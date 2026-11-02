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Οι φόβοι για το σκάσιμο της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης είναι δικαιολογημένοι, σύμφωνα με τους αναλυτές της TS Lombard. Μάλιστα, αναφέρουν ότι «η κατάρρευση πλησιάζει».

«Το μόνο ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε γι’ αυτό», ανέφερε ο Ντάριο Πέρκινς, στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών στην TS Lombard, σε πρόσφατη έκθεση.

Αναφερόμενος στην καταστροφική έκθεση της Citrini Research για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έγινε viral στις αρχές του έτους, παρουσίασε μια πιθανή πολυετή εικόνα για το πριν και το μετά τους σκασίματος αυτής της φούσκας.

Ο Πέρκινς οραματίστηκε έναν επενδυτή το 2030, ο οποίος θα αναπολούσε το 2026 ως το έτος κατά το οποίο τα πράγματα άρχισαν να φαίνονται κάπως σάπια κάτω από την επιφάνεια. Οι hyperscalers ξόδευαν και πλημμύρισαν το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης με μετρητά, ενώ η Nvidia ηγούνταν των κυκλικών επενδύσεων, επενδύοντας στους πελάτες της για να τους ωθήσει να αγοράσουν περισσότερα τσιπ.

Αυτές οι εταιρείες άρχιζαν επίσης να χρηματοδοτούν επεκτάσεις μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού που δεν εμφανίζονταν στους ισολογισμούς, και η μόχλευση άρχισε να εκτινάσσεται στα ύψη. Οι εταιρείες ανάπτυξης μοντέλων Anthropic και OpenAI παρέμεναν αρκετά μυστικοπαθείς σχετικά με την κατάσταση των οικονομικών τους, και η συγκέντρωση της αγοράς αποτέλεσε ένα ακόμη λόγο ανησυχίας.

Το κλίμα άλλαξε πραγματικά προς το τέλος του 2027, συνέχισε, καθώς η καθυστερημένη IPO της OpenAI δεν έτυχε της ίδιας εμπιστοσύνης που είχε απολαύσει η Anthropic ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να εξετάζουν προσεκτικά τα στοιχεία.

Η ύφεση, στο σενάριό του, ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου του 2028, όταν οι hyperscalers σταμάτησαν να επενδύουν, μειώνοντας τις προβλέψεις για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά 45% σε περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια και προκαλώντας πτώση 10% στις μετοχές μέσα σε μια εβδομάδα.

Μέχρι τον Απρίλιο, ο S&P 500 είχε υποχωρήσει κατά 30% από το υψηλό του, οι μετοχές που σχετίζονταν με την τεχνητή νοημοσύνη είχαν πέσει κατά 40% και ο υπόλοιπος χρηματιστηριακός δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 20%, με 20 τρισ. δολάρια του χρηματοοικονομικού πλούτου των ΗΠΑ να έχουν πλέον εξαφανιστεί. Μέχρι τότε, η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης ήταν ελεύθερα διαθέσιμη «και οι περισσότεροι απλοί άνθρωποι δεν έδιναν και μεγάλη σημασία».

Καθώς επικρατούσε πτωτική αγορά, οι επενδυτές άρχισαν να εξετάζουν με λεπτομέρεια τους ισολογισμούς και τη μόχλευση των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, οι «neoclouds» υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης, τα δάνεια για έργα κέντρων δεδομένων υπέστησαν απομειώσεις, ένας πάροχος υπηρεσιών cloud υποβαθμίστηκε σε κατηγορία «junk» και οι τράπεζες έμειναν με το χρέος στα χέρια τους. Οι «hyperscalers» μετατράπηκαν σε περιουσιακά στοιχεία με βραδύτερη ανάπτυξη και ορισμένοι δανειστές αντιμετώπισαν ζημίες δισεκατομμυρίων.

Όσον αφορά την οικονομία, η κατάρρευση της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε στην απώλεια 500.000 θέσεων εργασίας στον τομέα των μη οικιστικών κατασκευών λόγω της κατάρρευσης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι ασιατικές αλυσίδες εφοδιασμού επλήγησαν σοβαρά. Ακολούθησε ύφεση, η οποία όμως ήταν ήπια σε σχέση με το ιστορικό, καθώς το χρέος της τεχνητής νοημοσύνης δεν ήταν συστημικό. Οι κεντρικές τράπεζες άρχισαν να μειώνουν επιθετικά τα επιτόκια στα μέσα του 2028.

Οι μειώσεις των επιτοκίων, στο σενάριο, βοήθησαν τον τομέα της στέγασης, τις οικιστικές κατασκευές και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά να ανακάμψουν μέσα σε λίγα τρίμηνα, και η μανία της χρηματιστηριακής αγοράς αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από μια έκρηξη στον τομέα της στέγασης. Μετά τη φούσκα, οι επιχειρήσεις βρήκαν τρόπους να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να γίνουν πιο παραγωγικές, χωρίς όμως αυτή να αντικαταστήσει το εργατικό δυναμικό.

Όσον αφορά τις συμβουλές της TS Lombard για το πώς να προετοιμαστεί κανείς για μια ύφεση που είναι πεπεισμένος ότι θα έρθει, ο Πέρκινς ανέφερε ότι ο προσδιορισμός του κατάλληλου χρόνου είναι εξαιρετικά δύσκολος και ότι η πρόωρη έξοδος από αυτές τις επενδύσεις θα μπορούσε να σημαίνει απώλεια χρημάτων για χρόνια.

«Η συμβουλή μας είναι μετριοπαθής: Διατηρήστε ένα κανονικό επίπεδο κινδύνου, αλλά προστατευτείτε από τις πτωτικές τάσεις. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παγκόσμιων μετοχών, με μικρότερη έκθεση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από ό,τι σας προσφέρει ο δείκτης», τόνισε ο αναλυτής σύμφωνα με το MarketWatch.