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Ο γερμανικός δείκτης Dax, που περιλαμβάνει τις 40 εταιρίες με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, κατέγραψε σήμερα το πρωί νέο επίπεδο ρεκόρ, μετά τις αμερικανικές εκλογές που προκάλεσαν βαρύ πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δείκτης σημείωσε άνοδο 0,66% λίγο πριν από τις 11:00 ώρα Ελλάδας, φθάνοντας τις 26.646,32 μονάδες, 30 μονάδες πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ που κατέγραψε στις 28 Αυγούστου.