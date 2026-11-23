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Tα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ολοένα και πιο ισχυρά, με ρυθμό ταχύτερο από ό,τι είχε προβλέψει σχεδόν κανείς. Η Anthropic εισήγαγε στο χρηματιστήριο, στη μεγαλύτερη IPO εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης στην Ιστορία, αν στην πορεία σημείωσε βουτιά και κάπως έτσι το sell off στην AI επισκίασε τη χρηματιστηριακή πρεμιέρα.

Ετσι κι αλλιώς, ήδη πολλοί λένε ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται ασταθής. Ένα σκάνδαλο ταράζει την Nvidia, τον κορυφαίο κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών. Το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ, έχοντας κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές, επιτίθενται στα κέντρα δεδομένων και στους τεχνολογικούς κολοσσούς που συνδέονται με τον Τραμπ. Κάποιοι φοβούνται ότι πλησιάζει μια τεράστια κατάρρευση του τεχνολογικού κλάδου.

Πόσο πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος τελικά, σύμφωνα με τον Εconomist; Η Ιστορία προσφέρει ενδείξεις. Πολλές τεχνολογίες του παρελθόντος, από τα κανάλια και τους σιδηροδρόμους μέχρι το διαδίκτυο, προκάλεσαν ευφορία στην αγορά και στη συνέχεια απόγνωση. Τα στοιχήματα πάνω σε αυτές απέτυχαν, παρόλο που οι υποκείμενες τεχνολογίες αποδείχθηκαν επαναστατικές.

Η κλίμακα των αναμενόμενων επενδύσεων στην AI είναι τεράστια. Σύμφωνα με μια πρόβλεψη, θα ανέρχεται σε ετήσιο μέσο όρο στο 3,6% του αμερικανικού ΑΕΠ μεταξύ 2025 και 2032.

Οι ανησυχίες για το αν αυτή η ανάπτυξη είναι ακόμη βιώσιμη είχαν αφήσει τις μετοχές σχεδόν αμετάβλητες τους τελευταίους έξι μήνες. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ο NASDAQ υποχώρησε κατά 5,5% σε μία μέρα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι οι Δημοκρατικοί θα εμπόδιζαν τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων. Η τιμή της μετοχής της Nvidia, της οποίας ο ισολογισμός στηρίζει μεγάλο μέρος του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, είχε υποχωρήσει κατά σχεδόν 30% από το υψηλό της.

Η Anthropic και ο κύριος ανταγωνιστής της, η OpenAI, είναι οι εταιρείες που απευθύνονται απευθείας στους πελάτες και τροφοδοτούν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων δεδομένων, των σχεδιαστών μικροτσίπ και των κατασκευαστών μικροτσίπ. Εάν έχουν πολύ χαμηλές πωλήσεις ή δεν μπορούν να χρεώνουν αρκετά υψηλές τιμές, η επόμενη κρίση είναι αναπόφευκτη.

Παρά ταύτα, το να έχουν υπερεκτιμήσει οι επενδυτές τα έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη θα ήταν ένα λάθος που συνάδει με την ιστορία των χρηματοοικονομικών αγορών. Τα καλά νέα είναι ότι οι συνέπειες αυτή τη φορά θα ήταν πιθανώς διαχειρίσιμες. Μια κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς τύπου «dotcom» θα μπορούσε να συμβεί αλλά μια βαθιά χρηματοοικονομική κρίση είναι πολύ λιγότερο πιθανή.

Είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς πώς θα μπορούσε να συμβεί μια κατάρρευση τώρα. Μεγάλο μέρος των εσόδων της Anthropic προέρχεται από νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης που χρηματοδοτούνται από κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και θα μπορούσε να στερέψει σε περίπτωση κρίσης. Οι δημιουργοί μοντέλων της Αμερικής προηγούνται μόνο κατά περίπου έξι μήνες των Κινέζων ανταγωνιστών τους, οι οποίοι, στην ουσία, προσφέρουν δωρεάν μοντέλα. Καθώς αναφερόμαστε στις Anthropic και OpenAI, υποθέτουμε ότι θα αυξήσουν περαιτέρω το προβάδισμά τους έναντι του ανταγωνισμού ή θα αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα αξιοποιούν καλύτερα το μικρό προβάδισμά τους.

Οι πιο απαισιόδοξοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η συνεχιζόμενη αποτυχία τους θα οδηγούσε σε μια κατάρρευση, όπως η κρίση των σιδηροδρόμων του 1873. Τότε, οι απογοητευτικές αποδόσεις προκάλεσαν μια χρηματοοικονομική καταστροφή που οδήγησε σε αποπληθωρισμό και στη μακρύτερη αμερικανική ύφεση που έχει καταγραφεί.

Ευτυχώς, η σύγκριση αυτή είναι αβάσιμη. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αφορά εισαγόμενο εξοπλισμό, όπως τα τσιπ. Η άμεση έκθεση της αμερικανικής οικονομίας στην άνθηση αυτή είναι επομένως πολύ χαμηλότερη, κοντά στο 0,3% του ΑΕΠ. Μια κρίση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα ήταν πολύ πιο σοβαρή για την οικονομία της Ταϊβάν απ’ ό,τι για την αμερικανική. Οι χρηματοοικονομικές συνθήκες είναι επίσης εντελώς διαφορετικές σήμερα. Τη δεκαετία του 1870 δεν υπήρχε κεντρική τράπεζα και η κατάρρευση αντιμετωπίστηκε με συσταλτική νομισματική πολιτική, αντί για τις μειώσεις επιτοκίων που θα προκαλούσε σήμερα.

Ο τρόπος χρηματοδότησης της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης είναι επίσης καθησυχαστικός. Οι χειρότερες κρίσεις -συμπεριλαμβανομένης αυτής του 1873- ακολουθούν περιόδους άνθησης που χρηματοδοτούνται κυρίως από χρέος. Το χρέος της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει ωθήσει τη δανειοδότηση στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα των ΗΠΑ πάνω από τη μακροπρόθεσμη τάση της, σε σχέση με το ΑΕΠ.

Τι θα μπορούσε, λοιπόν, να συμβεί σε περίπτωση κατάρρευσης που θα προκαλούσε η τεχνητή νοημοσύνη; Τα νοικοκυριά, που θα υφίστανται απώλειες από το χρηματιστήριο, θα μειώσουν τις δαπάνες τους. Εταιρείες με υψηλό βαθμό μόχλευσης, συμπεριλαμβανομένων πολλών νεοφυών επιχειρήσεων «neocloud» που διαχειρίζονται κέντρα δεδομένων, θα μπορούσαν να καταρρεύσουν. Ενδέχεται να υπάρξει μια ήπια ύφεση στις ΗΠΑ, συγκρίσιμη με εκείνη του 2001.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι τι θα συμβεί στην ίδια την τεχνολογία. Οι κολοσσοί της Σίλικον Βάλεϊ πιστεύουν ότι διαθέτουν ήδη την υποδομή που χρειάζονται για να δημιουργήσουν μια υπερνοημοσύνη. Ορισμένοι προβλέπουν ότι η αναδρομική αυτοβελτίωση της ΑΙ θα μπορούσε να συμβεί ήδη από το επόμενο έτος. Μια έντονη πολιτική αντίδραση θα μπορούσε ακόμα να διακόψει την ραγδαία πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Μια χρηματοπιστωτική κατάρρευση πιθανότατα δεν θα το καταφέρει.

Σε κάθε περίπτωση, το παγκόσμιο sell off στην τεχνολογία, η βύθιση του Nasdaq και η απώλεια λάμψης της AI, ενώ βρέθηκαν στο κόκκινο μετοχές, πετρέλαιο και χρυσός, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, αφού η ανησυχία ξεπερνά τα όρια ενός κλάδου. Μια γενικευμένη αναζήτηση ρευστότητας μπορεί να εντείνει τις πιέσεις, μεταφέροντας τους κραδασμούς από τα χρηματιστηριακά χαρτοφυλάκια στις επενδύσεις, στην κατανάλωση και στις θέσεις εργασίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται και να αλλάζει την οικονομία, ακόμη και αν οι αποτιμήσεις των πρωταγωνιστών της καταρρεύσουν. Η αντοχή της τεχνολογίας, όμως, δεν εγγυάται την αντοχή όσων επένδυσαν σε αυτήν – ούτε προστατεύει την πραγματική οικονομία από το κόστος μιας απότομης διάψευσης των προσδοκιών.