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Στη σύλληψη του διευθύνοντος συμβούλου του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης (Borsa Istanbul), Κορκμάζ Εργκιούν, προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, στο πλαίσιο της εκτεταμένης έρευνας για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων που συγκλονίζει τη χρηματοπιστωτική αγορά της χώρας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Σάββατο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Εργκιούν ερευνάται για δωροληψία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο ίδιος κατέχει επίσης τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της Takasbank, της τουρκικής τράπεζας εκκαθάρισης και θεματοφυλακής τίτλων.

Η σύλληψή του σηματοδοτεί νέα διεύρυνση της έρευνας για καταγγελλόμενες πρακτικές χειραγώγησης επενδυτικών κεφαλαίων και μετοχών, η οποία έχει ήδη επεκταθεί σε υψηλόβαθμα στελέχη της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται επίσης, ως ύποπτος, ο πρώην πρόεδρος της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ιμπραήμ Ομέρ Γκιονούλ.

Η κρίση ξέσπασε στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν η κατάρρευση αρκετών επενδυτικών κεφαλαίων έπληξε τις τοποθετήσεις σχεδόν μισού εκατομμυρίου πολιτών. Το σκάνδαλο οδήγησε στη σύλληψη δεκάδων στελεχών, καθώς οι αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τις συναλλαγές και τις πρακτικές που είχαν προηγηθεί της κατάρρευσης.

Την περασμένη εβδομάδα συνελήφθη ο Τάχα Τσακμάκ, διευθύνων σύμβουλος της κρατικής ασφαλιστικής εταιρείας Turkiye Sigorta, ο οποίος στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του. Παράλληλα, στις αρχές Οκτωβρίου βρέθηκε νεκρός ο Αλί Εμρέ Μπαλί, πρόεδρος της εταιρείας διαχείρισης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων Adil Varlik Yonetim.

Οι επιπτώσεις της κρίσης αποτυπώνονται και στην τουρκική χρηματιστηριακή αγορά, όπου οι μαζικές ρευστοποιήσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Τουρκίας συμπλήρωσε την Παρασκευή επτά διαδοχικές εβδομάδες πτώσης, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σε διάρκεια εβδομαδιαίο καθοδικό σερί στην ιστορία του.

Συνολικά, ο δείκτης έχει υποχωρήσει κατά 25% από τις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων συνεχίζει να επηρεάζει την αγορά. Η σύλληψη του επικεφαλής της Borsa Istanbul προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση, με τις έρευνες να αγγίζουν πλέον και την ανώτατη διοίκηση του τουρκικού χρηματιστηρίου.