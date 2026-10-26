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Το απροσδόκητο εκλογικό αποτέλεσμα στη Βραζιλία κυριάρχησε στις συναλλαγές των αναδυόμενων αγορών, καθώς οι μετοχές, το νόμισμα και τα ομόλογα της χώρας κατέρρευσαν μετά τη νίκη του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Το ρεάλ υποχώρησε κατά 11% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και οδεύει προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τη δεκαετία του 1990. Ο διαχειριστής του χρηματιστηρίου B3 ενεργοποίησε τον μηχανισμό αυτόματης διακοπής συναλλαγών (circuit breaker), μετά την πτώση των μετοχών κατά 10%. Παράλληλα, τα ομόλογα της χώρας σε δολάρια, ανεξαρτήτως διάρκειας, κατέγραψαν τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των αναδυόμενων αγορών. Το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) EWZ της BlackRock, που είναι εισηγμένο στις ΗΠΑ, σημείωσε βουτιά περίπου 26% κατά το άνοιγμα της αγοράς.

Το B3 διεύρυνε τη Δευτέρα τα επιτρεπόμενα όρια διακύμανσης σε αρκετές βασικές αγορές, επιτρέποντας μεγαλύτερες από τις συνηθισμένες μεταβολές στο νόμισμα, στα επιτόκια και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρηματιστηριακών δεικτών.

Όσον αφορά τις προοπτικές, οι επενδυτές θα αναζητήσουν «μια σαφή και αξιόπιστη δέσμευση για δημοσιονομική πειθαρχία», σύμφωνα με ομάδα αναλυτών της UBS, υπό τον Αλέχο Τσερβόνκο, επικεφαλής επενδύσεων για τις αναδυόμενες αγορές.

«Οι επενδυτές είναι πιθανό να παραμείνουν επιφυλακτικοί και να προτιμήσουν να περιμένουν νέα στοιχεία από τον υπουργό Οικονομικών που θα διοριστεί, προτού προχωρήσουν σε επανατιμολόγηση των βραζιλιάνικων περιουσιακών στοιχείων, με βάση μια ενδεχόμενη διόρθωση της πορείας του δημοσιονομικού ελλείμματος».

Στο μεταξύ, τα περισσότερα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών υποχώρησαν επίσης, αν και ένας δείκτης που παρακολουθεί την πορεία τους σημείωσε οριακή άνοδο, μεταδίδει το Bloomberg.

Ένας δείκτης αναφοράς για τις μετοχές των αναπτυσσόμενων αγορών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi υποχώρησε έως και 1,7%, με τους επενδυτές να αναμένουν τα οικονομικά αποτελέσματα των Microsoft Corp., Alphabet Inc. και Amazon.com Inc., καθώς και των νοτιοκορεατικών εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών SK Hynix Inc. και Samsung Electronics Co., αναζητώντας ενδείξεις για τις προοπτικές των επενδύσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.