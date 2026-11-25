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Δύο δεκαετίες παρουσίας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης συμπλήρωσε η Danaos Corporation του Γιάννη Κούστα. Ο Έλληνας εφοπλιστής τίμησε το σημαντικό αυτό ορόσημο χτυπώντας το εμβληματικό καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης του New York Stock Exchange (NYSE).

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο NYSE Live, ο Γιάννης Κούστας αναφέρθηκε στην πορεία της εταιρείας από την εισαγωγή της στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά το 2006, στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην παγκόσμια ναυτιλία και στη διαχείριση των αναταράξεων που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, οι εναλλαγές των ναυτιλιακών κύκλων και η μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της Danaos.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία σε σχετική ανάρτησή της, συνεχίζει να επενδύει στην εμπειρία που έχει αποκτήσει, αναζητώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον ευρύτερο ναυτιλιακό κλάδο και προσαρμόζοντας τη στρατηγική της στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της διεθνούς αγοράς.