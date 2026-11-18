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Ο Άντονι Μπότσα προειδοποίησε μια αίθουσα γεμάτη από κορυφαία στελέχη της Wall Street ότι έπαιζαν με τη φωτιά.

Ο επενδυτής που ειδικεύεται στην αναζήτηση υποτιμημένων μετοχών και διευθύνει τη Lakewood Capital Management βρέθηκε στο Μαϊάμι στις 5 Νοεμβρίου, συμμετέχοντας στο ετήσιο συνέδριο της Morgan Stanley για τους σημαντικότερους πελάτες της στον τομέα των συναλλαγών.

Η φετινή διοργάνωση, στην οποία συμμετείχαν επίσης προσωπικότητες όπως ο Νταν Λεμπ, ο Ντέιβιντ Άινχορν και η Μάλα Γκαονκάρ, πραγματοποιήθηκε στον απόηχο του εκλογικού «μπλε κύματος» των Δημοκρατικών, που είχε προκαλέσει αναταράξεις στη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια πρωινής συνεδρίας, ο Μπότσα επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι οι επενδυτές είχαν συγκεντρωθεί στις ίδιες, ιδιαίτερα περιορισμένες επενδυτικές επιλογές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ζήτησε από τους διοργανωτές να παρουσιάσουν μια διαφάνεια της Morgan Stanley, σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η καθαρή έκθεση των πελατών της τράπεζας που διαχειρίζονται hedge funds σε μετοχές εταιρειών εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης αντιστοιχούσε περίπου στο 40% των χαρτοφυλακίων τους, αν και το ποσοστό είχε έκτοτε υποχωρήσει.

«Είναι απολύτως απίστευτο το γεγονός ότι το σύνολο των hedge funds αποφάσισε να κυνηγήσει ακριβώς την ίδια επένδυση», δήλωσε ο Μπότσα, σύμφωνα με πρόσωπο που παρακολούθησε την κλειστή εκδήλωση.

Πρόσθεσε ότι τα εξελιγμένα επενδυτικά κεφάλαια θα έπρεπε να διαθέτουν διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια και διαφορετικές επιδόσεις.

«Είτε έχουν δίκιο είτε άδικο, αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει», τόνισε.

Η προειδοποίησή του αντιμετωπίστηκε με σιωπή.

Μέχρι το κλείσιμο της αγοράς εκείνης της ημέρας, ωστόσο, τα λόγια του έμοιαζαν προφητικά.

Οι επενδυτές εγκατέλειπαν μαζικά τις τεχνολογικές μετοχές. Περίπου 2,5 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας εξαϋλώθηκαν, στη χειρότερη συνεδρίαση του Nasdaq εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Ήταν μία από τις πολλές βίαιες διακυμάνσεις που έχουν συγκλονίσει τις τελευταίες εβδομάδες το λεγόμενο «AI trade» της Wall Street, δηλαδή το σύνολο των επενδυτικών τοποθετήσεων που βασίζονται στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Το τέλος της εποχής των εύκολων κερδών από την AI

Επί τρία χρόνια, οι επενδυτές αποκόμιζαν τεράστια κέρδη από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν ιδιαίτερα δύσκολες επιλογές.

Σχεδόν κάθε μετοχή που συνδεόταν με αυτό που προβλέπεται να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο κύμα επενδύσεων σε υποδομές στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών κατέγραφε εντυπωσιακή άνοδο.

Από τους κατασκευαστές ημιαγωγών και τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας έως λιγότερο γνωστούς προμηθευτές εξοπλισμού και επιχειρήσεις υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους κάθε μεγέθους, ολόκληρη η αλυσίδα της τεχνητής νοημοσύνης επωφελούνταν από τον επενδυτικό ενθουσιασμό.

Στις 6 Οκτωβρίου, ο S&P 500 και ο τεχνολογικός Nasdaq 100 είχαν κλείσει σε ιστορικά υψηλά.

Όμως, η εποχή των αυτονόητων επενδυτικών επιλογών έχει τελειώσει.

Το ισχυρό κύμα μεταβλητότητας που ξεκίνησε μετά την πρόσφατη κορύφωση του Nasdaq στις 6 Οκτωβρίου, συνεχίστηκε στον απόηχο των εκλογών και κορυφώθηκε με την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης.

Το βασικό δίδαγμα από τις εβδομάδες αναταραχής και αβεβαιότητας είναι ότι οι επενδυτές δεν μπορούν πλέον να θεωρούν δεδομένες τις υψηλές αποδόσεις από γενικευμένα στοιχήματα στην AI.

Αντίθετα, πρέπει να διαχωρίζουν τους νικητές από τους χαμένους και να εντοπίζουν εγκαίρως κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα νέο κύμα μαζικών πωλήσεων.

Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ευάλωτες σε έναν εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό παραγόντων, γράφει η Wall Street Journal.

Τα αυξανόμενα επιτόκια απειλούν τις εταιρείες που έχουν υπερδανειστεί.

Η οικονομική απόδοση των τεράστιων κεφαλαιουχικών δαπανών, μαζί με δεσμεύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων εκτός ισολογισμού, παραμένει αβέβαιη ή ενδέχεται να απέχει ακόμη πολλά χρόνια.

Τα φθηνότερα ανταγωνιστικά προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Η πολιτική μετατόπιση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους Δημοκρατικούς, ιδιαίτερα στο Τέξας, θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις ή ακόμη σοβαρότερα προβλήματα σε μεγάλα έργα κέντρων δεδομένων.

Και, όπως προειδοποίησε ο Μπότσα, η συγκέντρωση πολλών hedge funds στις ίδιες επενδύσεις εξελίσσεται σε ξεχωριστό κίνδυνο, ιδίως τις ημέρες κατά τις οποίες όλοι επιχειρούν να πουλήσουν ταυτόχρονα.

«Δεν θυμάμαι να προβληματίζομαι για αβεβαιότητες τέτοιου μεγέθους όταν ανέλυα τους μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων τη δεκαετία του 1970 ή όταν ασχολούμουν με το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο την περίοδο 1999-2000», έγραψε την προηγούμενη εβδομάδα σε σημείωμά του προς πελάτες ο επενδυτής Χάουαρντ Μαρκς, της Oaktree Capital Management.

«Εκείνες οι επιχειρήσεις, όσο καινούργιες και σύνθετες κι αν ήταν, φαίνονται απλές και ξεκάθαρες σε σύγκριση με την τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε.

Η απρόβλεπτη και ορισμένες φορές βίαιη συμπεριφορά των αγορών έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους χρηματιστές. Οι μετοχές κατέγραψαν κέρδη την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τη μεγάλη πτώση που ακολούθησε τις εκλογές. Πλέον, σχεδόν οποιαδήποτε είδηση μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης.

Nvidia: Η ιστορική απώλεια 573 δισ. δολαρίων

Οι επενδυτές γνώριζαν ότι οποιαδήποτε μεγάλη αναταραχή στη Nvidia, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο ολόκληρου του οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις σε ολόκληρο τον κλάδο.

Το ισχυρό αυτό πλήγμα ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο Χουάνγκ παραιτήθηκε, έπειτα από αποκαλύψεις για τις προσωπικές του σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η Nvidia έχασε 573 δισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας μέσα σε μία εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία μείωση κεφαλαιοποίησης για οποιαδήποτε εταιρεία στην ιστορία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data.

Παρότι οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχουν υποχωρήσει, οι προμηθευτές που δημιουργούν τις βασικές υποδομές της έχουν δεχθεί ακόμη εντονότερες πιέσεις.

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται οι κατασκευαστές ημιαγωγών και οι εξειδικευμένοι πάροχοι υπηρεσιών cloud.

Η εκτίμηση της αγοράς είναι ότι, σε περίπτωση επιβράδυνσης, οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι θα εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες παραγωγής εσόδων από τα ήδη υπάρχοντα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Αντίθετα, οι προμηθευτές θα δέχονταν πιο άμεσο πλήγμα στα έσοδά τους.

Ορισμένοι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι είναι επίσης λιγότερο ευάλωτοι στο κόστος δανεισμού και διαθέτουν περισσότερο διαφοροποιημένες δραστηριότητες.

Η μετοχή της Micron έχει υποχωρήσει κατά 12% μέσα στον Νοέμβριο, ενώ η Nvidia έχει χάσει 20%.

Η CoreWeave, σημαντικός πελάτης της Nvidia, έχει σημειώσει πτώση 3,2% και έχει χάσει περίπου το ένα τέταρτο της αξίας της από την αρχή του έτους.

Η εταιρεία υπολογιστικού νέφους τεχνητής νοημοσύνης Nebius καταγράφει απώλειες 25%, ενώ η Dell Technologies, που παρέχει τους ισχυρούς υπερυπολογιστές τους οποίους ζητούν επίμονα οι τεχνολογικοί κολοσσοί, έχει υποχωρήσει κατά 19%.

Ωστόσο, παρά τις έντονες ανησυχίες των διαχειριστών κεφαλαίων της Wall Street για όσα ακολουθούν, ελάχιστοι είναι διατεθειμένοι να μείνουν εντελώς εκτός αγοράς.

Οι χρηματιστές και οι επενδυτές εξακολουθούν να εκτιμούν ότι οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης θα κινηθούν ανοδικά μακροπρόθεσμα.

«Μία τεράστια επενδυτική τοποθέτηση»

Στην Goldman Sachs, οι αναλυτές περιέγραψαν τον επενδυτικό πυρετό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη με τη φράση «One Big Trade», δηλαδή «Μία τεράστια επενδυτική τοποθέτηση».

Το πρόβλημα δεν ήταν απλώς ότι σχεδόν όλοι οι μεγάλοι επενδυτές τοποθετούνταν σε κλάδους που συνδέονται με την AI.

Ήταν ότι πολλοί αγόραζαν ακριβώς τις ίδιες μετοχές.

Από τις 12 μετοχές που πρόσθεσε η Goldman Sachs τον Μάιο σε κατάλογο δημοφιλών συμμετοχών των hedge funds, οι επτά αφορούσαν εταιρείες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Σχεδόν το 85% των επιπλέον αποδόσεων που δημιούργησαν τα hedge funds τα οποία επιλέγουν μεμονωμένες μετοχές κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους προερχόταν από τοποθετήσεις συνδεδεμένες με την AI, σύμφωνα με το τμήμα υπηρεσιών προς θεσμικούς επενδυτές της Goldman Sachs.

Υπήρξαν σημαντικά κύματα ρευστοποιήσεων, μεταξύ των οποίων ένα που παραλίγο να οδηγήσει σε κατάρρευση το επενδυτικό σχήμα Situational Awareness του Λέοπολντ Άσενμπρενερ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ωστόσο, η αγορά συνέχιζε να καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά.

Ο Πολ Μπρίτον, ιδρυτής της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Capstone Investment Advisors, δήλωσε ότι εδώ και μήνες ένιωθε ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για την παράλληλη άνοδο των τεχνολογικών μετοχών και των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Πριν από περίπου έξι εβδομάδες, γευμάτισε με τον διευθύνοντα σύμβουλο αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας.

Ο τραπεζίτης τού εξέφρασε την ανησυχία του για τον ανεξέλεγκτο δανεισμό των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, που χρηματοδοτούν δαπάνες σχετικές με την AI, ακόμη και ενώ το κόστος δανεισμού αυξανόταν.

Ο Μπρίτον άρχισε να πιστεύει ότι το μεγάλο επενδυτικό στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης εμφάνιζε σημαντικές ρωγμές και ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν βίαιες διακυμάνσεις.

Ο ίδιος, ο οποίος διαχειρίζεται σχεδόν 15 δισ. δολάρια μέσω της Capstone, είχε ενισχύσει τις τοποθετήσεις του στη λεγόμενη στρατηγική «dispersion trade».

Πρόκειται για μια επενδυτική στρατηγική που αποφέρει κέρδη όταν οι μεμονωμένες μετοχές ενός δείκτη εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη μεταβλητότητα από τον ίδιο τον δείκτη.

Τέτοιες στρατηγικές συχνά επωφελούνται όταν οι τιμές επιμέρους μετοχών καταγράφουν ακραίες διακυμάνσεις.

«Θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου εταιρείες που άξιζαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια να μηδενιστούν», δήλωσε ο Μπρίτον.

Στις 8 Οκτωβρίου εμφανίστηκαν ορισμένες από τις πρώτες ενδείξεις των προβλημάτων που πλησίαζαν.

Οι χρηματιστές επικεντρώθηκαν σε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η πρόβλεψη για τα ετησιοποιημένα έσοδα της OpenAI ήταν κατά 20 δισ. δολάρια χαμηλότερη από όσα περίμεναν ορισμένοι επενδυτές.

Η είδηση άσκησε πιέσεις στον τεχνολογικό Nasdaq.

Οι ανησυχίες μεταφέρονται στην αγορά ομολόγων

Τα πρώτα σημάδια νευρικότητας άρχισαν να εμφανίζονται και στην αγορά χρέους.

Οι φόβοι για υψηλότερο κόστος δανεισμού, σε συνδυασμό με την εκτίμηση ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη άρχιζαν να περιορίζονται, προκάλεσαν σημαντικές πιέσεις στις μετοχές του κλάδου.

Μετά την έκδοση ομολόγων υψηλής απόδοσης ύψους 13 δισ. δολαρίων από εταιρείες που συνδέονται με την AI τον Σεπτέμβριο, η συγκεκριμένη αγορά ουσιαστικά πάγωσε.

Ορισμένοι επενδυτές άρχισαν μάλιστα να ενσωματώνουν στις αποτιμήσεις αυξημένη πιθανότητα αθέτησης πληρωμών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα περιθώρια των συμβολαίων ασφάλισης έναντι πιστωτικού κινδύνου (CDS), δηλαδή το κόστος προστασίας από ενδεχόμενη αθέτηση υποχρεώσεων, που συνδέονται με τους μεγάλους παρόχους υποδομών υπολογιστικού νέφους, να φτάσουν τον Οκτώβριο στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Solve.

Πρόκειται για τους τεχνολογικούς κολοσσούς που λειτουργούν τεράστια δίκτυα κέντρων δεδομένων.

Καθώς οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δανείζονται τεράστια ποσά με κάθε διαθέσιμο τρόπο για τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων τους, οι διαχειριστές κεφαλαίων άρχισαν να ξεφορτώνονται ομόλογα επιχειρήσεων που θεωρούσαν υψηλού κινδύνου, μεταξύ των οποίων η CoreWeave.

Έτσι τέθηκε σε κίνηση ένας φαύλος κύκλος ρευστοποιήσεων.

Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ένα ομόλογο της CoreWeave με λήξη το 2031 διαπραγματευόταν με απόδοση περισσότερο από 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από εκείνη αντίστοιχων αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Η διαφορά είχε ξεπεράσει το συμβολικό όριο στο οποίο οι επενδυτές αρχίζουν να αντιμετωπίζουν ένα ομόλογο ως τίτλο που βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής χρηματοοικονομικής πίεσης.

«Ο υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνων σε χτυπά στον ώμο και σου λέει ότι έχουμε χάσει αρκετά, δεν μπορούμε να χάσουμε άλλα», δήλωσε ο Τζον Σίχαν, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Osterweis Capital Management.

Η συζήτηση για τη «φούσκα» και οι προειδοποιήσεις Ντράκενμιλερ

Σε μια κλειστή εκδήλωση στην περιοχή Τραϊμπέκα της Νέας Υόρκης, με ακροατήριο κορυφαίες προσωπικότητες της Wall Street, ο θρυλικός επενδυτής Σταν Ντράκενμιλερ συζήτησε με τον διαχειριστή hedge fund Πολ Τούντορ Τζόουνς για το κατά πόσον η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί χρηματιστηριακή φούσκα.

Ο Ντράκενμιλερ δήλωσε ότι η εταιρεία του, Duquesne Family Office, επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη από το 2022.

Όπως ανέφεραν πρόσωπα που παρακολούθησαν τη συζήτηση, ο επενδυτής θεωρεί την AI μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές αλλαγές όλων των εποχών και όχι μια φούσκα.

Ωστόσο, διατύπωσε και επιφυλάξεις για τον κυκλικό χαρακτήρα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι το επενδυτικό του σχήμα είχε περιορίσει την έκθεσή του στον κλάδο.

Σύμφωνα με τους παρευρισκομένους, ο Ντράκενμιλερ υποστήριξε ότι η Nvidia εμφανίζει κέρδη υψηλότερα από εκείνα που θα μπορεί να διατηρήσει μακροπρόθεσμα.

Η τοποθέτησή του υποδήλωνε ότι τα εξαιρετικά υψηλά περιθώρια κέρδους της εταιρείας θα δεχθούν πιέσεις, ενώ οι ανταγωνιστές της θα αποκτήσουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς.

Προειδοποίησε επίσης ότι οι δανειστές και οι επενδυτές ενδέχεται να μην είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κατασκευή όλης της δυναμικότητας κέντρων δεδομένων που προβλέπουν εταιρείες όπως η SpaceX.

Ως ένδειξη επικαλέστηκε τον σκεπτικισμό της αγοράς απέναντι σε άλλες πρόσφατες προσπάθειες άντλησης κεφαλαίων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η AI θα μπορούσε να επιδεινώσει τις ανισότητες πλούτου, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις περιουσίες των στελεχών των τεχνολογικών εταιρειών.

«Εμείς είμαστε πλέον οι μικροί παίκτες στη λέσχη των δισεκατομμυριούχων», ανέφερε, σχολιάζοντας τις αστρονομικές περιουσίες της ελίτ της τεχνητής νοημοσύνης.

Από την πλευρά του, ο Τζόουνς επισήμανε ότι η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει ξεπεράσει τα αντίστοιχα μεγέθη που είχαν καταγράψει η Standard Oil και η AT&T στις περιόδους κορύφωσης της αξίας τους.

Όταν οι αποτιμήσεις εκείνων των εταιρειών είχαν φτάσει σε παρόμοια επίπεδα, αυτό είχε συμπέσει με κορυφώσεις της αγοράς.

Ο δύσκολος Οκτώβριος και οι απώλειες των hedge funds

Ελάχιστοι επενδυτές εμφανίζονταν περισσότερο αισιόδοξοι για την τεχνητή νοημοσύνη από τον Μπεν Χόσκιν.

Ο απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ηλικίας λίγο άνω των 30 ετών, είχε δημιουργήσει μαζί με τον συνεργάτη του, Ντέιβιντ Φιλντ, ένα hedge fund επικεντρωμένο στην AI, μέσω της εταιρείας τους Value Aligned Research Advisors (VARA).

Μέσα σε ενάμιση χρόνο, το επενδυτικό τους σχήμα είχε συγκεντρώσει περίπου 10 δισ. δολάρια, καταγράφοντας κέρδη περίπου 260% από την ίδρυσή του.

Οι δύο επενδυτές υποστηρίζουν ότι επιδιώκουν να εντοπίζουν εταιρείες των οποίων οι δραστηριότητες πρόκειται να μεταμορφωθούν χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στην αγορά, ωστόσο, είχε αρχίσει να κυκλοφορεί μια φήμη ότι η VARA αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα και κινδύνευε να καταρρεύσει.

Τη φήμη είχε ενισχύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μάρτιν Σκρέλι, γνωστός και με το προσωνύμιο «pharma bro».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, στα τέλη Οκτωβρίου, ο Χόσκιν παρουσίασε την επενδυτική του στρατηγική σε μια επίλεκτη ομάδα επενδυτών στο πολυτελές θέρετρο Montage Palmetto Bluff, στη Νότια Καρολίνα.

Στο ακροατήριο βρίσκονταν εκπρόσωποι αρκετών δεκάδων από τις πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου.

Σε ορισμένους από τους παρευρισκομένους, ο Χόσκιν έδειχνε ανεπηρέαστος από τις ανησυχίες.

Σύμφωνα με πρόσωπα που παρακολούθησαν την παρουσίασή του, ανέφερε ότι η VARA κατέγραφε κέρδη 68% από την αρχή του έτους έως και τον προηγούμενο μήνα.

Δεν πέρασε πολύς χρόνος μέχρι να αλλάξει δραματικά η εικόνα.

Οι ανησυχίες για το τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα της Meta, καθώς και για την κατάσταση της βασικής επιχειρηματικής δραστηριότητας της Alphabet, προκάλεσαν ισχυρές πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές.

Η VARA ενημέρωσε τους πελάτες της ότι το hedge fund της είχε καταγράψει απώλειες σχεδόν 33% τον Οκτώβριο, περιορίζοντας τα συνολικά κέρδη από την αρχή του έτους περίπου στο 13%.

Συνολικά, τα hedge funds που επικεντρώνονται στην τεχνολογία υποχώρησαν κατά 12,6% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Στον αντίποδα, η Lakewood του Άντονι Μπότσα προτιμά επιχειρήσεις με προβλέψιμες ταμειακές ροές.

Στις μεγαλύτερες τοποθετήσεις της περιλαμβάνονται μια ευρωπαϊκή εταιρεία συστημάτων συναγερμού κατοικιών και μια επιχείρηση βιομηχανικών επιστρώσεων.

Η Lakewood πραγματοποιεί επίσης ανοικτές πωλήσεις, επενδύοντας στην πτώση των τιμών ορισμένων τίτλων, και συνήθως αποφεύγει δημοφιλείς επενδυτικές τάσεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Η επιλογή του Μπότσα να παραμείνει μακριά από τον ενθουσιασμό της AI σήμαινε ότι είχε χάσει τις τεράστιες αποδόσεις που απολάμβαναν ορισμένοι ανταγωνιστές του τα προηγούμενα χρόνια.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή τον βοήθησε να εμφανίσει καλύτερες επιδόσεις στη διάρκεια της πρόσφατης αναταραχής.

Η Lakewood ενημέρωσε τους πελάτες της ότι κατέγραψε κέρδη 4% τον Οκτώβριο και διψήφια ποσοστιαία απόδοση από την αρχή του έτους.

Οι αμερικανικές εκλογές και ο πολιτικός κίνδυνος για τα data centers

Πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, πολλά hedge funds είχαν τοποθετηθεί με την προσδοκία πτώσης της αγοράς, αναμένοντας νίκες των Δημοκρατικών, σύμφωνα με χρηματιστές.

Αρκετοί υποψήφιοι είχαν πραγματοποιήσει εκστρατείες με βασικό αίτημα τον περιορισμό της επέκτασης των κέντρων δεδομένων.

Η σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών δημιούργησε ερωτήματα για το κατά πόσον η ταχεία ανάπτυξη αυτών των υποδομών θα μπορούσε να συνεχιστεί ανεμπόδιστα.

Ο διαχειριστής hedge fund Μπραντ Γκέρστνερ πέρασε τη βραδιά των εκλογών στην Όπερα του Σαν Φρανσίσκο, μαζί με τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και άλλες προσωπικότητες της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθώντας τον Γάμο του Φίγκαρο του Μότσαρτ.

Ο Γκέρστνερ είχε ήδη αρχίσει να προβληματίζεται για την κατάσταση των επενδύσεων στην AI.

Αφού είχε αποκομίσει μεγάλα κέρδη από μετοχές εταιρειών μνήμης και ημιαγωγών, είχε καταλήξει στην εκτίμηση ότι η αγορά είχε κινηθεί υπερβολικά ανοδικά.

Η εταιρεία του, Altimeter Capital Management, είχε αποχωρήσει από την επένδυσή της στην CoreWeave και είχε περιορίσει τις συμμετοχές της σε άλλες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης τους προηγούμενους μήνες.

Ο Γκέρστνερ ανέφερε ως βασικές προκλήσεις για τις επενδύσεις σε υποδομές AI τους πιθανούς νέους κανονισμούς μετά τις εκλογές, τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού για τα κέντρα δεδομένων και άλλα έργα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχικών δεικτών υποχώρησαν έντονα μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, αλλά ανέκαμψαν γρήγορα.

Στη συνέχεια κινήθηκαν ανοδικά την προηγούμενη εβδομάδα, μετά το κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές στις 5 Νοεμβρίου.

Ο Τζέιμς Βαν Γκέλεν, 34 ετών, δημιούργησε το 2023 το δημοφιλές ενημερωτικό δελτίο Citrini Research στην πλατφόρμα Substack και έχει διατυπώσει ορισμένες τολμηρές προβλέψεις για την τεχνητή νοημοσύνη.

Στις 4 Νοεμβρίου, στον απόηχο των εκλογών, αναδιάρθρωσε πλήρως το ευρέως παρακολουθούμενο υποδειγματικό χαρτοφυλάκιό του.

Υποστήριξε ότι το ανοδικό ράλι που τροφοδοτούνταν από τις προσδοκίες των επενδυτών και είχε οδηγήσει σε άνοδο σχεδόν τα πάντα, από τις εταιρείες εξοπλισμού AI έως τους ημιαγωγούς και τα κέντρα δεδομένων, κατά την τελευταία τριετία, είχε πλέον ολοκληρωθεί.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να έχει τελειώσει το επενδυτικό στοίχημα της AI».

Αντίθετα, όπως είπε, «απλώς πρόκειται να μετατραπεί σε ένα διαφορετικό είδος επένδυσης».

Οι επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες μέσα στις ρευστοποιήσεις

Παρά τα προβλήματα που συσσωρεύονταν καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, οι χρηματιστές δήλωσαν ότι αιφνιδιάστηκαν από το μέγεθος της κατάρρευσης των τεχνολογικών μετοχών δύο ημέρες μετά τις εκλογές.

Ένας διαχειριστής hedge fund, εξαντλημένος από τη φρενήρη δραστηριότητα της αγοράς εκείνης της ημέρας, δήλωσε ότι ακύρωσε ένα προγραμματισμένο δείπνο και πήρε το υπνωτικό φάρμακο Ambien για να κοιμηθεί και να ανακτήσει δυνάμεις ενόψει της επόμενης συνεδρίασης.

Ανέφερε ότι έχει προσθέσει ορισμένες θέσεις αντιστάθμισης κινδύνου στο χαρτοφυλάκιό του, αλλά εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Πολλοί ακόμη επενδυτές δεν είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν το μεγάλο επενδυτικό στοίχημα της AI.

Οι ιδιώτες επενδυτές τοποθέτησαν σημαντικά κεφάλαια στις μετοχές της Nvidia την Τρίτη, ακόμη και ενώ οι πιέσεις προς την εταιρεία εντείνονταν εξαιτίας των προβλημάτων του Χουάνγκ.

Η μετοχή υποχώρησε, ωστόσο η συγκεκριμένη ημέρα καταγράφηκε ως η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία ως προς τις αγορές μετοχών Nvidia από ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με τη Vanda Research.

Ο Μίτσελ Γκριν, ιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Lead Edge Capital, χαρακτήριζε εδώ και μήνες την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης ως χρηματιστηριακή φούσκα.

Ωστόσο, όταν η αγορά κατέρρευσε μετά τις εκλογές, ο Γκριν, μεταξύ των επενδυτών των κεφαλαίων του οποίου περιλαμβάνεται ο Στιβ Κοέν, διέκρινε μια ευκαιρία.

Προς το τέλος μιας εξαιρετικά ταραχώδους εβδομάδας, έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ομάδα του, ζητώντας να εξετάσουν την αγορά μετοχών όπως η Micron και άλλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

«Όταν όλοι θέλουν να πουλήσουν κάτι, εμείς πρέπει να το εξετάζουμε», δήλωσε ο Γκριν.