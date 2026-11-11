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(Last update 18:00)

Σημαντικά κέρδη καταγράφουν οι τεχνολογικές μετοχές στη Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα της CoreWeave αναζωπυρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, περιορίζοντας τις ανησυχίες για το αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων σε υποδομές AI. Έτσι, οι αγοραστές επιστρέφουν στις μετοχές AI μετά τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 1,13% στις 7.605 μονάδες και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα σε ποσοστό 1,72% και τις 25.495 μονάδες. Ωστόσο, ο Dow Jones δυσκολεύεται να ακολουθήσει με αποτέλεσμα να σημειώνει ανεπαίσθητη κάμψη 0,05% στις 52.206 μονάδες.

Καταλύτης για την αλλαγή του κλίματος αποτελεί η CoreWeave, η οποία ανακοίνωσε έσοδα τρίτου τριμήνου υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών και αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για τα ετήσια έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη του 2026. Η μετοχή της εταιρείας, που δραστηριοποιείται στις εξειδικευμένες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, καταγράφει άλμα άνω του 15%, έχοντας ενισχυθεί σε κάποια στιγμή έως και 19%.

Η εταιρεία εκτιμά ότι θα καταστεί κερδοφόρα σε προσαρμοσμένη βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2028, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι η ισχυρή ζήτηση και οι δεσμεύσεις των πελατών της μπορούν να στηρίξουν την επέκτασή της, παρά τον υψηλό δανεισμό που τη συνοδεύει. Τα αποτελέσματα ενισχύουν την εμπιστοσύνη στις προοπτικές του κλάδου των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με τις Nebius Group και Applied Digital να καταγράφουν κέρδη 13,9% και 10,1%, αντίστοιχα.

Ισχυρή ανάκαμψη παρουσιάζει και η Nvidia, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά περίπου 4%, έπειτα από δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, κατά τις οποίες η χρηματιστηριακή αξία της μειώθηκε κατά 430 δισ. δολάρια. Η εταιρεία είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων ρευστοποιήσεων μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την προσωπική σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, με επιχειρηματία που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η ανάκαμψη επεκτείνεται και στους υπόλοιπους κατασκευαστές ημιαγωγών, με τη Marvell Technology να ενισχύεται κατά 9,1% και τη Micron κατά 7,4%.

Σημαντικά κέρδη καταγράφουν επίσης οι εταιρείες αποθήκευσης δεδομένων Seagate Technology και Western Digital, οι οποίες σημειώνουν άνοδο 9,5% και 8,6%, αντίστοιχα, συγκαταλεγόμενες μεταξύ των ισχυρότερων μετοχών του S&P 500.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη ενισχύεται παράλληλα από την προοπτική της ιστορικής δημόσιας προσφοράς της Anthropic, η οποία επιδιώκει αποτίμηση έως 1,4 τρισ. δολάρια, αλλά και από τις ισχυρές επιδόσεις της OpenAI, με τα έσοδα τρίτου τριμήνου να αυξάνονται σχεδόν κατά 50%, στα 10 δισ. δολάρια.

Η επιστροφή των αγοραστών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές ταλαντεύονται μεταξύ των προσδοκιών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των ανησυχιών για πιθανή επιβράδυνση στην κατασκευή data centers, τις υψηλές δαπάνες και τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι ο αμερικανικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,4% τον Οκτώβριο σε μηνιαία βάση, περισσότερο από όσο ανέμεναν οι οικονομολόγοι, λόγω των αυξήσεων στις τιμές τροφίμων και στο κόστος στέγασης.

Η εξέλιξη ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, ενώ ο διοικητής της, Κρίστοφερ Γουόλερ, είχε προειδοποιήσει ότι μια αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης θα πρέπει να εξεταστεί εφόσον ο πληθωρισμός συνεχίσει να επιταχύνεται. Οι επενδυτές θεωρούν πλέον δεδομένη μια αύξηση επιτοκίων τον επόμενο μήνα, αποδίδοντας πιθανότητα 11,5% σε κίνηση μισής ποσοστιαίας μονάδας.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν περισσότερο από 1% μετά τα χαμηλά δύο μηνών της προηγούμενης συνεδρίασης. Το Brent επιστρέφει πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κινείται κοντά στα 87 δολάρια. Η άνοδος ακολουθεί τις δηλώσεις του επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να επιτρέψει τη μεταφορά εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού εκτός της χώρας, εξέλιξη που υποδηλώνει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουάσιγκτον εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια.

Τέλος, η αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων παραμένει κλειστή την Τετάρτη, λόγω της αργίας για την Ημέρα των Βετεράνων (Veterans Day).