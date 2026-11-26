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Ισχυρά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή της THEON International διαβλέπει η Euroxx, η οποία ξεκινά την κάλυψη της εταιρείας με σύσταση Overweight (υπεραπόδοση) και τιμή-στόχο 39,10 ευρώ, έναντι τελευταίας τιμής κλεισίματος 24,90 ευρώ.

Η αποτίμηση της χρηματιστηριακής συνεπάγεται δυνητική άνοδο 57,1%, με τη Euroxx να εκτιμά ότι η ισχυρή θέση της THEON στην παγκόσμια αγορά συστημάτων νυχτερινής όρασης, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Στην έκθεσή της, με τίτλο «Grand Vision», η Euroxx αναδεικνύει την ηγετική θέση της εταιρείας, η οποία εκτιμάται ότι ελέγχει περίπου το 50% της παγκόσμιας αγοράς διοπτρών νυχτερινής όρασης.

Ωστόσο, η επενδυτική προοπτική της THEON δεν περιορίζεται στην υφιστάμενη δραστηριότητά της. Αντίθετα, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι ο βασικός μοχλός της μελλοντικής ανάπτυξης θα είναι η επέκταση σε ψηφιακά φορητά ηλεκτροοπτικά συστήματα, θερμικές τεχνολογίες και προηγμένες εφαρμογές επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR).

Διπλασιασμός εσόδων έως το 2030

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Euroxx, τα έσοδα της THEON αναμένεται να διπλασιαστούν περίπου έως το 2030, καθώς η εταιρεία μετασχηματίζεται από έναν εξειδικευμένο κατασκευαστή συστημάτων νυχτερινής όρασης σε έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό όμιλο αμυντικών ηλεκτροοπτικών τεχνολογιών.

Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου εκτιμάται ότι θα αλλάξει σημαντικά και τη σύνθεση των πωλήσεων.

Ειδικότερα, τα προϊόντα νυχτερινής όρασης, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των εσόδων το 2026, προβλέπεται να περιοριστούν σε λιγότερο από το 50% έως το 2030, καθώς θα ενισχύεται η συνεισφορά των θερμικών, ψηφιακών και άλλων προηγμένων ηλεκτροοπτικών συστημάτων.

Η χρηματιστηριακή υπογραμμίζει ότι το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών καλύπτει ήδη περίπου τα δύο τρίτα των προβλεπόμενων εσόδων για την περίοδο 2027-2030, προσφέροντας υψηλή ορατότητα ως προς τη μελλοντική ανάπτυξη.

Παράλληλα, η THEON έχει εξασφαλίσει την προμήθεια του βασικού εξαρτήματος κόστους των συστημάτων νυχτερινής όρασης που περιλαμβάνονται στις παραγγελίες της, περιορίζοντας τους κινδύνους που συνδέονται με την εφοδιαστική αλυσίδα.

Υψηλότερα περιθώρια κέρδους και ισχυρότερες ταμειακές ροές

Η Euroxx εκτιμά ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων εκτός της παραδοσιακής νυχτερινής όρασης θα έχει θετική επίδραση όχι μόνο στα έσοδα, αλλά και στην κερδοφορία.

Τα νέα προϊόντα χαρακτηρίζονται από υψηλότερα περιθώρια κέρδους και μεγαλύτερες προκαταβολές από τους πελάτες, σε σύγκριση με τις παραγγελίες συστημάτων νυχτερινής όρασης.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να περιορίσει τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, να βελτιώσει τη μετατροπή της λειτουργικής κερδοφορίας σε μετρητά και να ενισχύσει τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.

Πρόσθετο πλεονέκτημα αποτελεί η διαρθρωτική αύξηση των αμυντικών δαπανών διεθνώς, η οποία, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της THEON.

Η ζήτηση για συστήματα νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης διατηρεί σημαντικά περιθώρια επέκτασης, ενώ η αυξανόμενη σημασία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις ενισχύει την ανάγκη για προηγμένα συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης.

Discount 36% έναντι των ανταγωνιστών

Πέρα από τις επιχειρηματικές προοπτικές, η Euroxx θεωρεί ιδιαίτερα ελκυστική και τη σημερινή χρηματιστηριακή αποτίμηση της THEON.

Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2028, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 10,6 φορές, επίπεδο που συνεπάγεται discount περίπου 36% έναντι συγκρίσιμων εταιρειών του κλάδου.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η διαφορά αυτή προσφέρει ελκυστικό σημείο εισόδου για επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεδομένης της προβλεπόμενης ανάπτυξης και της ενίσχυσης των περιθωρίων κερδοφορίας.

Για τον προσδιορισμό της τιμής-στόχου, η Euroxx συνδυάζει δύο μεθόδους αποτίμησης: προεξόφληση ταμειακών ροών (DCF) με στάθμιση 70% και συγκριτική αποτίμηση με στάθμιση 30%.