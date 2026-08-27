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Σε δυσθεώρητα επίπεδα ανεβάζει τον πήχη για τη Nvidia η Raymond James, με τον αναλυτή Σάιμον Λέοπολντ να αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή από τα 352 στα 550 δολάρια, σύμφωνα με έκθεσή του την Πέμπτη.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε ότι η χρηματιστηριακή αξία του τεχνολογικού γίγαντα θα εκτινασσόταν περίπου στα 13 τρισ. δολάρια. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της κινείται περίπου στα 5,2 τρισ. δολάρια.

Με βάση τους υπολογισμούς, η νέα τιμή-στόχος του Λέοπολντ συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 130% από τα τρέχοντα επίπεδα. Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, η μετοχή διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 225 δολάρια, με άνοδο κοντά στο 8%.

«Ενώ τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά, με τις πωλήσεις να διπλασιάζονται σε ετήσια βάση, είναι οι προοπτικές για ανάπτυξη 70% στο οικονομικό έτος 2028 που θα χειροκροτήσουν οι επενδυτές», αναφέρει ο Λέοπολντ.

«Οι εξελίξεις επιταχύνουν την ανάπτυξη. Οι επιστροφές κεφαλαίου παραμένουν ισχυρές, με ποσό-ρεκόρ 26 δισ. δολαρίων να επιστρέφεται στους μετόχους στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027, συμπεριλαμβανομένων 20 δισ. δολαρίων σε επαναγορές μετοχών και τριμηνιαίου μερίσματος 0,25 δολαρίων ανά μετοχή, συνολικού ύψους 6 δισ. δολαρίων» προσθέτει.

Η μέση τιμή-στόχος που διαμορφώνεται για τη Nvidia, με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street, κινείται στα 306 δολάρια.

Η Nvidia ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναμένει αύξηση εσόδων κατά 70% για το οικονομικό έτος 2028. Η πρόβλεψη αυτή ξεπέρασε σημαντικά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν ανάπτυξη 45%. Η αύξηση των πωλήσεων θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη εάν δεν υπήρχαν οι ελλείψεις σε τσιπ μνήμης, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Για το δεύτερο τρίμηνο ο γίγαντας των μικροτσίπ AI ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 2,22 δολαρίων, με έσοδα 96,2 δισ. δολαρίων. Και τα δύο μεγέθη ήταν υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street, η οποία ανέμενε κέρδη 2,09 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 92,3 δισ. δολαρίων.

Όσον αφορά το guidance για το τρίτο τρίμηνο, η Nvidia προέβλεψε ότι τα έσοδα θα διαμορφωθούν μεταξύ 105,8 δισ. και 110,1 δισ. δολαρίων. Στα επίπεδα αυτά θα είναι το πρώτο τρίμηνο στην ιστορία της εταιρείας με έσοδα άνω των 100 δισ. δολαρίων.

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