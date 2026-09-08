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Τα ραντεβού των τραπεζιτών στην Ταϊβάν είναι πιο πυκνά από ποτέ. Οι γνώριμοι πελάτες έρχονται και επανέρχονται, ζητώντας κάθε φορά λίγο περισσότερο δανεισμό. Το στεγαστικό δάνειο επεκτείνεται. Σε αυτό προστίθεται ένα δάνειο αυτοκινήτου. Στη συνέχεια συμπληρώνεται από ένα προσωπικό δάνειο. Και για να ολοκληρωθεί το «πακέτο», έρχεται και ένα ακόμη δάνειο, αυτή τη φορά με εγγύηση τις μετοχές του επενδυτή. Τέσσερις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, ένας και μοναδικός προορισμός: το χρηματιστήριο.

Τα χρήματα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αγορά σπιτιού, αυτοκινήτου ή για κάποια άλλη προσωπική ανάγκη. Θα καταλήξουν στις μετοχές – κυρίως σε εκείνες των εταιρειών που έχουν βρεθεί στην καρδιά της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο όρος «τέσσερα δάνεια κάτω από μία στέγη» έχει αρχίσει να κυκλοφορεί μεταξύ των τραπεζικών στελεχών της Ταϊβάν, περιγράφοντας μια νέα μορφή επενδυτικής μανίας: νοικοκυριά που αξιοποιούν κάθε διαθέσιμη γραμμή πίστωσης για να αυξήσουν το ποσό που μπορούν να ρίξουν στο χρηματιστήριο.

Από τις 28.963 στις σχεδόν 47.000 μονάδες

Το χρηματιστήριο της Ταϊβάν δεν βρίσκεται απλώς σε ένα καλό ανοδικό σερί. Βρίσκεται σε μία από τις ισχυρότερες χρηματιστηριακές εκρήξεις των τελευταίων ετών. Ο δείκτης Taiex έκλεισε το 2025 στις 28.963,60 μονάδες, έχοντας καταγράψει άνοδο 25,73% μέσα σε έναν χρόνο. Και το 2026 η κούρσα απογειώθηκε.

Στο πρώτο εξάμηνο ο Taiex εκτοξεύθηκε κατά 59,25%, φτάνοντας στις 46.125,91 μονάδες στις 30 Ιουνίου.

Μετά ήρθε ο Ιούλιος, όταν η αγορά υπέστη βίαιη διόρθωση, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να αμφισβητούν το πόσο γρήγορα θα αποδώσουν οι τεράστιες επενδύσεις στην AI και αν οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών είχαν ξεφύγει. Ο Taiex έχασε 6,52% τον Ιούλιο.

Ωστόσο, στις τελευταίες συνεδριάσεις του μήνα το κλίμα άλλαξε- και πάλι. Στις 31 Ιουλίου ο Taiex σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία του σε απόλυτο αριθμό μονάδων, κερδίζοντας 3.186 μονάδες. Τον Αύγουστο ανέκαμψε κατά 6,98%, κλείνοντας τον μήνα στις 46.128,47 μονάδες. Και την 1η Σεπτεμβρίου, ο Taiex έκανε νέο άλμα 1,78%, στις 46.948,72 μονάδες, στο υψηλότερο κλείσιμο των τελευταίων δύο μηνών. Αφορμή ήταν αυτή τη φορά η συμφωνία της Nvidia να επενδύσει 3,5 δισ. δολάρια σε ομολογιακή έκδοση της MediaTek.

Μαζί με τα κεφάλαια, συρρέουν και νέοι επενδυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου της Ταϊβάν (TWSE), στα τέλη Αυγούστου είχαν ανοίξει περίπου 15 εκατομμύρια χρηματιστηριακοί λογαριασμοί, 91.429 περισσότεροι από τον Ιούλιο.

Οι επενδυτές ηλικίας 30 ετών και κάτω αντιπροσώπευαν το 70% του συνόλου των νέων χρηματιστηριακών λογαριασμών που άνοιξαν τον Αύγουστο.

Όλο το χρηματιστήριο ένα στοίχημα για την AI

Το χρηματιστήριο της Ταϊβάν έχει γίνει, σε μεγάλο βαθμό, ένα στοίχημα πάνω στην AI. Η Ταϊβάν είναι η χώρα στην οποία χτυπά η καρδιά της παγκόσμιας βιομηχανίας ημιαγωγών. Στην κορυφή βρίσκεται η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, η γνωστή TSMC, η οποία κατασκευάζει τα προηγμένα chips που χρειάζονται οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η TSMC αντιστοιχούσε περίπου στο 45% της συνολικής αξίας του χρηματιστηρίου της Ταϊβάν στο τέλος του 2025. Η ίδια η εταιρεία είχε κεφαλαιοποίηση περίπου 2 τρισ. δολάρια στα τέλη Ιουλίου. Και δεν είναι μόνη. Από τη Foxconn και την Quanta, που κατασκευάζουν servers και υποδομές για data centers, έως τη MediaTek και τη Delta Electronics, η Ταϊβάν διαθέτει ένα ολόκληρο οικοσύστημα εταιρειών που βρίσκονται στην καρδιά της παγκόσμιας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη.

Το Tesla, ο ναός και η παρέμβαση της εποπτικής αρχής

Ο Λούκας Τσεν, 34 ετών, εργαζόμενος στον κλάδο των ακινήτων, πήρε στις αρχές του 2026 τρία τραπεζικά δάνεια συνολικού ύψους 5 εκατ. δολαρίων Ταϊβάν, περίπου 136.000 ευρώ. Όπως αφηγήθηκε στο AFP, για δύο από αυτά έβαλε ως εγγύηση ακόμη και το καινούργιο του Tesla. Περίπου τα μισά χρήματα τα επένδυσε στην TSMC. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, οι τεχνολογικές του επενδύσεις είχαν αυξηθεί σχεδόν 70%, αυξάνοντας την αξία του χαρτοφυλακίου του κατά περίπου 20 εκατ. δολάρια Ταϊβάν, περίπου 544.000 ευρώ.

Δεν είναι όμως όλες ιστορίες επιτυχίας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεκάδες επενδυτές περιγράφουν την αγωνία τους, καθώς η χρηματιστηριακή άνοδος τους παρέσυρε σε ένα παιχνίδι με μεγάλο ρίσκο. Ένας από αυτούς, ανώνυμος χρήστης σε επενδυτική ομάδα στο Facebook, αποκάλυψε στις αρχές Αυγούστου ότι είχε επενδύσει περίπου 10 εκατ. δολάρια Ταϊβάν, σχεδόν 272.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 6 εκατ. δολάρια Ταϊβάν προέρχονταν από στεγαστικό δάνειο. Όταν η αγορά γύρισε, έχασε σχεδόν τα μισά χρήματά του.

«Ξυπνάω μέσα στη νύχτα από τον πανικό» έγραψε και πρόσθεσε ότι είχε ήδη αναζητήσει τη βοήθεια ψυχιάτρου. Έφτασε μέχρι τον Ναό Ζινάν, έναν από τους πιο γνωστούς ναούς της Ταϊβάν που συνδέονται με την τύχη και τον πλούτο, αναζητώντας βοήθεια για να αντιμετωπίσει τις απώλειές του.

Εντωμεταξύ, οι εποπτικές αρχές παρακολουθούν με προβληματισμό την αύξηση του δανεισμού. Τον Ιούνιο, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Ταϊβάν (FSC) ανακοίνωσε ότι ενισχύει την παρακολούθηση της αύξησης του δανεισμού των νοικοκυριών και των κινδύνων που συνδέονται με το χρηματιστηριακό ράλι.

Στα τέλη Ιουλίου, η FSC ζήτησε από τράπεζες που εμφάνιζαν μεγάλη αύξηση στα δάνεια να εξηγήσουν τις διαδικασίες έγκρισης και ελέγχου τους. Παράλληλα, άρχισε να εξετάζει πόσοι πελάτες συνδυάζουν στεγαστικά, προσωπικά και δάνεια αυτοκινήτου με δάνεια που έχουν ως εγγύηση μετοχές.

Το ίδιο το χρηματιστήριο της Ταϊβάν υποστηρίζει ότι η κατάσταση δεν συνιστά συστημικό κίνδυνο: στα τέλη Ιουλίου τα margin loans ανέρχονταν σε 545,5 δισ. δολάρια Ταϊβάν, μόλις στο 0,37% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς.

Η εικόνα θυμίζει αρκετά τη Νότια Κορέα, όπου το χρηματιστηριακό ράλι που τροφοδοτήθηκε από τις μετοχές των ημιαγωγών και της AI ακολούθησε μια εξίσου βίαιη διόρθωση, πριν ο δείκτης ανακάμψει και επιστρέψει σε ανοδική τροχιά.

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