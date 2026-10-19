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(last update 18:00)

Η Wall Street επιχειρεί να ανακτήσει μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας, με τις τεχνολογικές μετοχές να ηγούνται της αντίδρασης και τους επενδυτές να αναζητούν ευκαιρίες μετά το εκτεταμένο κύμα ρευστοποιήσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,63% στις 7.707 μονάδες και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά 1,41% στις 26.507 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχωρεί οριακά κατά 0,05% και διαπραγματεύεται στις 51.974 μονάδες.

Το rebound ακολουθεί έπειτα από μία ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα για τις αμερικανικές αγορές, κατά την οποία ο S&P 500 έχασε σχεδόν 2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τα τέλη Ιουνίου. Ακόμη ισχυρότερο ήταν το πλήγμα στον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος σημείωσε απώλειες άνω του 6%, στη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025.

Στο επίκεντρο της ανοδικής αντίδρασης βρίσκονται οι μετοχές που είχαν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις κατά το πρόσφατο sell off. Η CoreWeave, μία από τις εταιρείες που έχουν συνδεθεί στενά με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνει άνοδο περίπου 6,6%, έπειτα από εβδομαδιαίες απώλειες που ξεπέρασαν το 25%. Ανοδικά κινούνται επίσης οι μετοχές των Broadcom και Micron, με κέρδη άνω του 3%, ενώ η Nvidia και η Amazon ενισχύονται περισσότερο από 2%. Η Intel καταγράφει άνοδο περίπου 4,2%, μετά την αναβάθμιση της επενδυτικής σύστασης από την JPMorgan σε «neutral» από «underweight». Θετική εικόνα παρουσιάζει και η Advanced Micro Devices (AMD), με κέρδη περίπου 3%.

Παρά την ανοδική αντίδραση, οι ανησυχίες που προκάλεσαν τις πρόσφατες ρευστοποιήσεις παραμένουν στο προσκήνιο. Οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο τεράστιο κόστος ανάπτυξης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι εταιρείες καλούνται να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε data centers, επεξεργαστές και υπολογιστική ισχύ. Το ερώτημα που κυριαρχεί στην αγορά είναι κατά πόσο οι υψηλές δαπάνες μπορούν να συνεχιστούν χωρίς να επιβαρυνθούν υπερβολικά οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων και εάν οι μελλοντικές αποδόσεις θα δικαιολογήσουν το ύψος των επενδύσεων.

Παράλληλα, οι αγορές παραγώγων πιστωτικού κινδύνου έχουν αρχίσει να τιμολογούν αυξημένους κινδύνους για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υποδομές AI. Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, τα πιστωτικά περιθώρια για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλους παρόχους υπολογιστικών υποδομών έχουν διευρυνθεί στα υψηλότερα επίπεδα του έτους.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στη νέα εβδομάδα ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία των τεχνολογικών μετοχών. Την Τετάρτη αναμένονται τα αποτελέσματα της Meta Platforms, με την αγορά να αναζητεί ενδείξεις για τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κερδοφορία. Την ίδια ημέρα ανακοινώνει αποτελέσματα και η Tesla, ενώ την Τρίτη είναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση οικονομικών μεγεθών της SpaceX, σύμφωνα με το δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα. Στην εταιρική ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης οι Netflix, General Motors και GE Aerospace.

Μέσα στο κλίμα επιφυλακτικότητας, ο Μάικλ Γουίλσον της Morgan Stanley εκτιμά ότι η διόρθωση σε τμήματα της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της. Σε σημείωμά του ο αναλυτής υποστηρίζει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμάζονται για την αύξηση της έκθεσής τους σε μετοχές, είτε η αγορά ανακάμψει γρήγορα είτε οι πιέσεις συνεχιστούν σταδιακά έως τον Νοέμβριο. Κατά την εκτίμησή του, η πρόσφατη υπεραπόδοση των λεγόμενων ποιοτικών μετοχών και η αδυναμία του ισοσταθμισμένου δείκτη S&P 500 ενδέχεται να υποχωρήσουν, δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Πρόσθετη στήριξη στις αγορές προσφέρει η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν περίπου 1,5%, στα 108,29 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κινείται κοντά στα 101 δολάρια.

Η υποχώρηση συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χαλαρώσει ορισμένες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να χρειαστεί έως και 60 ημέρες για να αξιολογήσει τις οικονομικές επιπτώσεις της σχετικής κίνησης.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη πτώση των τιμών, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και θαλάσσιες μεταφορές εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις ενισχύουν τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στην αγορά πετρελαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τη σημερινή υποχώρηση των άμεσων τιμών, τα συμβόλαια μεγαλύτερης διάρκειας εμφανίζουν ανοδικές πιέσεις, καθώς οι αγορές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι διαταραχές να συνεχιστούν και μέσα στο 2027.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται και η Federal Reserve, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού και τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης. Η ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζεται ολοένα περισσότερο ως ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, η αγορά αναμένει ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος 3,75%-4% κατά τη συνεδρίαση της 27ης και 28ης Οκτωβρίου. Η προοπτική διατήρησης του κόστους δανεισμού σε υψηλά επίπεδα αποτελεί σημαντική παράμετρο για τις τεχνολογικές εταιρείες, ιδιαίτερα όσες στηρίζουν την ανάπτυξή τους σε μεγάλες δαπάνες.

Η βελτίωση της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου αποτυπώνεται και στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Το Bitcoin ενισχύεται κατά περίπου 2%, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του εδώ και σχεδόν έναν μήνα. Η κίνηση αυτή δίνει ώθηση και στις εισηγμένες εταιρείες που συνδέονται με την αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η Coinbase σημειώνει άνοδο 1,7%, ενώ η Strategy ενισχύεται κατά 2,2%.