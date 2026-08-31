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(Last update 18:00)

Με απώλειες ξεκίνησε η εβδομάδα στη Wall Street μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για πρώτη φορά έπειτα από έναν μήνα.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones καταγράφει πτώση 0,64% στις 53.216 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,48% στις 7.674 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που υποχωρεί κατά 0,41% στις 26.295 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, το 2ετές κινείται πτωτικά στο 4,32%, σε αντίθεση με το 10ετές που καταγράφει άνοδο στο 4,75%.

Την Κυριακή, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο MS NOW ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτές ρουκετών στο ιρανικό νησί Λαράκ.

Η επίθεση της Κυριακής ήταν το πρώτο πλήγμα των ΗΠΑ κατά ιρανικών θέσεων που αναγνωρίστηκε δημοσίως από τα τέλη Ιουλίου, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Τεχεράνη επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία ως αντίποινα.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται περισσότερο από 3%, πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, σημειώνουν άνοδο κοντά στο 3%, ξεπερνώντας τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή έχει συμβάλει στις έντονες διακυμάνσεις των αγορών τον Αύγουστο, ωστόσο η Wall Street βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τροχιά ευρείας ανόδου για τον μήνα, με τον τεχνολογικό κλάδο να ηγείται των κερδών.

Ο Dow ενισχύεται κατά 2,1% από την αρχή του μήνα, με τον δείκτη να οδεύει προς την πέμπτη διαδοχική μηνιαία άνοδό του. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite κατευθύνονταν προς την πρώτη μηνιαία άνοδό τους από τον Μάιο, με κέρδη περίπου 3% και 4%, αντίστοιχα. Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow κατέγραψαν επίσης ιστορικά υψηλά νωρίτερα τον Αύγουστο.

Ο τεχνολογικός κλάδος πρωταγωνίστησε στην άνοδο αυτόν τον μήνα, με τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να υπεραποδίδουν. Ο τεχνολογικός κλάδος του S&P 500 ενισχύεται σχεδόν κατά 6% μέσα στον μήνα. Η Nvidia έχει σημειώσει άνοδο άνω του 8%, ενώ η Microsoft και η Micron Technology έχουν ενισχυθεί κατά 10% και 13%, αντίστοιχα.

Παρά ταύτα, ο Αύγουστος παραμένει ένας μήνας έντονων αναταράξεων, καθώς οι φόβοι για τον πληθωρισμό οδήγησαν τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών ετών. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επιχείρησε να ανακόψει τις μαζικές πωλήσεις ομολόγων, ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τις επαναγορές χρέους, ωστόσο οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, δήλωσε επίσης την Παρασκευή ότι ανησυχεί για τον πληθωρισμό, σημειώνοντας ότι «παρότι οι φετινές καλοκαιρινές μετρήσεις [του πληθωρισμού] ήταν καλύτερες από το αναμενόμενο, δεν με πείθουν ότι οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά».

Οι επενδυτές θα αποκτήσουν αυτή την εβδομάδα σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση της οικονομίας, με την έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου να αναμένεται την Παρασκευή. Στο πρόγραμμα βρίσκονται επίσης τα μηνιαία στοιχεία για τους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

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