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Τα αρχικά της κέρδη απώλεσε η Wall Street και στη συνεδρίαση της Πέμπτης, συμπληρώνοντας έτσι ένα θεαματικό εξαήμερο καθοδικό σερί. Το πρώτο ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων έπληξε τον Dow Jones, ωστόσο το κύμα πωλητών γρήγορα γενικεύτηκε σε όλους τους δείκτες. Μάλιστα, ο Nasdaq υποχωρεί παρά και τη δυναμική έναρξη διαπραγμάτευσης της Anthropic στον τεχνολογικό δείκτη και μάλιστα με υψηλότερη της αναμενόμενης τιμής εκκίνησης στα 111,50 δολάρια.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones καταγράφει νέα σημαντική πτώση 2,01% στις 49.190 μονάδες και ο S&P 500 υποχωρεί 1,50% στις 7.213 μονάδες. Αντιστοίχως και ο Nasdaq γύρισε έντονα πτωτικά με απώλειες 1,51% στις 24.031 μονάδες.

Σαν βαρίδι για τον Dow λειτουργεί η Walmart, μετά τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε, με τις απώλειες στη μετοχή του γίγαντα του λιανεμπορίου να συμπαρασύρει όλο τον κλάδο αναζωπυρώνοντας τους φόβους της αγοράς για τις επιπτώσεις που έχει η ακρίβεια και ο πληθωρισμός στην αγοραστική δύναμη των Αμερικανών καταναλωτών.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται, επίσης, στην πορεία που θα ακολουθήσει η εταιρεία πίσω από το Claude, όταν πραγματοποιήσει σε λίγες ώρες το ντεμπούτο της στο Nasdaq, με χρηματιστηριακό σύμβολο ANT. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης καθόρισε την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς της στα 83 δολάρια ανά μετοχή, πάνω από το αναμενόμενο εύρος τιμών, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα και μίλησε στο CNBC την Τετάρτη.

Η μετοχή της Anthropic αναμένεται να καταγράψει άνοδο 25% κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσής της, σύμφωνα με τις ενδείξεις από τις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αορίστου διάρκειας (perpetual futures). Η ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές αναμένεται να είναι ακόμη ισχυρότερη από εκείνη που είχε καταγραφεί στην περίπτωση της SpaceX, σύμφωνα με τη Vanda Research.

Η υψηλότερη των προσδοκιών τιμολόγηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς έδωσε ώθηση και στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο. Οι μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών Nvidia και Advanced Micro Devices ενισχύονται κατά 1,5% και 2,6%, αντίστοιχα. Η Micron Technology καταγράφει άνοδο σχεδόν 5%, ενώ οι τεχνολογικοί κολοσσοί Microsoft και Meta Platforms σημειώνουν επίσης κέρδη άνω του 1%.

Η Anthropic αύξησε επίσης το μέγεθος της δημόσιας προσφοράς της, διαθέτοντας περίπου 980 εκατομμύρια μετοχές και αντλώντας συνολικά 81,3 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τη SpaceX, η οποία είχε πραγματοποιήσει τον Ιούνιο τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά που είχε καταγραφεί μέχρι τότε.

Στη βελτίωση του κλίματος στον κλάδο των ημιαγωγών συνέβαλε επίσης η επανέναρξη της έκδοσης ορισμένων αδειών για κέντρα δεδομένων στο Τέξας, περιορίζοντας τους φόβους για μια ευρύτερη επιβράδυνση της ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Πάντως, η αγορά έχει γίνει πιο επιφυλακτική απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη το τελευταίο διάστημα, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στο κατά πόσον οι υψηλές δαπάνες για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών θα μεταφραστούν σε ουσιαστικά κέρδη. Το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο iShares AI Innovation and Tech Active ETF (BAI) έχει υποχωρήσει κατά 11% αυτόν τον μήνα, ενώ η Nvidia, η οποία αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και βρίσκεται αντιμέτωπη με δυσκολίες, έχει χάσει 26%, καθώς η εταιρεία διαχειρίζεται τις συνέπειες της παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ. Η μετοχή της CoreWeave, εταιρείας παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους νέας γενιάς (neocloud), της οποίας οι αποδόσεις των ομολόγων είχαν ξεπεράσει το 16% νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έχει επίσης υποχωρήσει σχεδόν 13% μόνο τον Νοέμβριο.

«Θα αποτελέσει ένα σημαντικό βαρόμετρο για τη διάθεση των επενδυτών απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε η Κάλι Κοξ, διευθύντρια επενδυτικής στρατηγικής της Plancorp, αναφερόμενη στην αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic. «Οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης έχουν απεγνωσμένα ανάγκη από έναν ευνοϊκό άνεμο… Η Wall Street χρειάζεται ένα σημάδι ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να πιστεύουν στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, πέρα από τις ήδη υψηλές προσδοκίες».

«Η δυσκολία με αυτή την εκτίμηση είναι ότι οι αρχικές δημόσιες προσφορές που συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον σπάνια έχουν καλή πορεία αμέσως μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, ιδιαίτερα στις μέρες μας, όταν κάθε εταιρεία φαίνεται να ανταγωνίζεται για ένα περιορισμένο απόθεμα κεφαλαίων προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη στρατηγική της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε.

«Παρότι δεν θα με εξέπληττε αν η χρηματιστηριακή αγορά επηρεαζόταν από την πορεία της Anthropic, θα συνιστούσα στους επενδυτές να είναι προσεκτικοί και να μην επιχειρούν να εξαγάγουν υπερβολικά συμπεράσματα από ένα και μόνο γεγονός», κατέληξε.