουσιασμό.

Στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι ενέκριναν σε αρκετές Πολιτείες μέτρα που περιορίζουν την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων (data centers), των υποδομών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των συστημάτων AI.

Στο συνέδριο της Fed συμμετείχε και η Τζίνα Ραϊμόντο, πρώην υπουργός Εμπορίου επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν και πρώην κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, η οποία εξέφρασε έντονη ανησυχία για την εξέλιξη αυτή.

Χαρακτήρισε «πολύ ανησυχητικό σημάδι» την έγκριση τόσων μέτρων κατά των data centers, υποστηρίζοντας ότι η ανακοπή της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης θα ήταν εξαιρετικά αρνητική τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τους ίδιους τους πολίτες που ψήφισαν υπέρ των περιορισμών.

Ο Γουόρς δεν διευκρίνισε εάν συμμερίζεται αυτή την άποψη, ούτε πώς θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις της Fed.

Η Fed αναζητεί απαντήσεις εκτός των τειχών της

Η διοργάνωση του συνεδρίου αποτέλεσε μια ασυνήθιστη πρωτοβουλία για την αμερικανική κεντρική τράπεζα.

Παρότι η Fed διαθέτει μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων οικονομολόγων, ο Γουόρς επέλεξε να αναζητήσει τεχνογνωσία και εκτός του οργανισμού, ακολουθώντας τη διαχρονική κριτική του ότι η κεντρική τράπεζα λειτουργεί συχνά με υπερβολική εσωστρέφεια και ξεπερασμένες αντιλήψεις.

Για τον σκοπό αυτό έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα εργασίας για τις επιπτώσεις της AI στην παραγωγικότητα και στην απασχόληση, παράλληλα με τέσσερις ακόμη ομάδες που εξετάζουν διαφορετικές πτυχές της λειτουργίας και της πολιτικής της Fed.

Από τα τρία επίσημα μέλη της ομάδας για την τεχνητή νοημοσύνη, στο συνέδριο μίλησε ο επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων Μαρκ Αντρέσεν, ο οποίος διατηρεί μακροχρόνια φιλική σχέση με τον Γουόρς.

Το δεύτερο μέλος, ο οικονομολόγος του Πανεπιστημίου Στάνφορντ Τσαντ Τζόουνς, εργάζεται προσωρινά στην Anthropic και δεν μπορούσε να συμμετάσχει δημόσια στη συζήτηση λόγω των περιορισμών που ισχύουν πριν από τη χρηματιστηριακή εισαγωγή της εταιρείας.

Το τρίτο μέλος, η διευθύνουσα σύμβουλος του Xbox, Άσα Σάρμα, δεν παρέστη στην εκδήλωση.

Ο Αντρέσεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας όμως ότι οι κρατικές ρυθμίσεις θα εμποδίσουν την πλήρη αξιοποίησή της.

Όπως υποστήριξε, το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο σε κλάδους όπως η υγεία και η εκπαίδευση περιορίζει τη δυνατότητα αντικατάστασης εργαζομένων από νέες τεχνολογίες.

Κατά την εκτίμησή του, σε μια οικονομία που λειτουργούσε αποκλειστικά με όρους ελεύθερης αγοράς θα μπορούσαν να εκδηλωθούν τα σενάρια εξαιρετικά γρήγορης εκτόπισης εργαζομένων που περιγράφουν τόσο οι αισιόδοξοι όσο και οι απαισιόδοξοι αναλυτές.

Στην πράξη, όμως, οι ρυθμιστικοί περιορισμοί έχουν καταστήσει πολλές από αυτές τις μεταβολές σχεδόν αδύνατες.

Το νέο «σοκ της Κίνας» που φοβάται ο Γουόρς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επανειλημμένη αναφορά του προέδρου της Fed στο λεγόμενο «σοκ της Κίνας», μια οικονομική ανατροπή που ακολούθησε την ένταξη της χώρας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001.

Η μαζική είσοδος φθηνών κινεζικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά οδήγησε σε σημαντική μείωση των τιμών αγαθών, όπως τα ρούχα και τα έπιπλα, αλλά συνοδεύτηκε από μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με μία από τις πλέον γνωστές επιστημονικές εκτιμήσεις, οι ΗΠΑ έχασαν περίπου ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στη μεταποίηση και συνολικά 2,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας τα χρόνια που ακολούθησαν.

Ο Γουόρς διερωτήθηκε εάν η ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να προκαλέσει μια αντίστοιχη ανατροπή, αυτή τη φορά όχι στην παραγωγή αγαθών αλλά στον τομέα των υπηρεσιών.

«Δεν θέλω να επιμείνω υπερβολικά σε αυτή την αναλογία», ανέφερε. «Αλλά εάν, κατά κάποιον τρόπο, το σοκ της Κίνας την τελευταία μία ή μιάμιση γενιά μείωσε τις τιμές των αγαθών στις ΗΠΑ, από όσα σας άκουσα να λέτε για τη φιλοσοφία αυτής της νέας τεχνολογίας, φαίνεται ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι αντίστοιχο στις υπηρεσίες».

Με άλλα λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εκτελεί νομικές, διοικητικές και άλλες εργασίες με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από έναν άνθρωπο.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε φθηνότερες υπηρεσίες για τους καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα να θέσει σε κίνδυνο εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει σε μειώσεις επιτοκίων;

Το κρίσιμο ερώτημα για τη Fed είναι εάν αυτές οι αλλαγές θα έχουν τελικά αποπληθωριστική επίδραση στην οικονομία.

Ο Γουόρς ρώτησε τους συμμετέχοντες εάν θα πρέπει να αναμένεται επιβράδυνση του πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα, ως αποτέλεσμα της δυνατότητας της τεχνητής νοημοσύνης να μειώσει το κόστος παροχής υπηρεσιών.

Οι περισσότεροι άφησαν ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, η εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει, σε βάθος χρόνου, περιθώρια για χαμηλότερα επιτόκια.

Προκύπτει, έτσι, ένα ιδιαίτερα σύνθετο δίλημμα για την αμερικανική κεντρική τράπεζα: βραχυπρόθεσμα, οι τεράστιες επενδύσεις στην AI μπορεί να ενισχύουν τη ζήτηση και τον πληθωρισμό, καθιστώντας αναγκαία μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική. Μακροπρόθεσμα, όμως, η αύξηση της παραγωγικότητας και η μείωση του κόστους εργασίας μπορεί να ασκήσουν πιέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο Γουόρς απέφυγε να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για την πορεία των επιτοκίων, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ότι η Fed βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της αξιολόγησης των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων.

Τα επόμενα βήματα και οι αποφάσεις της Fed

Πριν τα συμπεράσματα των ειδικών επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική, θα πρέπει να προηγηθούν αρκετά βήματα.

Αρχικά, τα τρία μέλη της ειδικής ομάδας εργασίας θα συντάξουν έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους, την οποία αναμένεται να παραδώσουν στον Γουόρς μέσα στους επόμενους μήνες.

Στη συνέχεια, τα αρμόδια όργανα της Fed θα εξετάσουν τα ευρήματα και θα αποφασίσουν εάν και με ποιον τρόπο μπορούν να ενσωματωθούν στις αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική.

Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία επεκτείνεται η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να αναγκάσει τη Fed να πάρει θέση πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζε.

Το μεγάλο στοίχημα για την κεντρική τράπεζα είναι να διακρίνει εάν η AI θα αποτελέσει κυρίως έναν νέο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης ή μια βαθιά ανατροπή στην αγορά εργασίας και στη διαμόρφωση των τιμών.

Και, κυρίως, να αποφασίσει πώς θα προσαρμόσει τα επιτόκια σε μια οικονομία που αλλάζει ταχύτερα από τα παραδοσιακά μοντέλα πρόβλεψης.