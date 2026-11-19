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Μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία των διεθνών κεφαλαιαγορών σηματοδοτεί η είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο, με την εταιρεία πίσω από το Claude να αντλεί το πρωτοφανές ποσό των 107,3 δισ. δολαρίων μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης. Η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή όλων των εποχών έρχεται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων για τις τεχνολογικές μετοχές, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις από την ανεπίσημη αγορά παραπέμπουν σε άλμα έως 26% για τη μετοχή κατά το ντεμπούτο της στον Nasdaq την Πέμπτη.

Η δημόσια προσφορά συγκέντρωσε ζήτηση σχεδόν επτά φορές μεγαλύτερη από τον διαθέσιμο αριθμό μετοχών, με επενδυτές από τη Wall Street, το Λονδίνο και το Τόκιο να επιδιώκουν συμμετοχή σε μια εταιρεία που φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για τη χρηματιστηριακή αποτίμηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic και οι επτά συνιδρυτές της διέθεσαν συνολικά 980 εκατ. μετοχές προς 83 δολάρια η καθεμία, ξεπερνώντας το αρχικό εύρος διάθεσης των 70 έως 78 δολαρίων. Από αυτές, 956,4 εκατ. μετοχές διατέθηκαν από την ίδια την εταιρεία και 23,6 εκατ. από τους συνιδρυτές της, με το βασικό σκέλος της δημόσιας προσφοράς να ανέρχεται σε 81,3 δισ. δολάρια.

Ακόμη και χωρίς την πρόσθετη ιδιωτική τοποθέτηση των 26 δισ. δολαρίων, η Anthropic ξεπέρασε το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ της SpaceX, η οποία είχε αντλήσει 75 δισ. δολάρια.

Στα 1,5 τρισ. δολάρια η αποτίμηση – Άνοδος έως 26% στην ανεπίσημη αγορά

Η εισαγωγή της Anthropic πραγματοποιείται με πλήρως απομειωμένη αποτίμηση περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων, τοποθετώντας την εταιρεία ανάμεσα στις 15 μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις παγκοσμίως βάσει χρηματιστηριακής αξίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, η εταιρεία βρίσκεται σε αντίστοιχα επίπεδα αποτίμησης με την Tesla, ξεπερνώντας την Eli Lilly.

Η αποτίμηση αυτή είναι χαμηλότερη από τα 2 τρισ. δολάρια που είχαν συζητηθεί πριν από μερικούς μήνες, αλλά σημαντικά υψηλότερη από το 1,1 τρισ. δολάρια που είχαν προτείνει ορισμένοι παράγοντες της Wall Street κατά τη διάρκεια της πρόσφατης υποχώρησης των τεχνολογικών μετοχών.

Την ίδια στιγμή, η ανεπίσημη διαπραγμάτευση παραπέμπει σε ιδιαίτερα ισχυρή υποδοχή της μετοχής.

Παράγωγα που προσφέρει η διαδικτυακή χρηματιστηριακή πλατφόρμα IG International υποδήλωναν το πρωί της Πέμπτης, ώρα Χονγκ Κονγκ, χρηματιστηριακή αξία περίπου 1,35 τρισ. δολαρίων, που αντιστοιχεί σε άνοδο άνω του 24% από την τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων.

Στην πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Hyperliquid, τα αέναα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (perpetual futures) που συνδέονται με την Anthropic διαπραγματεύονταν κοντά στα 102 δολάρια, δηλαδή με premium περίπου 22%.

Μέχρι τις 12:35 το μεσημέρι στο Χονγκ Κονγκ, η αξία των συναλλαγών στα συγκεκριμένα παράγωγα είχε ξεπεράσει τα 155 εκατ. δολάρια, ενώ οι συνολικές ανοιχτές θέσεις υπερέβαιναν τα 388 εκατ. δολάρια.

Στη Γερμανία, η χρηματιστηριακή εταιρεία Lang & Schwarz εμφάνισε την Τετάρτη ενδεικτική τιμή έως 105 δολάρια για τη μετοχή, υποδηλώνοντας άνοδο περίπου 26%.

Οι συγκεκριμένες ενδείξεις προέρχονται από διαφορετικές μορφές ανεπίσημης διαπραγμάτευσης και δεν αποτελούν ακόμη τιμές της κανονικής χρηματιστηριακής συνεδρίασης.

Ζήτηση επτά φορές μεγαλύτερη από την προσφορά

Το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών είχε φανεί ήδη κατά τη διαδικασία διάθεσης των μετοχών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι προσφορές για συμμετοχή στην IPO πλησίασαν το επταπλάσιο των διαθέσιμων μετοχών, με επενδυτές από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου να διεκδικούν μερίδιο στην εταιρεία.

Η Anthropic είχε αρχικά προγραμματίσει να διαθέσει 801,4 εκατ. νέες μετοχές, ενώ οι επτά συνιδρυτές της προσέφεραν επιπλέον 23,6 εκατ. μετοχές, με ενδεικτικό εύρος τιμής από 70 έως 78 δολάρια.

Η τελική προσφορά διευρύνθηκε σημαντικά, με την εταιρεία να διαθέτει 956,4 εκατ. μετοχές και την τιμή να καθορίζεται στα 83 δολάρια.

Τραπεζίτες είχαν ενημερώσει υποψήφιους επενδυτές ότι η Anthropic θα έδινε προτεραιότητα σε υφιστάμενους χρηματοδότες της, με αποτέλεσμα ορισμένοι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μικρότερη κατανομή μετοχών από εκείνη που ανέμεναν.

Παράλληλα, ορισμένοι επενδυτές άρχισαν να προσφέρουν μέρος των μετοχών που εξασφάλισαν στην IPO σε άλλους ενδιαφερόμενους, επιδιώκοντας να αποκομίσουν πρόσθετες προμήθειες και να περιορίσουν τον κίνδυνο πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

Άλλοι, που ήδη κατείχαν μετοχές της Anthropic πριν από τη δημόσια προσφορά, αναζητούσαν αγοραστές μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού.

Google, Microsoft, AMD και Nvidia στην ιδιωτική τοποθέτηση

Σημαντικό μέρος της ιστορικής συναλλαγής αποτελεί η ιδιωτική τοποθέτηση 26 δισ. δολαρίων, στην οποία συμμετέχουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας.

Μεταξύ των επενδυτών βρίσκονται η Google της Alphabet, η Microsoft, η AMD και η Nvidia.

Η τελευταία πρόκειται να αποκτήσει μετοχές της Anthropic αξίας 10 δισ. δολαρίων, παρά το γεγονός ότι η δική της μετοχή έχει βρεθεί στο επίκεντρο των πρόσφατων ρευστοποιήσεων στη Wall Street.

Η εισαγωγή σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές προσεγγίζουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Μέχρι πρόσφατα, το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν κυρίως στους κατασκευαστές ημιαγωγών και στους παρόχους των υποδομών που απαιτούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων μοντέλων.

Πλέον, το ενδιαφέρον διευρύνεται προς τις ίδιες τις εταιρείες που αναπτύσσουν πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακούς βοηθούς και αυτόνομους πράκτορες, οι οποίοι ενσωματώνονται ολοένα περισσότερο στις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση, στη δημόσια διοίκηση και στην υγειονομική περίθαλψη.

Η Anthropic γίνεται η πρώτη εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (frontier AI lab) που εισέρχεται στο χρηματιστήριο, αποκτώντας προβάδισμα έναντι της ανταγωνίστριας OpenAI, η οποία δεν σχεδιάζει δημόσια εγγραφή πριν από το 2027.

Η IPO μέσα στο sell-off της τεχνολογίας

Παρά το εντυπωσιακό επενδυτικό ενδιαφέρον, η συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή για τον τεχνολογικό κλάδο.

Ο Nasdaq 100 έχει υποχωρήσει κατά 4,4% την τελευταία εβδομάδα, έως το κλείσιμο της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις αποτιμήσεις και τις προοπτικές των μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia συμπλήρωσε την Τετάρτη πέμπτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 2,9%, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε αποτελέσματα υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Συνολικά, η μετοχή της έχει χάσει 26% μέσα στον Νοέμβριο, μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της και την ενίσχυση των ανησυχιών για επιβράδυνση των δαπανών στον τεχνολογικό τομέα.

Ωστόσο, η ανακοίνωση της τιμής διάθεσης της Anthropic έδωσε ώθηση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών δεικτών.

Τα futures του Nasdaq 100 ενισχύθηκαν έως 1,5%, ενώ εκείνα του S&P 500 σημείωσαν άνοδο έως 0,8%. Κατά τις πρώτες ώρες της ασιατικής συνεδρίασης της Πέμπτης, τα συμβόλαια του Nasdaq 100 κατέγραφαν άνοδο 0,9%, παρά τις απώλειες των τεχνολογικών μετοχών στην Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα.

Την ίδια στιγμή, οι μετοχές των εταιρειών που εισήχθησαν φέτος στα αμερικανικά χρηματιστήρια εμφανίζουν μεσοσταθμικές απώλειες περίπου 4%, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Ντάριο Αμοντέι: «Να μην αξίζει η εταιρεία ούτε ένα δολάριο περισσότερο από την πραγματική της αξία»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, (κεντρική φωτο) εμφανίστηκε να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη μακροπρόθεσμη αξία της εταιρείας παρά στη συγκυρία της χρηματιστηριακής εισαγωγής.

Μιλώντας την περασμένη Παρασκευή σε εκδήλωση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, ανέφερε ότι η εταιρεία δεν προβληματίστηκε ιδιαίτερα για την ακριβή χρονική στιγμή της εισαγωγής.

«Δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα το πότε ακριβώς, ποιον μήνα ή ποια ημέρα, ούτε υπό ποιες συνθήκες της αγοράς θα εισαχθούμε στο χρηματιστήριο», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, η σημαντικότερη συμβουλή που έλαβε στη διάρκεια της διαδικασίας ήταν: «Μην επιτρέψεις ποτέ η εταιρεία σου να αξίζει έστω και ένα δολάριο περισσότερο από όσο πραγματικά αξίζει».

Η εισαγωγή αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την προσωπική περιουσία των επτά συνιδρυτών της Anthropic, συμπεριλαμβανομένου του Αμοντέι, καθώς και πολλών εργαζομένων της.

Παράλληλα, σημαντικά κέρδη αναμένονται για τους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων που είχαν στηρίξει την εταιρεία στα προηγούμενα στάδια ανάπτυξής της, μεταξύ των οποίων οι Iconiq, Coatue Management και Spark Capital, με την τελευταία να διαθέτει και θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Έσοδα με εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης

Η Anthropic, η οποία δεν έχει ακόμη συμπληρώσει έξι χρόνια λειτουργίας, έχει προσελκύσει επενδυτές χάρη στη στρατηγική εστίασή της στους εταιρικούς πελάτες και στη ραγδαία αύξηση των εσόδων της.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέθεσε στις ρυθμιστικές αρχές, ο ετησιοποιημένος ρυθμός εσόδων της έφθασε τα 81 δισ. δολάρια στις 31 Οκτωβρίου, αυξημένος κατά 10 δισ. δολάρια σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει την ετήσια δυναμική των εσόδων με βάση μικρότερη χρονική περίοδο και όχι τα έσοδα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε ένα πλήρες οικονομικό έτος.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας έχει διαδραματίσει το Claude Code, ο ψηφιακός βοηθός προγραμματισμού που χρησιμοποιείται ευρέως από επαγγελματίες ανάπτυξης λογισμικού.

Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, η εφαρμογή έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και από μηχανικούς της NASA.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, η Anthropic διέθετε περισσότερους από 11.900 πελάτες που απέφεραν ο καθένας τουλάχιστον 100.000 δολάρια σε έσοδα σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, έναντι περίπου 1.500 αντίστοιχων πελατών το 2025.

Η εταιρεία επιδιώκει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε περισσότερους επαγγελματικούς τομείς, από τις νομικές υπηρεσίες έως την υγειονομική περίθαλψη.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs προβλέπουν ότι τα έσοδα της Anthropic θα μπορούσαν να φθάσουν περίπου τα 685 δισ. δολάρια έως το 2030.

Το βάρος των 901 δισ. δολαρίων σε υποδομές AI

Η διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης προϋποθέτει τεράστιες επενδύσεις σε υπολογιστικές υποδομές.

Οι οικονομικές δεσμεύσεις της Anthropic έχουν αυξηθεί σε σχεδόν 901 δισ. δολάρια, με το μεγαλύτερο μέρος τους να αφορά σε υπολογιστική ισχύ και ημιαγωγούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.

Από αυτό το ποσό, περίπου 71 δισ. δολάρια αφορούν στην περίοδο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Πρόκειται για ποσό μεγαλύτερο από τη χρηματιστηριακή αξία περίπου των δύο τρίτων των εταιρειών του S&P 500, εάν αυτές εξεταστούν μεμονωμένα.

Η διαχείριση αυτών των υποχρεώσεων θα αποτελέσει βασική πρόκληση για την Anthropic, καθώς η εταιρεία θα πρέπει να διατηρήσει τον ταχύ ρυθμό ανάπτυξης των προϊόντων της και παράλληλα να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες κεφαλαιακές της ανάγκες.

Οι προκλήσεις για τα περιθώρια κέρδους και ο ανταγωνισμός από την Κίνα

Η είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο θα αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική δοκιμασία για το κατά πόσον οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν υψηλές αποτιμήσεις για άμεση έκθεση στα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι πρώτες ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας θα εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά ως προς τις πιέσεις που ενδέχεται να ασκήσουν στα περιθώρια κέρδους τα φθηνότερα μοντέλα ανοιχτών βαρών (open-weight models), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναπτύσσονται από κινεζικές εταιρείες.

«Ακόμη και μετά την πρόσφατη μείωση κατά 20% στις χρεώσεις ανά token για ορισμένα μοντέλα, η επέκταση της εταιρείας πέρα από τους βοηθούς προγραμματισμού, σε άλλες σύνθετες εργασίες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, θα μπορούσε να οδηγήσει τα έσοδα περίπου στα 200 δισ. δολάρια έως το 2028, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας», ανέφεραν οι αναλυτές του Bloomberg Intelligence, Μαντίπ Σινγκ και Γουίλιαμ Τονγκ.

Γιατί η Anthropic επιμένει σε ένα Claude χωρίς διαφημίσεις

Η δέσμευση της Anthropic για ασφαλή και υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να περιορίσει ορισμένες δυνητικές πηγές εσόδων.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι το Claude θα παραμείνει χωρίς διαφημίσεις, επιδιώκοντας την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών.

«Μόλις η διαφήμιση ενταχθεί στους στόχους εσόδων μιας εταιρείας, συνήθως αυξάνεται η πίεση για τη μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών», ανέφεραν οι συνιδρυτές της Anthropic σε επιστολή προς τους επενδυτές.

«Επιλέξαμε να μην εισαγάγουμε αυτή την πίεση στο Claude», υπογράμμισαν.

Η Anthropic λειτουργεί ως Public Benefit Corporation, μια εταιρική μορφή που επιδιώκει να εξισορροπεί τα συμφέροντα των μετόχων με το ευρύτερο κοινωνικό όφελος.

Στη δομή εταιρικής διακυβέρνησής της περιλαμβάνεται το Long-Term Benefit Trust, το οποίο διαθέτει την εξουσία να εκλέγει και να απομακρύνει την πλειονότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την ιστορική δημόσια προσφορά συντόνισαν οι Goldman Sachs και Morgan Stanley, με τη συμμετοχή ακόμη 20 τραπεζών.

Η μετοχή της Anthropic αναμένεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευσή της την Πέμπτη στον Nasdaq Global Select Market, με χρηματιστηριακό σύμβολο ANT.