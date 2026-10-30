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Η Blackstone ενημέρωσε επενδυτές ότι η Anthropic ενδέχεται να μην εξασφαλίσει πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας αμέσως μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, αναθεωρώντας την προηγούμενη εκτίμησή της και δημιουργώντας νέα δεδομένα για τη δυνατότητα της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης να χρηματοδοτήσει το τεράστιο επενδυτικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των FT, ο κολοσσός των ιδιωτικών κεφαλαίων ενημέρωσε τους επενδυτές που συμμετέχουν στην τελευταία συμφωνία χρηματοδότησης της Anthropic, ύψους 63 δισ. δολαρίων για την απόκτηση πρόσβασης σε υπολογιστικά μικροτσίπ, ότι η νεοφυής επιχείρηση αναμένεται να λάβει από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης υψηλή βαθμολογία, αλλά εκτός της επενδυτικής βαθμίδας, ήτοι στο επίπεδο «junk», μετά το IPO.

Η Blackstone συμμετέχει ως βασικός επενδυτής στη συμφωνία, η οποία φέρει την κωδική ονομασία «Project North Star», ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τις τράπεζες που παρείχαν την αρχική χρηματοδότηση, προκειμένου το σχετικό χρέος να διατεθεί σε άλλους επενδυτές.

Η Anthropic κατέθεσε τη Δευτέρα αίτηση για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια δημόσια εγγραφή που θα μπορούσε να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη όλων των εποχών τον επόμενο μήνα.

Στο ενημερωτικό δελτίο της, η εταιρεία παρουσίασε τα επενδυτικά της σχέδια, τα οποία χαρακτήρισε «τολμηρά αλλά συνετά», προβλέποντας δαπάνες άνω των 800 δισ. δολαρίων για υπολογιστικές υποδομές από σήμερα έως το 2045.

Η εξασφάλιση πιστοληπτικής αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτών των φιλοδοξιών, καθώς θα επέτρεπε στην Anthropic να δανείζεται με χαμηλότερο κόστος προκειμένου να χρηματοδοτεί τα έργα υποδομής τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη μετρητά και ισοδύναμα άνω των 112 δισ. δολαρίων, ενώ οι επενδυτές εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αντλήσει επιπλέον περίπου 100 δισ. δολάρια μέσω της δημόσιας εγγραφής της.

Παρότι τους προηγούμενους μήνες η Blackstone είχε ενημερώσει τους επενδυτικούς της εταίρους ότι ανέμενε η Anthropic να εξασφαλίσει επενδυτική βαθμίδα πριν από το τέλος του έτους, το τελευταίο διάστημα έχει μεταβάλει τις εκτιμήσεις της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλούνται οι FT, ο επενδυτικός όμιλος θεωρεί πλέον πιθανότερο η εταιρεία να λάβει αξιολόγηση στην περιοχή του διπλού Β (BB) ή υψηλότερα, με βάση τις ενδείξεις που έχει λάβει από τους μεγαλύτερους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Μια τέτοια βαθμολογία θα περιόριζε σημαντικά τη δεξαμενή των διαθέσιμων κεφαλαίων για την Anthropic, καθώς πολλά ασφαλιστικά ταμεία και συνταξιοδοτικά κεφάλαια υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τη διατήρηση μεγάλων επενδυτικών θέσεων σε δανειολήπτες χωρίς επενδυτική βαθμίδα.

Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να συνεχίσει να στηρίζεται σε προμηθευτές της με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, προκειμένου να υποστηρίζει τις προσπάθειές της για άντληση δανειακών κεφαλαίων.