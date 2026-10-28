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Δύο τεράστια στοιχήματα κρατούν σήμερα σε ισορροπία τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Το πρώτο αφορά την τεχνητή νοημοσύνη (AI), μια τεχνολογική επανάσταση που έχει κινητοποιήσει επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να έχει αποδείξει ακόμη ότι μπορεί να αποφέρει τα κέρδη που προεξοφλούν οι επενδυτές. Το δεύτερο αφορά την ικανότητα των κυβερνήσεων να εξυπηρετούν ένα διαρκώς αυξανόμενο δημόσιο χρέος, σε μια εποχή υψηλότερων επιτοκίων και περιορισμένων δημοσιονομικών περιθωρίων.

Οι δύο κίνδυνοι μοιάζουν διαφορετικοί, αλλά μοιράζονται ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό: στηρίζονται στην εμπιστοσύνη ότι οι μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις θα δικαιολογήσουν τις σημερινές χρηματοδοτικές υποχρεώσεις. Εάν αυτή η εμπιστοσύνη κλονιστεί, οι επιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν κατά πολύ τις τεχνολογικές μετοχές ή την αγορά κρατικών ομολόγων.

Το ερώτημα που αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία δεν είναι μόνο ποια από τις δύο απειλές θα εκδηλωθεί πρώτη, αλλά κατά πόσο μια κρίση στη μία πλευρά θα μπορούσε να μεταφερθεί στην άλλη, δημιουργώντας έναν ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλυδωνισμό.

Η τεχνητή νοημοσύνη και ο λογαριασμός των δισεκατομμυρίων

Η επέκταση της AI έχει δημιουργήσει μια πρωτοφανή ανάγκη για κεφάλαια. Κέντρα δεδομένων, προηγμένοι επεξεργαστές, ηλεκτρική ενέργεια και ψηφιακές υποδομές απαιτούν επενδύσεις που πραγματοποιούνται σήμερα, ενώ μεγάλο μέρος των προσδοκώμενων εσόδων τοποθετείται αρκετά χρόνια αργότερα.

Οι τεχνολογικοί όμιλοι, που αρχικά χρηματοδοτούσαν την ανάπτυξή τους κυρίως από τις λειτουργικές τους ταμειακές ροές, στρέφονται ολοένα περισσότερο στον δανεισμό. Οι εκδόσεις εταιρικών ομολόγων από τους μεγαλύτερους παρόχους υπολογιστικών υποδομών ξεπέρασαν τα 100 δισ. δολάρια το 2025, ενώ ενισχύεται και η συμμετοχή ιδιωτικών πιστωτικών κεφαλαίων.

Η μεταβολή αυτή δημιουργεί έναν νέο κίνδυνο. Μια τεχνολογία μπορεί πράγματι να μεταμορφώσει την παγκόσμια οικονομία, χωρίς όλες οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτήν να αποδειχθούν κερδοφόρες. Η τεχνολογική επιτυχία δεν εγγυάται την επενδυτική απόδοση, ιδιαίτερα όταν οι υποχρεώσεις αποπληρωμής προηγούνται της δημιουργίας επαρκών εσόδων.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της CoreWeave, ενός από τους σημαντικούς παρόχους υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές AI. Οι αποδόσεις ορισμένων ομολόγων της κινήθηκαν κοντά στο 15%-16% τον Οκτώβριο, αποτυπώνοντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις των επενδυτών για την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου.

Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ως προειδοποίηση για ολόκληρο τον κλάδο: όσο αυξάνεται το κόστος χρηματοδότησης, τόσο δυσκολότερη γίνεται η οικονομική δικαιολόγηση νέων επενδύσεων.

Το αόρατο χρέος και οι κυκλικές χρηματοδοτήσεις

Πέρα από τις υψηλές αποτιμήσεις, ανησυχία προκαλεί και ο τρόπος χρηματοδότησης των τεχνολογικών υποδομών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εταιρείες που επενδύουν στην AI είναι ταυτόχρονα πελάτες, προμηθευτές και χρηματοδότες η μία της άλλης.

Ένας τεχνολογικός όμιλος μπορεί να αποκτά συμμετοχή σε μια εταιρεία AI, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα κεφάλαια για να αγοράσει υπηρεσίες ή εξοπλισμό από τον ίδιο επενδυτή. Οι συναλλαγές αυτές δεν είναι απαραίτητα προβληματικές, αλλά δημιουργούν στενές αλληλεξαρτήσεις που μπορούν να ενισχύσουν τις επιπτώσεις μιας οικονομικής απογοήτευσης.

Παράλληλα, σημαντικές επενδύσεις πραγματοποιούνται μέσω ξεχωριστών χρηματοδοτικών σχημάτων. Τα συγκεκριμένα οχήματα αναλαμβάνουν την κατασκευή κέντρων δεδομένων, χρηματοδοτούνται με δανεισμό και εξασφαλίζουν έσοδα από πολυετείς συμβάσεις με μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Πρόκειται για μορφές «σκιώδους δανεισμού», όπου οικονομικές δεσμεύσεις που μοιάζουν με χρέος δεν εμφανίζονται πάντοτε ως παραδοσιακές δανειακές υποχρεώσεις στους ισολογισμούς των τελικών χρηστών.

Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος της τεχνολογικής απαξίωσης. Ομόλογα διάρκειας 20 ή 30 ετών μπορεί να χρηματοδοτούν εξοπλισμό που θα χρειαστεί αντικατάσταση πολύ νωρίτερα, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τη μελλοντική αξία των επενδύσεων.

Το δημόσιο χρέος και η απειλή των υψηλών επιτοκίων

Στην άλλη πλευρά της εξίσωσης βρίσκεται το κρατικό χρέος, ένας κίνδυνος με δυνητικά μεγαλύτερη συστημική σημασία.

Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος έφτασε περίπου το 94% του ΑΕΠ το 2025, ενώ οι προβλέψεις το τοποθετούν στο 100% έως το 2029. Η αύξηση συνδέεται με τις μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες των κυβερνήσεων, τις αμυντικές δαπάνες, τις κοινωνικές υποχρεώσεις και το αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάμενων δανείων.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων. Είναι ότι ολοένα μεγαλύτερο μέρος τους πρέπει να αναχρηματοδοτείται με ακριβότερους όρους. Μια απότομη άνοδος των κρατικών αποδόσεων μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς τα κρατικά ομόλογα αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση των επιχειρηματικών δανείων και χρησιμοποιούνται ευρέως ως εξασφαλίσεις.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η πίεση μεταφέρεται από τους κρατικούς προϋπολογισμούς στις τράπεζες, στα επενδυτικά κεφάλαια και στις επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση.

Το παράδοξο: Όταν η μία κρίση ανακουφίζει την άλλη

Οι δύο απειλές δεν είναι βέβαιο ότι θα εκδηλωθούν ταυτόχρονα. Μια σημαντική διόρθωση στις επενδύσεις AI θα μπορούσε να μειώσει τις προσδοκίες οικονομικής ανάπτυξης και να προκαλέσει μετακίνηση κεφαλαίων προς τα ασφαλέστερα κρατικά ομόλογα.

Εφόσον υποχωρούσαν και οι πληθωριστικές πιέσεις, οι κεντρικές τράπεζες θα αποκτούσαν περισσότερο περιθώριο για μείωση των επιτοκίων. Το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων θα μπορούσε έτσι να περιοριστεί, προσφέροντας προσωρινή δημοσιονομική ανακούφιση.

Το αντίστροφο σενάριο είναι περισσότερο επικίνδυνο. Εάν μια κρίση δημόσιου χρέους προκαλούσε γενικευμένη αύξηση των αποδόσεων, οι εταιρείες AI θα έβλεπαν το κόστος χρηματοδότησής τους να εκτοξεύεται ακριβώς τη στιγμή που χρειάζονται τεράστια νέα κεφάλαια.

Υπάρχει και ένα τρίτο, δυσμενέστερο ενδεχόμενο: επιβράδυνση της οικονομίας με επίμονο πληθωρισμό και αυξανόμενη αμφισβήτηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Τότε, οι τεχνολογικές αποτιμήσεις θα μπορούσαν να υποχωρούν, χωρίς τα κρατικά ομόλογα να προσφέρουν την αναμενόμενη προστασία.

Ποια «βόμβα» απειλεί περισσότερο τις αγορές;

Η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει σήμερα μεγάλο μέρος της προσοχής, επειδή η ανάπτυξή της έχει στηριχθεί σε υψηλές αποτιμήσεις και εξαιρετικά αισιόδοξες προβλέψεις. Μια διάψευση των προσδοκιών θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές απώλειες και να περιορίσει τις επενδύσεις.

Ωστόσο, το δημόσιο χρέος συνιστά τη βαθύτερη συστημική απειλή, καθώς μια γενικευμένη κρίση εμπιστοσύνης στα κρατικά ομόλογα θα επηρέαζε το ίδιο το κόστος του χρήματος.

Η αλληλεπίδραση των δύο κινδύνων είναι εκείνη που δημιουργεί τη μεγαλύτερη ανησυχία. Κυβερνήσεις και τεχνολογικές εταιρείες ανταγωνίζονται πλέον για διαθέσιμα κεφάλαια σε ένα περιβάλλον όπου οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις.

Το πραγματικά επικίνδυνο σενάριο δεν είναι απλώς να σκάσει πρώτη η «φούσκα» της AI ή να ξεσπάσει μια κρίση χρέους. Είναι να αποδειχθεί ότι, όταν οι αγορές χρειαστούν ένα ασφαλές καταφύγιο, η εμπιστοσύνη σε αυτό θα έχει ήδη αρχίσει να κλονίζεται.