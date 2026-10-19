Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,87%, στις 639 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX διαμορφώθηκε στις 25.303 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,24%, καθώς η επιφυλακτικότητα επηρέασε και τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Στο Παρίσι, ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε στις 7.868,05 μονάδες, με πτώση 1,11%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις επιπτώσεις της πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής. Στο Λονδίνο, ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,08%, στις 10.764 μονάδες, ακολουθώντας το γενικευμένο αρνητικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών.

Τις εντονότερες πιέσεις μεταξύ των συγκεκριμένων αγορών δεχόταν το Χρηματιστήριο του Μιλάνου, όπου ο FTSE MIB σημείωνε πτώση 1,55%, στις 49.086 ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.039 μονάδες με άνοδο 1,49%.

Βουτιά στα γαλλικά ομόλογα – Εκτίναξη των αποδόσεων

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις και στην αγορά γαλλικού κρατικού χρέους, όπου οι τιμές των ομολόγων υποχώρησαν σημαντικά, οδηγώντας την απόδοση του γαλλικού 10ετούς υψηλότερα κατά 13 μονάδες βάσης, στο 4,9%, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση της απόδοσης εδώ και σχεδόν έναν μήνα, με το κόστος δανεισμού της Γαλλίας να πλησιάζει εκ νέου τα υψηλότερα επίπεδα από το 2002.

Την ίδια στιγμή, η διαφορά απόδοσης μεταξύ γαλλικών και γερμανικών 10ετών ομολόγων, το γνωστό spread, διευρύνθηκε στις 146 μονάδες βάσης, αγγίζοντας υψηλό δύο εβδομάδων.

Η επιδείνωση της εικόνας στην αγορά κρατικού χρέους αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για τη δυνατότητα της γαλλικής κυβέρνησης να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, σε μια περίοδο ιδιαίτερα εύθραυστων πολιτικών ισορροπιών.

Στο επίκεντρο η γαλλική κρίση και οι τράπεζες

Το κύμα βίαιων διαδηλώσεων που συγκλόνισε τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο επιβάρυνε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα, ενισχύοντας τους φόβους ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες στην προώθηση των απαιτούμενων δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Οι γαλλικές τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στο στόχαστρο των πωλητών, με τις BNP Paribas και Société Générale να καταγράφουν απώλειες περίπου 3%, σύμφωνα με το Reuters.

Ανησυχία προκαλεί και η πιθανότητα μετάδοσης των πιέσεων σε άλλες υπερχρεωμένες οικονομίες της Ευρωζώνης. Ενδεικτικά, η απόδοση του ιταλικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης, στο 4,58%.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στις δημοσιονομικές εξελίξεις στη Γαλλία, αλλά και στην επικείμενη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τη Moody’s, η οποία αναμένεται την Παρασκευή.

Παράλληλα, οι αγορές προετοιμάζονται για έναν νέο κύκλο εταιρικών αποτελεσμάτων, αναζητώντας ενδείξεις για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στις αγορές των commodities πτώση μεγαλύτερη του 1 δολαρίου ανά βαρέλι κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις κερδών, μετά την άνοδο των τιμών σε υψηλά πολλών μηνών την προηγούμενη εβδομάδα.

Το Brent υποχωρούσε κατά 1,72 δολάρια ή 1,6%, στα 108,14 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ολοκληρώσει τη συνεδρίαση της Παρασκευής στο υψηλότερο επίπεδο από τις 19 Μαΐου.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) διαπραγματευόταν στα 100,54 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 87 σεντς ή 0,86%, μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης εβδομάδας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Σεπτεμβρίου.