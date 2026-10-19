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Η αδυναμία του τομέα των σταθερών εισοδημάτων στη Wall Street κατά το γ’ τρίμηνο αποτελεί κακό οιωνό για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς και αυτές αντιμετωπίζουν την αύξηση των επιτοκίων.

Τα έσοδα της Societe Generale SA από τα σταθερά εισοδήματα και τα νομίσματα αναμένεται να έχουν καταρρεύσει κατά 10% το γ’ τρίμηνο, η μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των ευρωπαϊκών επενδυτικών τραπεζών, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg. Η Deutsche Bank AG, η BNP Paribas SA και η UBS Group AG αναμένεται να ανακοινώσουν πτώση στα έσοδα από τα σταθερά εισοδήματα, με εξαίρεση την Barclays Plc.

Αυτό θα αντανακλά την κατάσταση των αμερικανικών ομολόγων τους, οι οποίες είδαν τα έσοδα από συναλλαγές των τμημάτων σταθερού εισοδήματος να μειώνονται κατά 5% κατά μέσο όρο, με την Goldman Sachs Group Inc. να αναφέρει «σημαντικά χαμηλότερα καθαρά έσοδα στα ενυπόθηκα δάνεια και τα πιστωτικά προϊόντα».

Η JPMorgan Chase & Co. κατέγραψε την πρώτη της ετήσια πτώση στα έσοδα από σταθερό εισόδημα, νομίσματα και εμπορεύματα σε διάστημα άνω των δύο ετών, ενώ η Morgan Stanley είχε το δεύτερο χειρότερο τρίμηνο των τελευταίων τριών ετών.

Η πτώση κατά 17% της Bank of America Corp. ήταν μακράν η πιο απότομη, υπερτριπλάσια του μέσου όρου του ομίλου. Μόνο η Citigroup Inc. αντιστάθηκε στην τάση αυτή.

Τα τμήματα διαπραγμάτευσης ομολόγων αντιμετωπίζουν ένα πιο δύσκολο περιβάλλον, καθώς τα αυξημένα επιτόκια επιβαρύνουν την έκδοση χρέους. Στις ΗΠΑ, η αβεβαιότητα σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Fed κάνει επίσης ορισμένους πελάτες να διστάζουν να αναλάβουν μεγάλες θέσεις. Οι ανανεωμένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό έχουν θολώσει περαιτέρω τις προοπτικές για τα επιτόκια.

Η μεταβλητότητα της αγοράς ομολόγων αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας, με την κρίση χρέους της χώρας να φέρνει στο προσκήνιο το φάσμα της μετάδοσης της κρίσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό θέτει τους γαλλικούς δανειστές στο επίκεντρο της προσοχής ως βασικούς κατόχους γαλλικών κρατικών τίτλων.

Και ενώ οι αμερικανικές τράπεζες μπορούν να βασιστούν στις μετοχές για να αντισταθμίσουν την πτώση στα σταθερά εισοδήματα, οι ευρωπαϊκοί δανειστές έχουν λιγότερες δυνατότητες να το πράξουν. Τράπεζες όπως η Barclays και η SocGen δεν κατάφεραν να επαναλάβουν την εντυπωσιακή απόδοση της Wall Street στο β’ τρίμηνο στις συναλλαγές μετοχών, αυξάνοντας τις πιθανότητες γενικής αδυναμίας για τις ευρωπαϊκές επενδυτικές τράπεζες κατά το γ’ τρίμηνο.

Η UBS φαίνεται «σχετικά καλά τοποθετημένη» δεδομένης της περιορισμένης πιστωτικής της έκθεσης και της μεγαλύτερης στάθμισης προς τις συναλλαγές συναλλάγματος, οι οποίες έχουν αναδειχθεί ως ένα πιο θετικό σημείο εντός του τομέα FICC, έγραψαν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της KBW.

Η Barclays θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της στις 22 Οκτωβρίου, ακολουθούμενη από την UBS, τη Deutsche Bank και την BNP Paribas στις 28 Οκτωβρίου και τη SocGen στις 29 Οκτωβρίου.

Μελλοντικά, όπως αναφέρει το Bloomberg, οι προοπτικές επιδεινώνονται για τους μεγαλύτερους δανειστές της περιοχής, καθώς η παγκόσμια πτώση των ομολόγων αναζωπυρώνει μνήμες από την κρίση του δημόσιου χρέους του 2012 και οι επίμονα υψηλές τιμές του πετρελαίου τροφοδοτούν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

«Βλέπουμε απλώς πάρα πολλούς κινδύνους όπου κι αν κοιτάξουμε: έκθεση σε κρατικά χρέη, δημοσιονομικές θέσεις που καταρρέουν σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Φίλιπ Ρίτσαρντς. «Σίγουρα δεν προβλέπω το τέλος των προβλημάτων στην αγορά σταθερού εισοδήματος, γιατί φαίνεται ότι ενδέχεται να παραμείνουν».