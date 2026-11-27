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Άλλη μία εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων ολοκληρώθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι διοικητικές εξελίξεις στη Nvidia και η επαναφορά της ρητορικής περί δασμών ενέτειναν τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές. Η αργία της Wall Street έδωσε στην εγχώρια αγορά περιθώριο για μια πρόσκαιρη ανάκαμψη, όμως η επιφυλακτικότητα παραμένει διάχυτη και αποτυπώνεται ακόμη και σε μετοχές που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν ως στηρίγματα του Γενικού Δείκτη. Με την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων για το εννεάμηνο, οι διεθνείς εξελίξεις αποκτούν μεγαλύτερο βάρος στη διαμόρφωση της τάσης, ιδίως όταν οι απότομες κινήσεις στο εξωτερικό πυροδοτούν κύματα αποστροφής κινδύνου.

Επιπλέον, καθώς πλησιάζει το κλείσιμο της χρονιάς, οι διαχειριστές έχουν περιορισμένα κίνητρα να ανοίξουν νέες θέσεις ή να αυξήσουν τις υφιστάμενες αναμένοντας ένα καλύτερο συγχρονισμό κινήσεων προς το τέλος του 2026. Η συγκρατημένη διάθεση για νέες τοποθετήσεις καθιστά το ΧΑ πιο ευάλωτο σε εξωτερικές αναταράξεις, ενώ ενδείξεις κόπωσης διαπιστώνονται και στο ενδιαφέρον για νέες αντλήσεις κεφαλαίων. Υπό αυτό το πρίσμα ο διεθνής παράγοντας θα έχει τον πρώτο λόγο στην διαμόρφωση των τάσεων με το βαθμό εγρήγορσης στα αρνητικά νέα να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Στις ΗΠΑ, η αύξηση επιτοκίων της FED τον Δεκέμβριο θεωρείται πλέον σχεδόν δεδομένη. Σύμφωνα με την προσδοκία που ενσωματώνουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης η πιθανότητα αύξησης κατά 25 μ.β. στις 9 Δεκεμβρίου είναι στο 98,9% (4,0-4,25%) ενώ έχουν υποχωρήσει οι προσδοκίες για κίνηση κατά 50 μ.β. Η έλευση του Δεκεμβρίου έχει πλέον ως κεντρικό γεγονός τις διαθέσεις της FED και την βραχυπρόθεσμη προοπτική των επιτοκίων. Πάνω σε αυτή την προοπτική η αγορά θα προσαρμόσει τις προσδοκίες της χωρίς να έχει ακόμα ξεκάθαρα μηνύματα από το μέτωπο της οικονομίας που θα επέτρεπαν την διαπίστωση ολοκλήρωσης του ανοδικού κύκλου των επιτοκίων.

Επί του παρόντος η άνοδος του δομικού δείκτη τιμών κατανάλωσης των νοικοκυριών (PCΕ) στο 3,3% από 3,1% συνηγορεί υπέρ περαιτέρω σύσφιγξης. Ωστόσο η εικόνα της ζήτησης είναι πιο σύνθετη καθώς η ανάπτυξη του Q3:26 αναθεωρήθηκε στο 4,3%, όμως η πραγματική κατανάλωση έμεινε στάσιμη τον Οκτώβριο, το Beige Book κατέγραψε μικρή μεταβολή στις καταναλωτικές δαπάνες και οι προκαταρκτικοί δείκτες μεταποίησης υποχώρησαν. Η εβδομάδα που ξεκινάει θα αξιολογήσει την αγοραστική κίνηση του εκπτωτικού τριημέρου (Black Friday και Cyber Monday) καθώς και τις αποφάσεις του ΟΠΕΚ (Κυριακή) για το ύψος της παραγωγής αργού πετρελαίου.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης υπερέβαλε εαυτόν καθιστώντας την εκτίμηση της προσέγγισης των 2513 μονάδων αισιόδοξη. Η έντονη πτώση αναχαιτίστηκε στις 2.444 μονάδες καταγράφοντας μια συνεχή καθοδική διαδρομή 150 μονάδων σε δύο μόλις συνεδριάσεις. Το σημείο αντιστροφής συνέπεσε με χειρουργική ακρίβεια με την χρονοσειρά των 200 ημερών επίπεδο από το οποίο ξεκίνησε μια προσεκτική ανοδική διόρθωση. Οι δοκιμές τέτοιων μακροχρόνιων χρονοσειρών δημιουργούν ένα επιπλέον στοιχείο στρες για τους συμμετέχοντας καθώς οι διασπάσεις τους συνοδεύονται με επιτάχυνση της τάσης προς την πλευρά της διαφυγής.

Ο συναγερμός έληξε προς ώρας ωστόσο ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται πλέον σε κοντινή απόσταση από τον κινητό μέσο των 200 ημερών γεγονός που δεν αφήνει πολλά περιθώρια εφησυχασμού. Οι ημερήσιοι ταλαντωτές αποφορτίστηκαν στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της εβδομάδας, έχοντας κινηθεί πάνω από τις υπερπουλημένες ζώνες. Η ευρύτερη τεχνική εικόνα έχει πλέον σαφή καθοδική κλίση, καθώς η πτώση διέκοψε την πολύμηνη συσσώρευση. Η επαναπροσέγγιση των 2.600 μονάδων θα έθετε υπό αμφισβήτηση το υπό διαμόρφωση καθοδικό κανάλι, ενώ η διατήρηση του χαμηλού των 2.444 μονάδων την επόμενη εβδομάδα θα αποτελούσε πρώτη ένδειξη σταθεροποίησης.

Φτωχό σχετικά το οικονομικό ημερολόγιο της ερχόμενης εβδομάδας. Την Δευτέρα θα λάβει χώρα η τριμηνία αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI με σημαντικότερη εξέλιξη την προσθήκη της Elvalhalcor στον δείκτη της μικρής κεφαλαιοποίησης στην θέση της Autohellas. Χωρίς το προμέρισμα χρήσης θα διαπραγματεύονται την Δευτέρα οι μετοχές της Alpha Bank (0,053 ευρώ/μετοχή) ενώ την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου οι μετοχές της Νάκας θα διαπραγματεύονται χωρίς το μέρισμα για το 2026 0,28 ευρώ/μετοχή. Την Τετάρτη οι μετοχές της CNL Capital θα κόψουν το προμέρισμα χρήσης 0,15 ευρώ/μετοχή. Την ίδια ημέρα τέλος ο ΟΔΔΗΧ έχει προγραμματίσει την δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων.