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Με σημαντικά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στηWall Street, με τον Nasdaq να πρωταγωνιστεί στην άνοδο, καθώς το ισχυρό ράλι των τεχνολογικών μετοχών, με αιχμή τις SpaceX, Tesla και Nvidia, αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,69% στις 52.857 μονάδες με τους επενδυτές να συνεχίζουν να στρέφονται εκ νέου σε μετοχές ανάπτυξης, ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,58% στις 7.757 μονάδες ενώ ο τεχνολογικό Nasdaq κατέγραψε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,05% στις 26.702 μονάδες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων την ίδια στιγμή παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν νέα οικονομικά στοιχεία που θα μπορούσαν να προσφέρουν σαφέστερη εικόνα για την πορεία της οικονομίας των ΗΠΑ, ενόψει της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε κατά λιγότερο από μία μονάδα βάσης, στο 5,109%. Αντίθετα, η απόδοση του 2ετούς, ενισχύθηκε κατά λιγότερο από μία μονάδα βάσης, φτάνοντας στο 4,791%. Την ίδια ώρα, η απόδοση του 30ετούς σημείωσε πτώση άνω της μίας μονάδας βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,41%.

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος διαδραμάτισαν τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα της SpaceX, αλλά και οι πληροφορίες για πιθανή συγχώνευσή της με την Tesla, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές αναζητούν νέους καταλύτες μετά τις πρόσφατες πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Η SpaceX αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για το AI

Η μετοχή της SpaceX κατέγραψε άλμα άνω του 7%, μετά την ανακοίνωση ότι τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 161% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και επαναφέροντας στο επίκεντρο τις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ενισχύθηκε περαιτέρω από τη δήλωση του Έλον Μασκ ότι η SpaceX και η Tesla έχουν συγκροτήσει ειδικές επιτροπές για να εξετάσουν το ενδεχόμενο συγχώνευσης. Η μετοχή της Tesla ενισχύεται περισσότερο από 3%, εν αναμονή της ανακοίνωσης των δικών της τριμηνιαίων αποτελεσμάτων.

Ιδιαίτερη σημασία απέκτησε η επίδοση των δραστηριοτήτων τεχνητής νοημοσύνης της SpaceX, οι οποίες παρουσίασαν εννεαπλάσια ανάπτυξη, προσφέροντας νέα επιχειρήματα στους επενδυτές που εξακολουθούν να πιστεύουν στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του AI.

Η θετική επίδραση ήταν άμεση στις εταιρείες ημιαγωγών. Η AMD κατέγραψε άνοδο σχεδόν 4%, ενώ η Nvidia ενισχύθηκε περισσότερο από 2%, αποτελώντας μάλιστα τη μεγαλύτερη επιμέρους θετική συνεισφορά στην άνοδο του Nasdaq.

Η SpaceX ακολουθεί στη δεύτερη θέση, ενώ κέρδη άνω του 2% σημείωσαν επίσης οι Micron Technology και Marvell Technology. Ο δείκτης VanEck Semiconductor ETF (SMH) ενισχύεται κατά 2%, αποτυπώνοντας την ευρύτερη επιστροφή των αγοραστών στον κλάδο των τσιπ.

Οι ανησυχίες για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Παρά την ανοδική αντίδραση, οι προβληματισμοί σχετικά με τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δεν έχουν εξαφανιστεί.

Το τελευταίο διάστημα, οι επενδυτές εστιάζουν ολοένα περισσότερο στη χρηματοδότηση των υποδομών AI μέσω δανεισμού και στο κατά πόσο η πραγματική ζήτηση μπορεί να δικαιολογήσει τις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες των τεχνολογικών ομίλων.

Ο Joe Zidle, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Cresset, εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της SpaceX δείχνουν πως ο κλάδος εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι παραμένει ο κίνδυνος υπερβολικού ενθουσιασμού και υπερτίμησης των εταιρειών.

Κατά την εκτίμησή του, η τρέχουσα περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων ενδέχεται να αποδείξει ότι η ισχυρή ζήτηση που καταγράφει η SpaceX δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, αλλά ευρύτερη τάση στον τεχνολογικό κλάδο.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Barclays διακρίνει πιθανές βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες στην αγορά εταιρικών ομολόγων τεχνολογίας, παρά τη διεύρυνση των πιστωτικών περιθωρίων λόγω των ανησυχιών για τις δαπάνες AI.

Ο αναλυτής Andrew Keches επισημαίνει ότι η ζήτηση παραμένει εξαιρετικά ισχυρή και ότι τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν μέρος της εμπιστοσύνης. Ωστόσο, διατηρεί επιφυλακτική μεσοπρόθεσμη στάση, εκτιμώντας ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης θα συνεχίσει να επιβαρύνει τον κλάδο έως το 2027.

Στο μικροσκόπιο Meta και Tesla – Βουτιά για Netflix

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων της Meta και της Tesla, οι οποίες αναμένονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Η Meta βρίσκεται στο επίκεντρο και λόγω της πρόσφατης παρουσίασης του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Muse Wonder, που διατίθεται αποκλειστικά σε συνδρομητές.

Αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινώσουν επίσης η IBM και η Southwest Airlines, ενώ στις 28 Οκτωβρίου ακολουθούν οι Alphabet και Microsoft. Η Apple έχει προγραμματίσει τις δικές της ανακοινώσεις για τις 2 Νοεμβρίου.

Στον αντίποδα της τεχνολογικής ανόδου, η Netflix υποχώρησε περισσότερο από 5%, καθώς οι προβλέψεις της για τα ετήσια έσοδα διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών. Η εταιρεία περιόρισε επίσης την πρόβλεψή της για τα διαφημιστικά έσοδα του συνόλου της χρονιάς.

Ρεκόρ για Berkshire, άνοδος σε Zoom και United

Ξεχωριστή είναι η εικόνα της Berkshire Hathaway, καθώς τόσο οι μετοχές κατηγορίας Α όσο και εκείνες κατηγορίας Β σημειώνουν νέα υψηλά 52 εβδομάδων.

Οι μετοχές Β ενισχύονται κατά 0,5%, στα 543 δολάρια, ενώ οι μετοχές Α σημειώνουν άνοδο 0,6%, στα 814.594 δολάρια, συνεχίζοντας την ισχυρή πορεία του επενδυτικού ομίλου μετά το δεκαήμερο ανοδικό σερί που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Στον αεροπορικό κλάδο, η United Airlines ενισχύεται περισσότερο από 4%, παρά τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος καυσίμων και τις χαμηλότερες προβλέψεις κερδοφορίας για το τέταρτο τρίμηνο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα-ρεκόρ 17,9 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 17%, αλλά οι δαπάνες καυσίμων εκτινάχθηκαν κατά 62% σε ετήσια βάση, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που δημιουργούν οι υψηλές ενεργειακές τιμές.

Κέρδη και στα κρυπτονομίσματα

Η βελτίωση της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου αποτυπώνεται και στην αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να ενισχύεται περισσότερο από 2%, ξεπερνώντας τα 84.000 δολάρια.

Η άνοδος συμπαρασύρει τις εταιρείες του κλάδου, με τη Strategy να κερδίζει 7%, τη MARA Holdings περισσότερο από 3% και τη Riot Platforms 2%.

Παράλληλα, η Bloom Energy ενισχύθηκε άνω του 6% ενόψει των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της, ενώ η Roivant Sciences κερδίζει περισσότερο από 4% μετά τα θετικά αποτελέσματα κλινικών δοκιμών για πειραματική θεραπεία οφθαλμικής πάθησης.