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Ένα ακόμη βήμα προς την αξιοποίηση των ιπτάμενων ταξί στις αστικές μετακινήσεις πραγματοποιήθηκε στη Σρι Λάνκα, όπου ένα ηλεκτρικό, διθέσιο αεροσκάφος χωρίς πιλότο πραγματοποίησε την πρώτη του επιτυχημένη πτήση επίδειξης πάνω από την πρωτεύουσα της χώρας, το Κολόμπο.

Το ταξί-drone της κινεζικής εταιρείας EHang αποτελεί μέρος της προσπάθειας ανάπτυξης νέων μορφών αερομεταφοράς, οι οποίες θα μπορούσαν μελλοντικά να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στις οδικές μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με επιβάτες τον υπουργό Αεροπορίας της Σρι Λάνκα, Ανούρα Καρουναθικάλε, και τον υφυπουργό του, Τζανίτα Ρουάν Κοντιθουμβακού, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος για την πρώτη πτήση επίδειξης.

Το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργεί χωρίς χειριστή στο πιλοτήριο και κινείται με τη βοήθεια 16 ηλεκτροκινητήρων, οι οποίοι εξασφαλίζουν την απαραίτητη ισχύ για την απογείωση και την πτήση του.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, μπορεί να μεταφέρει μέγιστο συνολικό βάρος 620 κιλών, ενώ η αυτονομία του φτάνει τα 30 χιλιόμετρα.

Η επόμενη πρόκληση για τα ιπτάμενα ταξί

Η επιτυχημένη δοκιμή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής αγορά αναζητεί τρόπους να μετατρέψει τα ιπτάμενα ταξί από τεχνολογικά πρωτότυπα σε πραγματικές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών.

Τα τελευταία περισσότερα από δέκα χρόνια, αρκετοί κατασκευαστές έχουν αναπτύξει διαφορετικά μοντέλα τέτοιων αεροσκαφών, φιλοδοξώντας να δημιουργήσουν μια νέα κατηγορία αστικών συγκοινωνιών.

Ωστόσο, παρά την τεχνολογική πρόοδο, η ευρεία εμπορική αξιοποίηση παραμένει περιορισμένη, με πολλές από τις διαθέσιμες εφαρμογές να απευθύνονται κυρίως σε εύπορους πελάτες και όχι στο ευρύ επιβατικό κοινό.

Οι κατασκευαστές επιδιώκουν να ξεπεράσουν αυτό το στάδιο, αποδεικνύοντας ότι τα ηλεκτρικά ιπτάμενα οχήματα μπορούν να αποτελέσουν πρακτική επιλογή για καθημερινές μετακινήσεις.

«Πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο προσπαθούν να πετύχουν την εφαρμογή των ιπτάμενων ταξί και η Σρι Λάνκα έχει μπει σε αυτή την κούρσα», δήλωσε ο υπουργός Αεροπορίας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του μετά την ολοκλήρωση της πτήσης.

Πέντε μήνες δοκιμών πριν από την πιθανή εμπορική λειτουργία

Η επόμενη φάση του εγχειρήματος περιλαμβάνει δοκιμαστική περίοδο διάρκειας πέντε μηνών, κατά την οποία θα εξεταστούν οι δυνατότητες αξιοποίησης του αεροσκάφους πριν από μια ενδεχόμενη εμπορική λειτουργία.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η δημιουργία αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ του κέντρου του Κολόμπο και του αεροδρομίου.

Σήμερα, η συγκεκριμένη διαδρομή απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 30 λεπτά με ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Η χρήση ενός ιπτάμενου ταξί θα μπορούσε να προσφέρει μια διαφορετική επιλογή μετακίνησης, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και καταστεί δυνατή η εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η δοκιμή στη Σρι Λάνκα αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για την ηλεκτρική αστική αερομεταφορά, έναν κλάδο που επιδιώκει να περάσει σταδιακά από τις πτήσεις επίδειξης στην οργανωμένη μεταφορά επιβατών.