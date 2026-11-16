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*Του Enrique Diaz-Alvarez

Η υψηλότερη από το αναμενόμενο ένδειξη για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναζωπύρωσε την περασμένη εβδομάδα τις ρευστοποιήσεις στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και οδήγησε το δολάριο στο υψηλότερο επίπεδό του εδώ και ενάμιση χρόνο. Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,4% σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο, περισσότερο από τις προσδοκίες, ενώ ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε ισχυρός για τρίτο συνεχόμενο μήνα, παρότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει αισθητά από τα μέσα Οκτωβρίου, καθώς υπήρξαν ελπίδες για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Μετά τις δηλώσεις του Διοικητή της FED Christopher Waller υπέρ μιας αύξησης επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ήρθαν και τα στοιχεία για να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο των αποδόσεων των διετών αμερικανικών ομολόγων εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια.

Μια σειρά αδύναμων δημοπρασιών αμερικανικών κρατικών ομολόγων, που ολοκληρώθηκε με μια απογοητευτική δημοπρασία 30ετών τίτλων, οδήγησε στη συνέχεια τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις ξανά πάνω από το 5%. Οι αγορές έχουν πλέον προεξοφλήσει πλήρως μια αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, αποδίδοντας μικρή πιθανότητα σε κίνηση κατά 50 μονάδες βάσης και σε μία ακόμη αύξηση στις αρχές του επόμενου έτους. Οι υψηλότερες αποδόσεις στις ΗΠΑ προσέλκυσαν ροές προς το δολάριο, το οποίο ενισχύθηκε ευρέως, ενώ ο χρυσός υποχώρησε.

Οι αγορές μετοχών άντεξαν εντυπωσιακά καλά, με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών να ανακάμπτουν παρά την αιφνίδια αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Αυτή την εβδομάδα, η προσοχή παραμένει στη Fed. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου, που δημοσιεύονται την Τετάρτη, προηγούνται χρονικά της ανοδικής έκπληξης στον πληθωρισμό, επομένως οι αγορές θα δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις λιανικές πωλήσεις Οκτωβρίου την Τρίτη και στις ομιλίες του Προέδρου Warsh τη Δευτέρα και των Διοικητών Waller και Cook την Παρασκευή.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα στοιχεία για την αγορά εργασίας την Τρίτη και ο πληθωρισμός Οκτωβρίου την Τετάρτη, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς στο 3,6%, θα δοκιμάσουν τις προσδοκίες της αγοράς για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας. Τα αποτελέσματα της Nvidia την Τρίτη, τα πρώτα μετά την αλλαγή ηγεσίας, θα αποτελέσουν το βασικό τεστ για το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, μαζί με την εισαγωγή της Anthropic στον Nasdaq την Πέμπτη.

Στερλίνα

Η στερλίνα δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην άνοδο του δολαρίου και υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό της από τα μέσα Οκτωβρίου, παρότι τα στοιχεία της Πέμπτης έδειξαν ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύχθηκε κατά 0,7% το τρίτο τρίμηνο, με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δυόμισι ετών. Η ένδειξη ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες και η στερλίνα παρέμεινε σταθερή έναντι του ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κίνηση της περασμένης εβδομάδας οφειλόταν περισσότερο στην ισχύ του δολαρίου παρά σε κάποια αδυναμία της βρετανικής οικονομίας. Η ανακοίνωση του πληθωρισμού την Τετάρτη είναι πλέον κρίσιμη. Μια ισχυρή ένδειξη θα δικαίωνε την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Τράπεζας της Αγγλίας στο 4% νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εξακολουθούμε όμως να θεωρούμε ότι οι περαιτέρω αυξήσεις που έχουν προεξοφλήσει οι αγορές είναι περισσότερες από όσες τελικά θα πραγματοποιήσει η Τράπεζα.

Ευρώ

Το ευρώ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου από την άνοιξη του 2025, καταγράφοντας τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση. Η ανάπτυξη 0,4% στο τρίτο τρίμηνο ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες, ενώ η αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Δεκέμβριο αποτελεί πλέον σχεδόν ομόφωνη εκτίμηση μεταξύ των οικονομολόγων, με τον επικεφαλής οικονομολόγο Philip Lane να προστίθεται σε όσους τάσσονται υπέρ αυτής της προοπτικής. Ωστόσο, καθώς και η Fed συνεχίζει τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής, η διαφορά επιτοκίων στην πραγματικότητα διευρύνεται υπέρ του δολαρίου, ενώ το αδιέξοδο γύρω από τον γαλλικό προϋπολογισμό εξακολουθεί να επιβαρύνει το κοινό νόμισμα. Με τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη στο 4%, διπλάσιο από τον στόχο, εξακολουθούμε να αναμένουμε μία αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, όπως και η αγορά.

Δολάριο ΗΠΑ

Σε αντίθεση με την ενίσχυση που είχε καταγράψει το δολάριο τις προηγούμενες εβδομάδες λόγω των ροών προς ασφαλή καταφύγια, η τελευταία του άνοδος καθοδηγείται από τα επιτόκια. Η αύξηση του Δεκεμβρίου, την οποία προβλέπαμε εδώ και καιρό, μοιάζει πλέον σχεδόν δεδομένη. Το ερώτημα είναι αν θα είναι και η τελευταία. Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι ο Δεκέμβριος θα σηματοδοτήσει την τελευταία αύξηση του κύκλου και εκτιμούμε ότι οι προσδοκίες της αγοράς είτε για κίνηση κατά 50 μονάδες βάσης είτε για νέα αύξηση τον Ιανουάριο είναι υπερβολικές, ιδιαίτερα μετά τα πιο ήπια στοιχεία για τις τιμές παραγωγού την Παρασκευή και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου. Εάν αυτή η εκτίμηση επιβεβαιωθεί, μεγάλο μέρος των θετικών ειδήσεων για το δολάριο έχει ήδη προεξοφληθεί και για να συνεχιστεί η άνοδός του θα απαιτηθεί μία ακόμη ανοδική έκπληξη στον πληθωρισμό.

*O Enrique Diaz-Alvarez είναι Chief Economist της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury