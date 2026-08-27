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Η μετοχή της Nvidia ενισχύεται σχεδόν 6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Πέμπτης, καθώς τα ισχυρά αποτελέσματα και κυρίως οι ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις της εταιρείας αναζωπύρωσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή σημείωνε άνοδο 5,95% πριν από το άνοιγμα της Wall Street, με την αγορά να επικεντρώνεται στην ασυνήθιστα μακροπρόθεσμη πρόβλεψη που έδωσε η διοίκηση για την ανάπτυξη της Nvidia.

Η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει αύξηση των εσόδων κατά 70% για το οικονομικό έτος 2028, το οποίο εκτείνεται από τον Φεβρουάριο του 2027 έως τον Ιανουάριο του 2028.

Ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ πήγε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική ζήτηση είναι «πολύ μεγαλύτερη από 70%» και ότι το βασικό εμπόδιο για την Nvidia δεν βρίσκεται στην πλευρά των παραγγελιών, αλλά στην ικανότητά της να παράγει αρκετά προϊόντα για να τις καλύψει.

Η προσφορά, όχι η ζήτηση, το νέο πρόβλημα

Η TSMC, βασικός κατασκευαστικός εταίρος της Nvidia, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμούς παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ ελλείψεις καταγράφονται και στα τσιπ μνήμης, τα οποία αποτελούν κρίσιμο εξάρτημα των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Το μήνυμα προς τη Wall Street είναι επομένως σαφές: η Nvidia δεν βλέπει προς το παρόν κάμψη της ζήτησης για AI, αλλά αντίθετα δυσκολεύεται να ακολουθήσει τον ρυθμό με τον οποίο αυτή αυξάνεται.

Ο Χουάνγκ επισήμανε ότι η Nvidia δεν συνηθίζει να δίνει προβλέψεις έναν ολόκληρο χρόνο μπροστά. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η εταιρεία διαθέτει πλέον πολύ μεγαλύτερη ορατότητα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, γεγονός που της επιτρέπει να προχωρήσει σε μια τόσο μακροπρόθεσμη εκτίμηση.

«Η AI έφτασε στο σημείο καμπής»

Οι δηλώσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αγορές, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι αμφιβολίες γύρω από τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες των τεχνολογικών κολοσσών, τις σύνθετες συμφωνίες χρηματοδότησης του οικοσυστήματος AI και, κυρίως, το κατά πόσο οι επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων μπορούν να αποφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Η Nvidia επιχείρησε να απαντήσει ακριβώς σε αυτές τις ανησυχίες.

Ο Χουάνγκ δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη «έφτασε στο σημείο καμπής», επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των εταιρειών που χρειάζονται τεράστια clusters επεξεργαστών γραφικών έχει αυξηθεί δραματικά.

Όπως σημείωσε, πριν από έναν χρόνο η ανάπτυξη της σχετικής υποδομής καθοριζόταν σε μεγάλο βαθμό από ένα AI lab. Σήμερα, αντίθετα, πολλά κορυφαία εργαστήρια αναπτύσσονται ταυτόχρονα, ενώ ισχυρή δυναμική εμφανίζουν οι startups, τα ανοικτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και οι εφαρμογές physical AI.

Διευρύνεται η πελατειακή βάση

Ένα ακόμη στοιχείο που καθησύχασε τους επενδυτές είναι ότι η ανάπτυξη της Nvidia δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τους μεγάλους hyperscalers.

Οι πελάτες της στους τομείς AI Clouds, βιομηχανίας και επιχειρήσεων απέφεραν πωλήσεις 40,3 δισ. δολαρίων στο τρίμηνο, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 138%.

Αυτό ενισχύει το επιχείρημα ότι η ζήτηση για την υπολογιστική ισχύ της Nvidia εξαπλώνεται σε μεγαλύτερο τμήμα της οικονομίας και δεν περιορίζεται στους παραδοσιακούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Παρά το θετικό κλίμα, οι αναλυτές επισημαίνουν έναν νέο κίνδυνο: την ανάπτυξη εξειδικευμένων AI chips από hyperscalers και εργαστήρια όπως η OpenAI, τα οποία μακροπρόθεσμα θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της Nvidia στην κορυφή της αγοράς.

Προς το παρόν, όμως, η αντίδραση της αγοράς δείχνει ότι οι φόβοι για επικείμενη κόπωση του AI boom έχουν υποχωρήσει. Μετά τη μεγάλη διόρθωση των μετοχών ημιαγωγών τον Ιούλιο, όταν χάθηκε περίπου 1 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας, τα αποτελέσματα της Nvidia επαναφέρουν το ανοδικό αφήγημα στο προσκήνιο.

Ο Πολ Μικς της Freedom Capital Markets εκτίμησε ότι δεν διακρίνεται ουσιαστικός κίνδυνος επιβράδυνσης πριν από το 2028, ενώ ο Σίντι Τζόμπε της Econopolis Wealth Management υποστήριξε ότι, με βάση τα νέα οικονομικά δεδομένα, η αποτίμηση της Nvidia εξακολουθεί να αφήνει σημαντικά περιθώρια ανόδου.

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