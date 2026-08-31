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Θετική στάση διατηρεί για τη μετοχή της Nvidia η Solidus Securities, στηριζόμενη στην ισχυρή υπέρβαση των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου FY2027 και κυρίως στην αναθεωρημένη προς τα πάνω καθοδήγηση αύξησης εσόδων για το 2028. Η χρηματιστηριακή δίνει σύσταση «αγοράς» για τη μετοχή της Nvidia, με τιμή στόχο τα 300 δολάρια και περιθώριο ανόδου 32,2% από τα τρέχοντα επίπεδα των 227 δολαρίων.

Η Nvidia ανακοίνωσε στις 26 Αυγούστου αποτελέσματα Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2027 που ξεπέρασαν τόσο την καθοδήγηση της ίδιας της εταιρείας όσο και τη μέση εκτίμηση της αγοράς, με έσοδα 96,2 δισ. δολαρίων (+106% ετησίως) και non-GAAP EPS 2,22 δολαρίων έναντι εκτίμησης 2,09 δολαρίων. H Solidus εκτιμά, ότι το πλέον καθοριστικό στοιχείο της ανακοίνωσης δεν ήταν το ίδιο το τρίμηνο, αλλά η καθοδήγηση της διοίκησης για αύξηση εσόδων περίπου 70% το οικονομικό έτος 2028 — σαφώς υψηλότερη από τη μέση προσδοκία της αγοράς (~45%).

Πρόκειται για ισχυρό σήμα, δεδομένου ότι αναφέρεται σε ρυθμό ανάπτυξης πάνω σε μια ήδη πολύ μεγάλη βάση εσόδων, και το θεωρεί πλέον κεντρικό στοιχείο του επενδυτικού σκεπτικού.

Το επενδυτικό σκεπτικό της χρηματιστηριακής στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

-πρώτον, τη μετάβαση από περίοδο «υπόσχεσης» σε περίοδο «monetization» της τεχνητής νοημοσύνης, με την υποδομή AI να μετατρέπεται πλέον σε πραγματικά έσοδα και ταμειακή δημιουργία·

-δεύτερον, τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης πέρα από έναν μοναδικό μεγάλο πελάτη, με πολλαπλά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, neoclouds, επιχειρήσεις και κρατικές οντότητες (sovereign customers) να κλιμακώνουν παράλληλα τις επενδύσεις τους

–και τρίτον, τη θεσμική στήριξη της χρηματοδότησης υποδομών μέσω συνεργασιών με κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές, στοιχείο που διευρύνει τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης και μειώνει —χωρίς να εξαλείφει— την αποκλειστική εξάρτηση από την ταμειακή ρευστότητα των hyperscalers-πελατών.

Για το τρίτο τρίμηνο του FY2027, η Nvidia έδωσε guidance για έσοδα 108,0 δισ. δολαρίων (±2%), υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση της αγοράς (περίπου 103,9 δισ. δολάρια), χωρίς να συνυπολογίζει καθόλου έσοδα από πωλήσεις επιταχυντών στην Κίνα — μία συντηρητική παραδοχή που αφήνει περιθώριο θετικής έκπληξης αν αποκατασταθεί μερικώς η πρόσβαση στην κινεζική αγορά. Το μεικτό περιθώριο αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς στο 74,0% (±0,5 μον.), με τη διοίκηση να προειδοποιεί ανοιχτά ότι αναμένεται περαιτέρω συμπίεση έως το τέταρτο τρίμηνο, στην περιοχή του 71%-72%, λόγω της σπανιότητας και της ακρίβειας στη μνήμη (memory).

Ακόμη πιο σημαντική για τη διαμόρφωση προσδοκιών ήταν η δήλωση της διοίκησης ότι αναμένει αύξηση εσόδων περίπου 70% για το οικονομικό έτος 2028 — μία εκτίμηση σαφώς υψηλότερη από τη μέση προσδοκία των αναλυτών, που κινούνταν γύρω στο 45%. Αυτή η αναθεώρηση προς τα πάνω αποτέλεσε, κατά την άποψή μας, το πιο σημαντικό μήνυμα της ανακοίνωσης, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από το «αν θα συνεχιστεί η κλιμάκωση της ζήτησης» στο «πόσο γρήγορα μπορεί η NVIDIA να ανταποκριθεί σε αυτήν», δεδομένων και των περιορισμών της εφοδιαστικής αλυσίδας που η ίδια αναγνωρίζει, ιδίως στη μνήμη.

Τα τρία σενάρια για την τιμή στόχο της Nvidia

Με βάση τα μη-GAAP κέρδη ανά μετοχή του πρώτου εξαμήνου FY2027 (4,09 δολάρια) και την καθοδήγηση για το γ’ τρίμηνο, η Solidus εκτιμά, ότι για ολόκληρο το έτος FY2027 το non-GAAP EPS θα βρεθεί στην περιοχή των 9,00- 9,20 δολαρίων, με το τέταρτο τρίμηνο να επιβαρύνεται από τη συμπίεση περιθωρίου που έχει προαναγγείλει η διοίκηση.

Λαμβάνοντας υπόψη την καθοδηγούμενη αύξηση εσόδων της τάξης του 70% για το FY2028, αλλά προσαρμόζοντάς την προς τα κάτω για την αναμενόμενη περαιτέρω πίεση περιθωρίων από το κόστος μνήμης, η χρηματιστηριακή προβλέπει αύξηση κερδοφορίας κοντά στο 55%-60% για το FY2028, που την οδηγεί σε εκτίμηση EPS περίπου 14,0-14,5 δολαρίων για το επόμενο οικονομικό έτος.

Εφαρμόζοντας έναν συντηρητικό, σε σχέση με το ιστορικό της μετοχής, πολλαπλασιαστή P/E της τάξης του 21x-22x επί της εκτίμησής της για το forward EPS, καταλήγει στην τιμή στόχο 12μήνου στα 300 δολάρια ανά μετοχή. Ο στόχος αυτός βρίσκεται σε συμφωνία με τον μέσο όρο της αγοράς (περίπου 303-310 δολάρια βάσει 59-68 αναλυτών), αλλά διαμορφώνεται με μεγαλύτερη συντηρητικότητα ως προς τον πολλαπλασιαστή, δεδομένων των ανοιχτών ερωτημάτων γύρω από τη διάρκεια του κύκλου κεφαλαιουχικών δαπανών των hyperscalers.

Παράλληλα, δίνονται τρία σενάρια, με βάση τα οποία στο απαισιόδοξο η τιμή στόχος βρίσκεται στα 225 δολάρια, στο βασικό στα 300 δολάρια και στο αισιόδοξο στα 384 δολάρια.

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