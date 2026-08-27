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Ένα ακόμη τρίμηνο ιστορικών επιδόσεων ανακοίνωσε η NVIDIA, επιβεβαιώνοντας ότι οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να επιταχύνονται, παρά το ήδη εξαιρετικά υψηλό σημείο εκκίνησης. Η διοίκηση προέβλεψε αύξηση εσόδων 70% για το οικονομικό έτος 2028, διευκρινίζοντας μάλιστα ότι η εκτίμηση αυτή δεν αντανακλά το σύνολο της ζήτησης, αλλά το ύψος της παραγωγής που θεωρεί ότι μπορεί να εξασφαλίσει.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Οι περιορισμοί σε μνήμες, ενέργεια, παραγωγική δυναμικότητα και υποδομές data centers αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως το τέλος του οικονομικού 2028. Παράλληλα, η άνοδος του κόστους των μνημών οδηγεί σε προσωρινή αλλά αισθητή υποχώρηση του μικτού περιθωρίου κέρδους.

Έσοδα $96 δισ. και Data Center στα $89 δισ.

Τα συνολικά έσοδα του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού 2027 ανήλθαν στο ιστορικό υψηλό των $96 δισ., υπερδιπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η NVIDIA κατέγραψε ρεκόρ σε έσοδα, λειτουργικά κέρδη και κέρδη ανά μετοχή, με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να επιταχύνεται για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Ο τομέας Data Center παρέμεινε η βασική κινητήρια δύναμη, με έσοδα $89 δισ., αυξημένα κατά 18% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα έσοδα από τους μεγάλους hyperscalers ανήλθαν σε $49 δισ., σημειώνοντας τριμηνιαία αύξηση 13%, κυρίως χάρη στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της πλατφόρμας Blackwell.

Ακόμη ταχύτερη ήταν η ανάπτυξη του τομέα ACIE, στον οποίο περιλαμβάνονται τα neoclouds, οι βιομηχανικοί και εταιρικοί πελάτες και οι κρατικές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Τα έσοδα του συγκεκριμένου τομέα έφθασαν τα $40 δισ., αυξημένα κατά 25% σε τριμηνιαία βάση και κατά 138% ετησίως.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η υπολογιστική ισχύς της NVIDIA χρησιμοποιείται ήδη στο σύνολό της σε κάθε cloud που εξυπηρετεί η εταιρεία. Τα neoclouds αναμένεται να διαθέτουν εγκατεστημένη ισχύ 8 GW στο τέλος του έτους, από περίπου 3 GW στο τέλος του 2025.

«Βλέπουμε τη ζήτηση να επιταχύνεται ακόμη και στη δική μας κλίμακα», ανέφερε η οικονομική διευθύντρια Colette Kress. Όπως σημείωσε, οι προβλέψεις των πελατών υποδεικνύουν ότι η ζήτηση θα μπορούσε να διπλασιαστεί το επόμενο έτος, αλλά η NVIDIA εκτιμά ότι θα μπορέσει να εξυπηρετήσει ανάπτυξη περίπου 70%, λόγω των περιορισμών στην προσφορά.

Πρόβλεψη εσόδων $108 δισ. για το επόμενο τρίμηνο

Για το τρίτο τρίμηνο, η NVIDIA προβλέπει έσοδα $108 δισ., με περιθώριο απόκλισης 2%. Η ανάπτυξη αναμένεται να προέλθει κυρίως από τον τομέα ACIE, ενώ οι πωλήσεις προς hyperscalers εκτιμάται ότι θα επιταχυνθούν εκ νέου στο τέταρτο τρίμηνο και κατά τη διάρκεια του 2028.

Η Vera Rubin, η νέα γενιά συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης της NVIDIA, αναμένεται να αντιπροσωπεύσει ήδη περίπου το 20% των εσόδων του Data Center στο τρίτο τρίμηνο. Οι πρώτες παραγωγικές αποστολές ξεκίνησαν μέσα στον Αύγουστο και η εταιρεία έχει λάβει παραγγελίες από όλους τους μεγάλους hyperscalers, τα AI clouds και τους κατασκευαστές συστημάτων. Η διοίκηση εκτιμά ότι η Vera Rubin θα επιτύχει την ταχύτερη εμπορική ανάπτυξη προϊόντος στην ιστορία της NVIDIA. Σε σύγκριση με την Grace Blackwell Ultra, η νέα πλατφόρμα προσφέρει, σύμφωνα με την εταιρεία, έως και 30 φορές υψηλότερη απόδοση ανά MW και 35 φορές χαμηλότερο κόστος ανά παραγόμενο token.

Η οικονομική αξία που μπορεί να αντλήσει η NVIDIA από κάθε GW αυξάνεται επίσης σημαντικά: από περίπου $18 δισ. με την Hopper, στα $25 δισ. με την Blackwell και στα $40 δισ. με τη Vera Rubin.

«Ο στόχος μας είναι να τοποθετούμε όλο και περισσότερη υπολογιστική ισχύ στην ίδια έκταση γης και στο ίδιο ενεργειακό φορτίο», ανέφερε ο Jensen Huang, υποστηρίζοντας ότι η αυξανόμενη παραγωγικότητα των νέων συστημάτων επιτρέπει στους πελάτες να αποσβένουν ταχύτερα τις επενδύσεις τους.

Η AWS παραγγέλνει ακόμη 2 εκατομμύρια GPUs

Στην τηλεδιάσκεψη ανακοινώθηκε και η διεύρυνση της συνεργασίας με την Amazon Web Services. Η AWS θα εγκαταστήσει επιπλέον δύο εκατομμύρια GPUs της NVIDIA από το τρέχον τρίμηνο έως και το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού 2029, μαζί με επεξεργαστές Vera και συστήματα Rubin. Παράλληλα, η AWS θα διαθέσει τα ανοικτά μοντέλα Nemotron της NVIDIA μέσω των Amazon Bedrock και SageMaker, ενώ θα χρησιμοποιήσει τις πλατφόρμες Omniverse, Cosmos, Isaac και Jetson για την ανάπτυξη και λειτουργία του στόλου ρομπότ στις αποθήκες της.

Η διοίκηση ανέφερε ότι οι πέντε μεγαλύτεροι hyperscalers αναμένεται να επενδύσουν σχεδόν $800 δισ. το 2026 και $1,3 τρισ. το 2027, ενώ το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων και υποδομών της αγοράς cloud υπερβαίνει πλέον τα $2 τρισ.

Η επόμενη μεγάλη αγορά είναι εκτός hyperscalers

Ένα από τα βασικότερα μηνύματα του Jensen Huang ήταν ότι οι hyperscalers αντιπροσωπεύουν μόνο περίπου το μισό της μελλοντικής αγοράς. Το υπόλοιπο αναμένεται να προέλθει από neoclouds, κρατικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρήσεις, βιομηχανικές εφαρμογές και υποδομές δικτύων.

Σε αντίθεση με τους μεγάλους παρόχους cloud, οι πελάτες αυτοί δεν επιθυμούν να σχεδιάσουν δικά τους chips και χρειάζονται μια ολοκληρωμένη υποδομή. Η NVIDIA επιχειρεί πλέον να διαθέτει όχι απλώς επεξεργαστές, αλλά ολόκληρα «εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης», τα οποία περιλαμβάνουν GPUs, CPUs, δίκτυα, συστήματα, αλγορίθμους και λογισμικό CUDA.

Η εταιρεία αναπτύσσεται παράλληλα στην αγορά των κεντρικών επεξεργαστών για servers. Τα έσοδα ξεπέρασαν τα $5 δισ. σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, ενώ αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν το 2028. Η NVIDIA εκτιμά ότι η συνολική ζήτηση για server CPUs διαμορφώνεται περίπου στα $20 δισ.

Επενδύσεις $50 δισ. στα μεγάλα AI labs

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις χρηματοδοτικές σχέσεις της NVIDIA με τα μεγάλα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία έχει επενδύσει σχεδόν $50 δισ. σε frontier AI labs, τα οποία εμφανίζουν εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, αλλά δεν διαθέτουν ακόμη τους ισολογισμούς ή την πιστοληπτική ικανότητα που απαιτούνται για να χρηματοδοτήσουν αυτόνομα υποδομές τέτοιας κλίμακας.

Παράλληλα, η NVIDIA συνεργάζεται με Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs και KKR για τη δημιουργία χρηματοδοτικών πλατφορμών που επιδιώκουν να αντλήσουν περισσότερα από $500 δισ. ιδιωτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι πελάτες για τους οποίους η NVIDIA αναμένεται να χρησιμοποιήσει τον ισολογισμό της για να υποστηρίξει την ανάπτυξη υποδομών θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων της εταιρείας το επόμενο έτος. Το μέγεθος αυτό καθιστά την ποιότητα των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων και των απαιτήσεων έναν από τους βασικούς παράγοντες που θα πρέπει να παρακολουθούν οι επενδυτές.

OpenAI και NVIDIA: Υποδομές 12 GW έως το 2030

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη SoftBank Energy, η NVIDIA εξασφάλισε έκταση, ηλεκτρική ισχύ και κτιριακή υποδομή στο Portsmouth για εγκατάσταση συστημάτων NVIDIA Compute. Η πρώτη φάση προβλέπει δυνατότητα ανάπτυξης 4,25 GW και προορίζεται για την OpenAI.

Κάθε νέα γενιά συστημάτων που θα εγκαθίσταται στην υποδομή αυτή θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε περίπου 1,5 εκατ. GPUs, ενώ η συνολική διάρκεια ζωής της επένδυσης μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλούς κύκλους τεχνολογικής αναβάθμισης. Οι υφιστάμενες και προγραμματισμένες δεσμεύσεις της OpenAI αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου 12 GW υπολογιστικής ισχύος της NVIDIA έως το 2030.

Ο Jensen Huang δήλωσε ότι δεν ανησυχεί από τις προσπάθειες των OpenAI και Anthropic να αναπτύξουν δικά τους chips, καθώς τα προϊόντα αυτά είναι συνήθως σχεδιασμένα για συγκεκριμένες εργασίες ή για χρήση σε ένα μόνο cloud. Αντίθετα, η NVIDIA προσφέρει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής της τεχνητής νοημοσύνης και μπορεί να λειτουργεί σε οποιοδήποτε cloud ή data center.

Περιθώριο 75%, αλλά έρχονται πιέσεις από τις μνήμες

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 75%, τόσο σε GAAP όσο και σε non-GAAP βάση, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, η διοίκηση προειδοποίησε ότι η κατάσταση στην αγορά μνημών έχει επιδεινωθεί περισσότερο από ό,τι αναμενόταν.

Για το τρίτο τρίμηνο, το μικτό περιθώριο προβλέπεται στο 74%, με πιθανή απόκλιση 50 μονάδων βάσης. Η διοίκηση αναμένει ότι θα υποχωρήσει στο χαμηλότερο σημείο του, μεταξύ 71% και 72%, στο τέταρτο τρίμηνο, πριν ανακάμψει στην περιοχή του 72%–73% κατά το 2028, καθώς θα τεθούν σε ισχύ οι αυξήσεις τιμών.

Η NVIDIA χαρακτήρισε την έλλειψη μνημών ως συνέπεια της ίδιας έκρηξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη που τροφοδοτεί την ανάπτυξή της. Παρά το γεγονός ότι η στενότητα αυξάνει το κόστος, αποτελεί συγχρόνως ένδειξη της ισχύος της υποκείμενης ζήτησης.

Τα αποθέματα αυξήθηκαν στα $32 δισ., καθώς η εταιρεία προετοιμάστηκε για την ανάπτυξη της Vera Rubin. Οι ημέρες είσπραξης απαιτήσεων αυξήθηκαν στις 60, λόγω της παροχής μεγαλύτερων περιόδων πίστωσης για μεγάλες παραγγελίες από πελάτες επενδυτικής διαβάθμισης. Πρόκειται για ακόμη ένα στοιχείο που θα χρειαστεί παρακολούθηση, καθώς το επιχειρηματικό μοντέλο γίνεται πιο κεφαλαιακά απαιτητικό.

Εκτός των προβλέψεων παραμένει η Κίνα

Η διοίκηση δεν περιλαμβάνει εκτιμήσεις από έσοδα από υπολογιστικά συστήματα Data Center στην Κίνα στις μελλοντικές προβλέψεις της, λόγω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής και ρυθμιστικής αβεβαιότητας. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι αποστολές προϊόντων Hopper 200 προς την Κίνα αντιπροσώπευσαν λιγότερο από το 1% των συνολικών εσόδων του Data Center.

Η εταιρεία επισήμανε επίσης ότι οι συγκεκριμένες πωλήσεις έχουν χαμηλότερο περιθώριο κέρδους από τον μέσο όρο του Ομίλου. Επομένως, πιθανή επαναφορά της κινεζικής αγοράς θα αποτελούσε πρόσθετη πηγή εσόδων, αλλά όχι απαραίτητα ισόποση ενίσχυση της κερδοφορίας.

Ρεκόρ επιστροφών $26 δισ. στους μετόχους

Η NVIDIA επέστρεψε στους μετόχους το ποσό-ρεκόρ των $26 δισ. κατά το δεύτερο τρίμηνο. Από αυτά, τα $20 δισ. αφορούσαν επαναγορές μετοχών και τα $6 δισ. το τριμηνιαίο μέρισμα των $0,25 ανά μετοχή.

Από την αρχή του έτους, η εταιρεία έχει επιστρέψει περίπου το 60% των ελεύθερων ταμειακών ροών, ξεπερνώντας τον στόχο της για διανομή τουλάχιστον του 50%. Η διοίκηση δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να επιστρέφει το πλεονάζον κεφάλαιο στους μετόχους, αφού προηγουμένως καλύψει τις στρατηγικές επενδυτικές ανάγκες.

Από το generative AI στο agentic AI

Ο Jensen Huang εκτίμησε ότι η αγορά περνά ήδη από το generative AI στο agentic AI, δηλαδή σε συστήματα που λειτουργούν συνεχώς, συνεργάζονται μεταξύ τους και εκτελούν εργασίες χωρίς να περιμένουν κάθε φορά ανθρώπινη εντολή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μια εταιρεία με 40.000 εργαζομένους θα μπορούσε μελλοντικά να διαθέτει 400.000 ή ακόμη και τέσσερα εκατομμύρια ψηφιακούς agents, οι οποίοι θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Η μετάβαση αυτή αυξάνει δραστικά τις απαιτήσεις για inference και δημιουργεί μια πολύ μεγαλύτερη και περισσότερο επαναλαμβανόμενη ανάγκη για υπολογιστική ισχύ.

«Το σημαντικό είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη εκτελεί πλέον παραγωγική και χρήσιμη εργασία, δημιουργεί κερδοφόρα tokens και, εάν υπήρχε περισσότερη υπολογιστική ισχύς, θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμη περισσότερα», ανέφερε ο επικεφαλής της NVIDIA.

Η τηλεδιάσκεψη επιβεβαίωσε ότι η NVIDIA εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη. Η ταχεία ανάπτυξη της Vera Rubin, η διεύρυνση της συνεργασίας με την AWS, η επέκταση στις αγορές CPUs και networking και η αυξανόμενη ζήτηση από neoclouds, κρατικά προγράμματα και επιχειρήσεις ενισχύουν την ορατότητα των εσόδων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η πρόβλεψη ανάπτυξης 70% είναι περιορισμένη από την προσφορά και όχι από τη ζήτηση, γεγονός που αφήνει περιθώριο περαιτέρω ανοδικών αναθεωρήσεων εφόσον εξασφαλιστεί πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα.

Η επενδυτική περίπτωση, ωστόσο, γίνεται πιο σύνθετη. Η προσωρινή υποχώρηση του μικτού περιθωρίου στο 71%–72%, η άνοδος του κόστους μνημών, τα αποθέματα των $32 δισ., οι μεγαλύτερες πιστώσεις προς πελάτες και η χρήση του ισολογισμού για τη χρηματοδοτική υποστήριξη AI labs αυξάνουν τον λειτουργικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Παράλληλα, η εξάρτηση περίπου του ενός τετάρτου των μελλοντικών εσόδων από πελάτες που ενδέχεται να χρειαστούν πιστωτική ενίσχυση καθιστά πιο σημαντικό τον έλεγχο της ποιότητας των ταμειακών ροών.

Η NVIDIA διαθέτει το πληρέστερο οικοσύστημα υπολογιστικής ισχύος για την τεχνητή νοημοσύνη και συνεχίζει να αυξάνει την αξία που αντλεί από κάθε νέα γενιά προϊόντων. Βραχυπρόθεσμα, όμως, η πορεία της μετοχής θα εξαρτηθεί λιγότερο από την αύξηση των εσόδων —η οποία παραμένει εντυπωσιακή— και περισσότερο από την ικανότητα της διοίκησης να προστατεύσει τα περιθώρια κέρδους, να περιορίσει τους χρηματοδοτικούς κινδύνους και να μετατρέψει την πρωτοφανή ζήτηση σε καθαρές, επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές. Με αυτή την έννοια, η θετική επενδυτική εικόνα συνοδεύεται πλέον από υψηλότερη απαίτηση ως προς την εκτέλεση και την αποτίμηση.

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