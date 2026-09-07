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Τόσο το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όσο και οι αγορές των ομολόγων στις ΗΠΑ, θα παραμείνουν κλειστές σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, λόγω της Labor Day, η οποία είναι ημέρα αργίας.

Πρόκειται για την αντίστοιχη «Πρωτομαγιά» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αργία καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην πολιτεία του Όρεγκον το 1887 και επτά χρόνια αργότερα υιοθετήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα.

Κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στον Καναδά, γιορτάζεται η συγκεκριμένη αργία.

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